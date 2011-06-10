Вопрос о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгену отложен на осень

Брюссель. Вопрос о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне отложен на осень.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского Союза, министры не смогли договориться по этому вопросу и решили вернуться к нему не позднее сентября 2011 года.

При этом, как сообщает AFP, против присоединения высказались, в частности, Нидерланды, Дания, Финляндия, Франция, Германия и Швеция.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Европейский парламент дал «зеленый свет» присоединению Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, отметив, что эти страны выполнили все необходимые требования.

Шенгенское соглашение – международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения распространяется на граждан стран-членов ЕС и всех лиц, пересекающих внутренние границы на территории, где действует настоящий договор.

В состав стран-участниц Шенгенского договора в настоящий момент входят 22 страны Евросоюза: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония.

К Шенгенской зоне также относятся Исландия, Норвегия и Швейцария.