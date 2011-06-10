Кировоградская ОГА будет формировать кадровый резерв с помощью телешоу

Кировоградская облгосадминистрация презентовала новую программу формирования кадрового резерва области, который будет происходить в режиме телевизионного шоу «Статский советник».

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы отмечают уникальность данного формата для Украины.

По словам председателя Кировоградской ОГА Сергея ЛАРИНА, процесс поиска и отбора кадров, благодаря телевидению, будет публичным. Репортажи, циклы передач в эфире областного телеканала будут отображать все этапы проекта.

«Наша задача – среди смелых, талантливых, амбициозных людей выделить 12 лучших менеджеров и подписать с ними контракты о дальнейшем сотрудничестве. Один из них получит возможность стать моим личным советником», - отметил губернатор.

Речь идет об областных программах «Покупай кировоградское» и «Горячая линия», а также о десяти региональных инициативах: «Светлая Кировоградщина», «Живая вода», «Уютный двор», «Звезда памяти», «История родного края», «Молоко Кировоградщины», «Специальная экономическая зона «Светловодск», «Спортплощадки – детям», «Школьная парта» и «Чистая и зеленая Кировоградщина».

Для участия в проекте необходимо отправить заполненную анкету на специальный сайт, дальше жюри выберет 36 претендентов, которым предложат пройти ряд оценочных заданий, – от самопрезентации до психологического тестирования. После кастинга в проекте останутся 24 претендента, с которым будут работать наиболее успешные и влиятельные управленцы области, а также известные украинские менеджеры.

Каждый из тренингов будет отсеивать самого слабого участника, пока их не останется 12. Они выберут тему своего проекта и только после защиты получат средства на его реализацию.

По словам организаторов, конкурс открыт для всех заявителей, кому исполнилось 18 лет, не обязательно жителей Кировоградской области.

Как сообщил заместитель председателя Кировоградского облсовета, член жюри Александр ШАТАЛОВ, главной ценностью проекта станет база данных людей, готовых работать, самосовершенствоваться и развивать регион.