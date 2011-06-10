Главное на 10 июня (день)

Энергетика

Поставки нефтяного сырья (нефть, газовый конденсат и вакуумный газойль) на украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-мае т.г. сократились на 20,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3 млн. 646,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По данным источника, в январе-мае т.г. украинские НПЗ переработали 3 млн. 762,3 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

С 3 по 10 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы, с 3 по 10 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-80 – сохранились на уровне 9,47 грн./литр;

бензин А-92 – увеличились на 0,9% - с 9,89 грн./литр до 9,98 грн./литр;

бензин А-95 – сохранились на уровне 10,33 грн./литр;

дизельное топливо – снизились на 0,4% - с 9,79 грн./литр до 9,75 грн./литр.

«Укрэксимбанк» получит 200 млн. долл. от ВБ для финансирования энергоэффективных проектов.

Председатель правления ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» Николай УДОВИЧЕНКО и директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР подписали договорные документы по Проекту по энергоэффективности – Гарантийное соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Соглашение о займе между АО «Укрэксимбанк» и МБРР и соответствующие дополнительные письма.

Об этом говорится в сообщении «Укрэксимбанка», переданном агентству УНИАН.

В соответствии с указанными соглашениями, Всемирный банк предоставит «Укрэксимбанку» в рамках Проекта по энергоэффективности под государственные гарантии кредитные ресурсы в объеме 200 млн. долл. сроком до 30 лет.

Проект по энергоэффективности направлен на снижение энергоемкости в промышленности Украины и уменьшение потерь энергии в коммунальном секторе, в частности, в теплоснабжении, с привлечением сбалансированного финансового посредничества.

За счет полученных средств «Укрэксимбанк» будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты на финансирование энергоэффективных инвестиционных проектов, в том числе и через другие коммерческие банки.

Финансы

Предварительная договоренность о проведении украинско-немецкого бизнес-форума осенью текущего года в Украине достигнута на встрече первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА с управляющим делами Восточного комитета немецкой экономики Раинером ЛИНДНЕРОМ и Чрезвычайным и полномочным Послом Федеративной Республики Германия Гансом-Юргеном ГАЙМЗЕТОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что правительство Украины заинтересовано в приходе в страну крупных немецких инвесторов, которые бы создавали новые предприятия и новые рабочие места.

Он также отметил, что правительство создает максимально благоприятные условия для инвесторов и заинтересовано в максимальной локализации нового производства на территории Украины, в частности касаемо производства высококачественной сельскохозяйственной техники.

В свою очередь Р.ЛИНДНЕР заявил, что это очень перспективная сфера для сотрудничества. Кроме этого, по его словам, немецкие бизнесмены уже заявили о наличии ряда новых инвестпроектов, которые они предлагают для реализации в Украине. В частности, по его словам, речь идет о развитии энергосберегающих технологий.

А.КЛЮЕВ отметил, что эта сфера является одним из приоритетов для украинской власти и пообещал максимальную поддержку проектов, которые позволят наиболее эффективно модернизировать промышленность и коммунальный сектор Украины.

Основные акционеры «ПриватБанка» (г. Днепропетровск) - Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ уменьшили свое прямое участие в уставном капитале банка.

Согласно сообщению, переданному агентству УНИАН, пакеты акций банка, принадлежащие двум физическим лицам, сократились до 45,069997% уставного капитала и 44,999998% соответственно. При этом, на 1 апреля т.г. И.КОЛОМОЙСКИЙ владел 49,154% уставного капитала банка, а Г.БОГОЛЮБОВ - 49,027%. Суммарный пакет акций, который принадлежит И.КОЛОМОЙСКОМУ и Г.БОГОЛЮБОВУ, уменьшился с 98,181% (на 1 апреля 2011 года) до 90,069995% (на 7 июня 2011 года).

При этом сообщается, что суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, увеличился с 1,182% (на 5 февраля 2010 года (дата предыдущего внесения изменений в состав правления банка (тогда в состав правления входило 15 человек, но не все владели акциями банка) до 7,45% (на 7 июня 2011 года - 16 человек).

В частности, пакет акций банка, который принадлежит председателю правления Александру ДУБИЛЕТУ, увеличился с 0,404% (на 5 февраля 2010 года) до 3% (на 7 июня 2011 года), члену правления - генеральному заместителю председателя правления Юрию ПИКУШУ - с 0,202% до 0,4%, члену правления - первому заместителю председателя правления Тимуру НОВИКОВУ - с 0,101% до 1,5%, члену правления - первому заместителю председателя правления Владимиру ЯЦЕНКО - с 0,101% до 0,4%, члену правления - первому заместителю председателя правления Никите ВОЛКОВУ - с 0,051% до 0,3%, члену правления - заместителю председателя правления Олегу ГОРОХОВСКОМУ - до 0,25% (ранее не владел акциями банка), члену правления - заместителю председателя правления Владимиру ЗАВОРОТНЕМУ - с 0,101% до 0,4%, члену правления - заместителю председателя правления Татьяне ГУРЬЕВОЙ - с 0,101% до 0,3%, члену правления - заместителю председателя правления Юрию КАНДАУРОВУ - до 0,2% (ранее акциями банка не владел), члену правления - заместителю председателя правления Любви ЧМОНЕ - с 0,020% до 0,3%, члену правления - главному бухгалтеру Любови КОРОТИНОЙ - с 0,101% до 0,2%, члену правления - заместителю председателя правления Людмиле ШМАЛЬЧЕНКО - до 0,2% (ранее акциями банка не владела), члену правления - заместителю председателя правления Александру ВИТЯЗЮ - до 0,1% (ранее акциями банка не владел), члену правления - заместителю председателя правления Станиславу КРЫЖАНОВСКОМУ - до 0,1% (ранее акциями банка не владел).

Сельское хозяйство

Национальная Сорочинская ярмарка в этом году будет традиционно проходить в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 16 по 21 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба генерального распорядителя ООО «Сорочинская ярмарка».

Официальное открытие ярмарки запланировано на 17 августа.

«В этом году Украина будет отмечать 20 лет своей Независимости и 15 лет Конституции, а страны ближнего зарубежья – 20 лет СНГ. Поэтому и гостей ожидаем гораздо больше, и программа будет дополнена выступлениями художественных коллективов из стран, входящих в это почтенное межгосударственное образование», говорится в сообщении пресс-службы.

Компания «Хлеб Инвестбуд» завершила оформление и финансирование второго этапа форвардных закупок зерна в государственный интервенционный фонд.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, второй этап закупки предусматривал выплату сельхозпроизводителям средств в размере 20% от стоимости законтрактованного урожая.

Напоминается, что первый этап форвардной программы компания осуществила с 18 марта по 29 апреля 2011 г. и заключила 1 168 форвардных контрактов на поставку 860 тыс. тонн зерновых на общую сумму свыше 1,5 млрд. грн. с выплатой сельхозпроизводителям 50% от стоимости законтрактованного урожая в размере 750 млн. грн.

Пресс-служба сообщает, что 18 мая после получения от Аграрного фонда следующего транша средств «Хлеб Инвестбуд» начал выполнение второго этапа форвардных закупок. Компанией были проработаны все заявки на получение второго транша от 1 168 сельхозпроизводителей, а также предоставлены страховыми организациями акты обзора посевных площадей.

Кроме этого, учитывая ходатайства сельхозпроизводителей, которые в числе последних подписывали форвардные контракты и должны были получить следующие 20% средств не раньше второй декады июня, были проведены соответствующие проверки и с соблюдением действующего законодательства заключены с ними дополнительные соглашения. Благодаря этому, указанная категория участников форвардной программы тоже получила средства в нужный период подготовки к жатвам.

В компании отмечают, что по итогам проведенных в ходе второго этапа форвардной программы проверок установлено, что в результате объективных обстоятельств на отдельных посевных площадях ожидается значительно меньший урожай, чем предусматривалось форвардными контрактами. Это касается полутора десятка сельхозпредприятий с заявленным объемом свыше 7,5 тыс. тонн, или меньше 1% от общего объема форвардных соглашений. Выплата средств этим предприятиям будет осуществлена по результатам уборки урожая (третий этап форвардной программы).

(УНИАН)