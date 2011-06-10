Хорватия сможет присоединиться к Евросоюзу в 2013 году – Баррозу

Брюссель. Хорватия сможет присоединиться к Европейскому Союзу уже в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Европейская комиссия предложила Совету министров ЕС закрыть оставшиеся четыре главы в переговорах о присоединении с Хорватией. Это открывает путь для Хорватии присоединиться к ЕС как 28-й стране-члену с 1 июля 2013 года, если эта индикативная дата, предложенная Еврокомиссией, будет поддержана Советом», - сказал он.

Президент Еврокомиссии поздравил народ Хорватии с этим успехом и отметил, что очередной шаг Хорватии к членству в ЕС является «сигналом остальной Юго-Восточной Европе».

Как сообщал УНИАН, Евросоюз и Хорватия начали переговоры о членстве в 2005 году.