Анонс на 14 июня

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы предпринимательского движения в Украине». Участники: соучредители общественной организации «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця»: Сергей Доротич, председатель ВОО организации «Союз защиты предпринимателей Украины» и Елена Варнакова, глава профкома Черниговского профсоюза предпринимателей.

* Пресс-конференция, посвященная итогам работы Государственной таможенной службы Украины за январь-май 2011 года. Докладчик: председатель Государственной таможенной службы Игорь Калетник.

* Состоится подписание меморандума о сотрудничестве ГП „Укрэкоресурсы” и Ассоциации украинских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли „УкрПапир”. Такое сотрудничество будет способствовать уменьшению негативного влияния на окружающую среду, внедрению прогрессивных технологий и оборудования для обеспечения утилизации отходов бумаги и картона.

* Состоится конференция “Приватизация земель в Украине: результаты, последствия, перспективы”, организованная Госагентством земельных ресурсов Украины в рамках Проекта Всемирного банка «Выдача государственных актов на право собственности на землю и развитие системы кадастра». Будут подведены итоги приватизации земель сельскохозяйственного назначения и выдачи государственных актов на право собственности на землю и состоится презентация социологического исследования «Оценивание проведения земельной реформы в Украине по результатам 2010 г.».

* В УНИАН состоится пресс конференция организаторов Всеукраинского Крестьянского Вече на тему: “Спасем колыбель Украины - село от угрозы окончательного уничтожения!”. Речь пойдет о возможности отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения без принятия соответствующих мероприятий по защите интересов крестьян. В связи с этим было принято решение о проведении Крестьянского Вече в городе Киеве 18 июня 2011 года. О целях проведения вече расскажут участники: председатель Селянской партии Украины Василий Холоднюк и председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Иван Томич.

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