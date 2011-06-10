Курс НБУ на 14.06.11

Официальный курс НБУ на 14.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 10 июня – 797.3500)100 EUR – 1155.0412 (на 10 июня – 1165.2473)10 RUR – 2.8691 (на 10 июня – 2.8782) Учетные курсы банковских металлов на 14.06.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-122871.64 (на 10 июня-122313.49)961XAG10Серебро-2980.49 (на 10 июня-2952.59)962XPT10Платина-146871.87 (10 июня-145117.70)964XPD10Палладий-65143.50 (10 июня-64266.41)

Официальный курс НБУ на 14.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 10 июня – 797.3500) 100 EUR – 1155.0412 (на 10 июня – 1165.2473) 10 RUR – 2.8691 (на 10 июня – 2.8782) Учетные курсы банковских металлов на 14.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 122871.64 (на 10 июня – 122313.49) 961 XAG 10 Серебро – 2980.49 (на 10 июня – 2952.59) 962 XPT 10 Платина – 146871.87 (10 июня – 145117.70) 964 XPD 10 Палладий – 65143.50 (10 июня – 64266.41)

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