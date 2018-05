Главное на 10 июня (вечер)

Финансы

Янукович поручил ГПУ и КМУ проверить законность работы коммерческих фирм при госструктурах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Генеральной прокуратуре вместе с Кабинетом министров проверить законность работы коммерческих фирм при государственных структурах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве на заседании Комитета по экономическим реформам.

Президент заметил, что сегодня в государстве нет четкого понимания количества административных услуг и того, какие структуры имеют или могут их предоставлять.

Обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, присутствующему на заседании, В.ЯНУКОВИЧ спросил, когда будет прекращена практика содержания за государственные средства предприятий, которые созданы разными ведомствами. В.ЯНУКОВИЧ добавил, что большинство таких фирм проводят коррупционные действия.

В ответ Н.АЗАРОВ сказал, что с 1 января текущего года большинство таких структур должны были быть ликвидированы, поскольку, по словам премьера, органы прокуратуры должны проверить, на каких основаниях работают существующие сегодня подобные фирмы.

В.ЯНУКОВИЧ, заметил, что государственные структуры, которые создали подобные посреднические компании, финансируются из государственного бюджета, и при этом еще заставляют граждан дополнительно платить за предоставление различных услуг. Он добавил, что большое количество таких услуг - “надуманные”.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ обратился к присутствующему на заседании генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ и сказал: “Будем заставлять Генеральную прокуратуру сделать тщательный анализ вместе с Кабинетом министров, кто сейчас стимулирует эту систему и кто оказывает сопротивление”.

Акимова рассказала, на что надеется Администрация Президента относительно МВФ

В Администрации Президента Украины надеются на скорое принятие решения о дате приезда миссии Международного валютного фонда в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ делает особый акцент на сотрудничестве с МВФ.

По ее информации, сейчас идут технические консультации о том, когда могут приехать представители фонда для выяснения технических вопросов, которые предшествуют приезду формальной миссии.

Как сказала И.АКИМОВА, работа с представителями МВФ ведется постоянно, представительство МВФ в Украине находится в постоянном контакте как с правительством Украины, так и Национальным банком.

«Сотрудничество продолжается. Надеемся, что в скором будущем будет принято обеими сторонами решение о том, когда может приехать формальная техническая миссия», - сказала И.АКИМОВА.

Напомним, как заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, на сегодняшний день у Украины нет острой необходимости в денежных средствах Международного валютного фонда.

«Когда мы сегодня ведем переговоры с МВФ, мы исходим из абсолютно изменившейся ситуации. Во-первых, у нас нет никакой потребности немедленно получать кредиты МВФ. У нас достаточно ресурсов, чтоб самим расплачиваться по своим внешним обязательствам. Это первое и самое главное», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что сотрудничество с МВФ продолжается, Украина проводит изменения в системе тарифообразования, пытаясь избежать необходимости повышения цены на газ, а также готовит проведение взвешенной пенсионной реформы.

По его словам, решение этих вопросов является основным в переговорах с МВФ. «Мы сейчас проводим переговоры с МВФ и находимся в постоянном диалоге, исходя из этих двух составляющих. Других вопросов с МВФ у нас практически нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Нацбанк расширил доступ к валютному кредитованию

Национальный банк Украины расширил доступ к валютному кредитованию, изменив требования относительно формирования резервов под кредиты для производства товаров, цены на которые регулируются государством.

Это предусмотрено постановлением НБУ от 31 мая 2011 года №170, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 6 июня 2011 года №677/19415. Текст постановления имеется в распоряжении УНИАН.

Данным постановлением НБУ внес изменения в Положение о формировании резервов для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков, разрешив банкам формировать резервы по валютным кредитам производителям продукции с госрегулированием цен по тем же нормативам, что и для кредитов предприятиям, получающим валютную выручку.

«Банк рассчитывает резерв по кредитам в инвалюте, предоставленным заемщикам - хозяйствующим субъектам, по коэффициентам резервирования 2%, 7%, 25%, 60%, 100% в зависимости от категории каждой отдельной операции без оценки наличия источников поступлений валютной выручки при условии, что кредит предоставлен для производства заемщиком товаров, работ, услуг, по которым осуществляется госрегулирование цен и тарифов, которые утверждаются не реже одного раза в месяц исходя из официального курса гривни», - говорится в постановлении НБУ.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Янукович требует перевести на казначейские счета все предприятия, предоставляющие админуслуги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует перевести все предприятия, предоставляющие административные услуги, на казначейские счета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА на брифинге по результатам заседания Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в администрации Президента.

Она отметила, что плата за предоставление административных услуг на сегодняшний день берут государственные предприятия, которые созданы как посредники на рынке и фактически «служат для выкачивания денег из населения и раскладывания по карманам абсолютно конкретных управленческих структур». В связи с этим, по словам первого замглавы АП, жестким требованием Президента является перевод всех предприятий, которые будут иметь право на предоставление административных услуг, на казначейские счета и перевод всех денег от административных услуг в общий фонд государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня поручил Генеральной прокуратуре вместе с Кабинетом министров проверить законность работы коммерческих фирм при государственных структурах. Он отметил, что сегодня в государстве нет четкого понимания количества административных услуг и того, какие структуры имеют или могут их предоставлять.

19 мая в Ужгороде В. ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости в 10 раз сократить количество предприятий по предоставлению услуг в разрешительной сфере, уточнив, что в Украине действует 12 тысяч таких предприятий.

Также 19 мая т.г. заместитель министра юстиции Украины Инна ЕМЕЛЬЯНОВА сообщила, что Министерство юстиции Украины разработало и направило на рассмотрение Кабинета министров проекты закона "Об административных услугах" и административно-процедурного кодекса, направленные на урегулирование процедуры предоставления административных услуг.

Законодательное урегулирование предоставления административных услуг является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом и Советом Европы.

ТЭК

Производство бензина в Украине продолжает сокращаться

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе-мае сократили производство автомобильного бензина на 10,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1 млн. 146,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Производство дизельного топлива в Украине в январе-мае сократилось на 17,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1 млн. 116,8 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе-мае сократилось на 9,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 929,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, до 2,873 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2010 году сократилось на 5,1%, по сравнению с 2009 годом, до 3,709 млн. тонн, а топочного мазута сократилось на 6,0% ─ до 2,414 млн. тонн.

В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

«Наша Украина» предлагает привлечь Европейский Союз к газовым переговорам с Россией

Партия «Наша Украина» предлагает привлечь Европейский Союз к украинско-российским газовым переговорам

Об этом говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии.

В партии отмечают, что российская власть ведет газовые переговоры с Украиной «с позиции превосходства, диктата и экономического шантажа и фактически ведет экономическую войну против Украины, а это абсолютно противоречит как международному праву, так и дружественным отношениям между двумя странами, о которых любят говорить российские политики».

«Навязчивые ультиматумы российской стороны относительно пересмотра цены на газ только в случае вступления Украины в Таможенный союз или слияния НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" является абсолютно неприемлемыми, поскольку угрожают потерей стратегических экономических перспектив, государственного суверенитета и противоречат евроинтеграционному курсу нашей страны», - отмечается в заявлении.

Эта ситуация, по мнению авторов заявления, показывает, что Кремль продолжает проводить в отношении Украины имперскую политику доминирования всего российского над украинским, политику экономических войн, которые были начаты еще против Президента Викторе ЮЩЕНКО.

«Наша Украина» считает, что единственный способ разорвать российскую газовую петлю – это курс на сокращение зависимости Украины от российских энергоносителей, сокращение потребления природного газа и внедрения энергосберегающих технологий.

«Мы убеждены, что украинско-российские газовые переговоры должны быть продолжены в трехстороннем формате с привлечением Европейского Союза. Это будет способствовать заключению новых газовых контрактов для Украины на европейских принципах равноправия и уважения к интересам потребителей», - заявили в «Нашей Украине».

ВБ предоставит «Укрэксимбанку» заем на 200 млн. долл. на проект по энергоэффективности

Всемирный банк и «Укрэксимбанк» сегодня подписали соглашение о привлечении займа на 200 млн. долл. на реализацию «Проекта по энергоэффективности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

По словам председателя агентства Николая ПАШКЕВИЧА, Всемирный банк предоставит «Укрэксимбанку» в рамках проекта по энергоэффективности под государственные гарантии кредитные ресурсы в размере 200 млн. долл. сроком до 30 лет.

Н. ПАШКЕВИЧ отметил, что это будет способствовать активизации внедрения в Украине проектов и технологий по энергоэффективности и энергосбережению.

«Участие Всемирного банка в процессах повышения энергонезависимости нашей страны дает позитивный сигнал другим финансовым учреждениям. Привлечение инвестиций в эту сферу позволяет ускорить процессы структурной перестройки нашей экономики и повышения ее конкурентоспособности на мировых рынках», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №260 от 23 марта 2011 года одобрил привлечение займа в 200 млн. долл. от Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк) для реализации инвестиционного проекта “Проект по энергоэффективности”.

Агро

Президент подписал закон об ответственности за вред от дефекта в продукции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3390–VI «Об ответственности за вред, нанесенный вследствие дефекта в продукции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент 19 мая принял закон «Об ответственности за вред, нанесенный вследствие дефекта в продукции». Данный закон принят с целью урегулирования отношений в сфере ответственности за вред, нанесенный потерпевшему вследствие дефекта в продукции, которая введена в оборот в Украине.

В соответствии с заключительными положениями законопроекта, он вступит в силу случае его принятия и подписания Президентом Украины через три месяца со дня его опубликования.

Эксперты прогнозируют в 2011 году снижение темпов роста в животноводстве

Снижение рентабельности производства всех видов мяса, которое ожидается в 2011 году в связи с существенным подорожанием кормовой составляющей, повлечет за собой снижение темпов роста производства и дальнейшее перераспределение рынка.

Такая информация содержится в ежегодном исследовании УКАБ «Ведение аграрного бизнеса в Украине-2011», сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

По предварительным данным, рост производства мяса в 2011 году составит 3-4%, тогда как годом ранее этот показатель достигал 7%. «Согласно нашим расчетам, производство мяса в 2011 году составит 1930 тыс. тонн в убойном весе, причем доля мяса птицы возрастет до 56%, а доля говядины сократится до 12% от общего производства мяса. В общей структуре рынка неизменной останется лишь доля свинины – 32%», – сообщает директор агентства AgriSurvey, являющегося аналитическим подразделением УКАБ, Тарас ГАГАЛЮК.

По словам Т.ГАГАЛЮКА, низкий уровень платежеспособности на внутреннем рынке и высокая себестоимость производства основных видов мяса приведут к тому, что развитие будет наблюдаться в крупных вертикализованных компаниях, доля которых продолжает увеличиваться в общей структуре. Если еще несколькими годами ранее подобные компании были типичны лишь для птицеводства, то с 2008-2009 гг. началось активное формирование агрохолдингов со свиноводческим уклоном.

Минагропрод выступает за снижение экспортных пошлин на зерно

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выступает за снижение экспортных пошлин на зерно и внесение изменений в Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур».

Об этом сообщил первый заместитель министра Николай БЕЗУГЛЫЙ во время программы «О главном» в эфире НТКУ, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«Как государственный орган исполнительной власти мы осознаем необходимость наполнения государственного бюджета, в частности, и за счет аграрного сектора. Но тот размер пошлин, который предлагается в данном законе, - от 17 до 23 евро на тонну, - по нашим расчетам, слишком большой. Мы бы посоветовали народным депутатам расширить перечень культур, на которые можно наложить пошлину, например, включить в него рапс и сою, которые также экспортируются в значительных объемах, но при этом снизить пошлину хотя бы до 10 евро на тонну. Это будет тот компромисс, на который мы готовы сегодня пойти», - отметил Н.БЕЗУГЛЫЙ.

По его словам, внесенные в Налоговый кодекс изменения, в частности относительно отмены НДС не для производителей, а для зернотрейдеров, вместе с введением экспортных пошлин на зерновых может привести к снижению цен на внутреннем рынке, что будет невыгодно для производителей сельхозпродукции. «В этом году мы рассчитывали на рентабельность производства зерновых культур на уровне 30-40%, что является достаточно хорошим показателем. Но введение пошлин может снизить рентабельность до 10-12%», - отметил замминистра.

По словам Н.БЕЗУГЛОГО, министерством уже направлены официальные письма по этому вопросу в ряд ведомств.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины о введении экспортной пошлины на зерно.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 мая приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур”. Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.

Украинские аграрные организации 24 мая т.г. обратились с открытым обращением к Президенту Украины с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно.

"По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют по крайней мере 6 млрд. грн.", - заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО.

Россия с 4 июля вводит спецпошлину на ввоз карамели

Россия с 4 июля вводит специальную пошлину на карамель, ввозимую на таможенную территорию страны, сроком на 3 года.

Соответствующее постановление правительства РФ №455 от 3 июня опубликовано в российских СМИ.

Размер пошлины составляет 294,1 долл. США за 1 тонну.

Действие специальной пошлины не распространяется на ввоз карамели, происходящей из Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также из развивающихся стран, пользующихся национальной системой преференций Российской Федерации, за исключением Китайской Народной Республики и Турецкой Республики.

Промышленность

ЗЗФ сократит около 2 тыс. работников, если предприятию не снизят тариф на электроэнергию

Если в ближайшее время ПАО «Запорожский завод ферросплавов» не будет отнесен к 1-му классу потребителей электроэнергии с соответствующим снижением тарифа, предприятие будет вынуждено начать сокращение с 1 августа т. г. около 2 тыс. работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор предприятия Павел КРАВЧЕНКО в ходе слушаний "О ситуации в горно-металлургической отрасли Украины”, организованных Комитетом ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

П.КРАВЧЕНКО отметил, что предприятие на протяжении многих лет относилось к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако, по его словам, с 1 января 2011 НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции, расположенной на территории завода, в результате чего формально завод перестал подпадать под действие тарификации 1-го класса. «После этого предприятию был присвоен 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт», - уточнил он.

В результате, по информации гендиректора ЗЗФ, производство силикомарганца на заводе стало нерентабельным, что неизбежно приведет к остановке производственных мощностей и увольнению работников.

Единственным вариантом решения проблемы П.КРАВЧЕНКО видит возобновление для предприятия договора аренды на подстанцию, принадлежащую «Запорожьеоблэнерго». «Других вариантов у нас нет - силикомарганец является наиболее энергоемким ферросплавом и нам придется останавливать печи», - добавил он.

В свою очередь представитель «Запорожьеоблэнерго», присутствовавший на слушаниях, уточнил, что к потребителям 1 класса относятся те предприятия, которые потребляют электроэнергиию со степенью напряжения в точке продажи 27,5 кВ и более, а все, что ниже - переходят во 2-й класс. «Что касается подстанции, которая находилась в аренде у ЗЗФ, то передана она ему была только на 1 год (2010 год - УНИАН), при условии выхода на потребление 150 млн. кВт ежемесячно, однако предприятие этого не сделало. Зачем я буду теперь снова передавать эту подстанцию в аренду, если она обслуживается «Запорожьеоблэнерго» и ему же принадлежит, давайте тогда сдадим в аренду само облэнерго», - отметил представитель «Запорожьеоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» обратились с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просят вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Данные обращения были направлены высшим должностным лицам после посещения работниками ЗЗФ ряда центральных органов исполнительной власти, отвечающих за проведение энергетической политики государства.

Работники ЗЗФ просят высших должностных лиц государства "оказать содействие в установлении справедливых тарифов на электроэнергию, не выше чем у конкурентов, а именно 0,32 грн. за киловатт, что соответствует статусу наиболее крупных энергоемких предприятий".

Лукашенко оценил мирового лидера «Беларуськалий» в 30 млрд. долл. Покупатель уже есть...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений «Беларуськалий» в $30 млрд, по его словам, покупатели уже есть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается «Беларуськалия», то я четко сказал: 30 млрд на стол, и акции завтра будут у вас», – сказал Лукашенко в ходе совещания о работе компании.

«Цена названа, деньги есть, приезжайте. 30 млрд – пока эту цена я не отменял», – подчеркнул Лукашенко. «На сколько принесете денег, исходя из 30 млрд, столько акций получите», – сказал он.

Лукашенко добавил, что покупатели, готовые заплатить названную сумму, уже есть.

«Но я уже знаю пару покупателей, которые эту сумму выговаривают в голос, то есть готовы платить 30 млрд», – сказал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что финансовая компания миллиардера Сулеймана Керимова «Нафта Москва» близка к покупке 50% + 1 акция «Беларуськалия», исходя из оценки всей компании в $30 млрд, за $15 млрд.

В конце мая президент Александр Лукашенко опровергал сообщения о том, что приватизация примет большие масштабы.

Лукашенко говорил, что без его подписи «никто ничего не купит: ни МАЗ, ни «Белкалий», ни БМЗ».

Фондовый рынок

ФГИУ начал подготовку к приватизации Макеевского меткомбината и "Росавы"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже 60,857% пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат" и 74,623% ОАО "Росава".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Фонд госимущества предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данных пакетов акций.

Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу госпакеты акций этих предприятий, однако объявленные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО “Макеевсталь”.

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежит ЗАО «Макеевсталь», 24,823% – ОАО «Макеевский меткомбинат».

24,99% акций ЗАО «Макеевсталь» принадлежит ООО «Металлург» – дочерней структуре ОАО «Макеевский меткомбинат», по 24,99% – компаниям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) и Lafsol Holdings LLC (США). Компании Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. и Lafsol Holdings LLC (США) аффилированны с ООО «Смарт-груп» (г. Днепропетровск).

После объединения горно-металлургических активов ЗАО “Смарт-холдинг” и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” ММЗ вошел в дивизион стали и проката группы «Метинвест».

ОАО «Росава» находится в процедуре санации. Хозяйственный суд Киевской области, рассмотрев 15 октября 2009 г. дело о банкротстве ОАО "Росава", продлил процедуру его санации.

Стоимость активов ОАО «Росава» по состоянию на конец третьего квартала 2009 г. составляла 71 млн. грн., размер земельного участка – 12,5 га.

В январе 1999 года на базе шинного завода ОАО "Росава" (ПО "Белоцерковшина", г. Белая Церковь) было создано совместное предприятие ЗАО "Росава".

