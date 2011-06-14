ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «На Канарах теперь можно отдохнуть за 500 евро», в котором пишет – вдвое больше выданных виз и сниженные цены на 50% стали настоящим магнитом для украинских туристов, которые облюбовали для себя Канарские острова…

http://delo.ua/lifestyle/na-kanarah-teper-mozhno-otdohn-158948/

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Также «Дело» публикует материал «Украинцы неохотно отстаивают свои права», в котором пишет - лишь треть граждан Украины готовы идти отстаивать свои права. Украинцы терпеливы и не требовательны…

http://delo.ua/ukraine/ukraincy-neohotno-otstaivajut-s-158996/

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Издание «Сегодня» в публикации «Украина vs Польша: готовность к Евро-2012» пишет - на прошлой неделе 46 журналистов со всей Европы изучали ситуацию с подготовкой к Евро-2012 в Украине и Польше. Тур по принимающим городам организовал УЕФА, он был скоротечным (восемь городов за пять дней) и не давал возможности изучить ситуацию полностью…

http://www.segodnya.ua/euro2012/14258596.html

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Также «Сегодня» в публикации «У Азарова уже есть четыре преемника, а Россию заманят в трубу» пишет - в последнее время украинские СМИ пестрят прогнозами относительно судьбы правительства, переговоров о цене газа с Россией и курсе гривны. Прогнозы очень разноречивые. Поэтому издание решило узнать о ситуации из первых уст, пообщавшись частным образом (то есть неофициально) с несколькими высшими украинскими чиновниками…

http://www.segodnya.ua/news/14258696.html

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Издание «Экономические известия» в публикации «Россияне обосновались в Донецке» пишет - «Мечел» принял решение легализовать свое присутствие в Украине. Акционеры одобрили покупку кипрской компании, которая владеет Донецким электрометаллургическим заводом…

http://markets.eizvestia.com/full/rossiyane-obosnovalis-v-donecke

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Также «Экономические известия» в публикации «Чиновники пошли по магазинам» пишут - правительство разрабатывает правила внутренней торговли. Один законодательный акт должен учесть интересы потребителей, государства, сетей, рынков и более миллиона сотрудников, занятых в этой сфере…

http://markets.eizvestia.com/full/chinovniki-poshli-po-magazinam

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «500% годовых» пишет – микрофинансовые компании России готовы к конкуренции. Они подберут в магазинах тех заемщиков, которые не понравились банкам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262010/500_godovyh

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Также «Ведомости» в публикации «Утроение никеля» пишут – гендиректор «Норникеля» Владимир Стржалковский обещает к 2025 г. утроить капитализацию компании за счет агрессивной экспансии за рубежом…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262012/utroenie_nikelya

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«Известия» в публикации «Выплаты и тарифы по автогражданке поднимутся» пишут - Министерство финансов России согласовало со всеми заинтересованными ведомствами законопроект, содержащий комплексные изменения в закон об ОСАГО, и в начале июня внесло документ в правительство…

http://www.izvestia.ru/news/491992

(УНИАН)