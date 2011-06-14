Украина может утратить право торговать квотами

Украина из-за отсутствия кадастра выбросов парниковых газов может потерять возможность торговать соответствующими квотами.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Национального экологического центра Украины.

"Украина ратифицировала Рамочную конвенцию ООН по изменению климата и поэтому обязана предоставлять обновленный кадастр антропогенных выбросов ежегодно. Но из года в год ООН давала свои рекомендации относительно несовершенства украинского кадастра, ожидая его улучшения, и из года в год Украина не учитывала критических замечаний. В конечном итоге Секретариат ООН перестал смотреть сквозь пальцы на систематические недостатки. Украина получила отчет с многочисленными замечаниями, и должна срочно устранить недостатки кадастра", - сказала координатор программ по изменению климата Национального экологического центра Украины Христина РУДНИЦКАЯ.

В частности, по ее словам, эксперты Организации Объединенных Наций раскритиковали Украину за отчетность о выбросах парниковых газов. ООН не приняла кадастр выбросов парниковых газов от Украины и подготовила отчет с критическими замечаниями на 58 страницах. "Теперь, не имея приемлемого кадастра, Украина может потерять возможность торговать квотами, что будет ограничивать выполнение проектов общего внедрения", - отметила координатор.

Среди основных проблем украинского кадастра эксперты ООН отметили его непрозрачность, отсутствие некоторых данных из-за их конфиденциальности, отсутствие в кадастре детального энергетического баланса страны, данных по многим промышленным процессам и лесному хозяйству.

Согласно сообщению Национального экологического центра, кадастр Украины не принят и передан на рассмотрение в Комитет выполнения обязательств (Compliance Committee). Дальше вопрос будет решаться уже на дипломатическом уровне. Стороны определятся с датой слушаний в Комитете, и если Украине не удастся устранить недостатки, она лишится возможности торговать квотами.

Справка УНИАН. Национальный кадастр антропогенных выбросов должен учитывать общий объем выбросов парниковых газов, тенденции роста или сокращения выбросов. Ведение кадастра является одним из базовых требований выполнения условий Киотского протокола. Ведение кадастра возложено на Национальное агентство экологических инвестиций.