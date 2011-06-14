Главное на 14 июня (день)

Энергетика

Сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в ходе рабочей поездки в Королевство Швеция договорился с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ о проведении в Киеве международной конференции по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что во время встречи стороны обсудили пакет вопросов сотрудничества в энергетической сфере.

По результатам встречи была достигнута договоренность относительно проведения в Киеве в сентябре 2011 года международной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, к участию в которой будут приглашены представители ведущих финансовых учреждений Европы и мира, а также заинтересованных энергетических компаний.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» утвердила Программу реконструкции, технического переоснащения, расширения и планово-предупредительных ремонтов объектов ДК «Укртрансгаз», а также Программу капитальных инвестиций на 2011 год.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА, для выполнения программы реконструкции объектов ГТС будут направляться средства от текущей хозяйственной деятельности компании и дополнительно привлекаться инвестиции.

В целом Минэнергоугля намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года. В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Ранее ожидалось, что в середине 2011 года международные банки предоставят Украине первый транш в размере 308 млн. долл. на модернизацию магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».

Специалисты самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Таврида» ГАО «Черноморнефтегаз» начали бурение первой эксплуатационной скважины на новой технологической платформе БК-1 на Архангельском месторождении газа на шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что работы проводятся в рамках дообустройства месторождения.

Планируется, что после введения в эксплуатацию всех десяти скважин, намеченных к бурению, добыча газа из новой платформы составит около 0,5 млн. куб. м в сутки.

Одновременно с буровыми работами, на расстоянии в 70 км от берега на глубине моря 51 м продолжается строительство двухкилометрового подводного газопровода. Он соединит новую платформу БК-1 с действующей центральной технологической платформой, через которую голубое топливо будет поступать на материк.

Финансы

Международный валютный фонд (МВФ)не видит оснований для дефолта Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня в ходе «Raiffesen Private Wealth Forum, Форум владельцев частного капитала».

Он отметил, что несмотря на то, что Украина в значительной мере пострадала в результате кризиса 2008 года, своевременные действия о стороны власти помогли минимизировать негативные последствия для экономики.

«Дефолт, о котором говорили, он не случился, и действительно это произошло, как я полагаю, благодаря должной политике. Если вы посмотрите на рейтинговые агентства и рейтинги, то они говорят о способности платить и решимости платить. В части госдолга, я бы сказал, что он значительно увеличился за последние два года, но все же не настолько высок - где-то 40% ВВП, и здесь я не вижу причин для дефолта», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом он не стал давать прогнозы относительно того, сможет ли Украина до конца года выполнить предусмотренные программой сотрудничества с МВФ требования, в частности, принять документы, необходимые для проведения пенсионной реформы. По его мнению, вопрос о том, когда будут выполнены эти требования, нужно задавать украинским властям, только от их решений зависит скорость проведения реформ, а соответственно, и получение Украиной очередного транша кредита МВФ.

«Вероятность того, что Украина получит новый транш от МВФ, она связана с проведением реформ, - сказал М.АЛЬЕР. - Мы четко обозначили реформы и объяснили, почему их нужно провести. У вас страна, где 18% ВВП тратится на пенсии, а это один из самых высоких показателей в мире».

Он подчеркнул, что в проведении реформ должна быть заинтересована сама Украина.

Совет директоров Международного валютного фонда сократил число претендентов на пост главы организации до двух кандидатур.

Борьбу за назначение продолжат министр финансов Франции Кристин ЛАГАРД и руководитель Центробанка Мексики Аугустин КАРСТЕНС, сообщает Би-Би-Си.

Отбор кандидатов на пост главы организации начался в мае. Сначала на высокий пост претендовали представители Израиля, Германии, Италии, Турции, ЮАР, Мексики и Великобритании

Теперь, когда претендентов осталось двое, в МВФ заявляют, что рассчитывают завершить процедуру выбора нового руководителя к 30 июня.

Согласно правилам, кандидатура главы Международного валютного фонда должна быть утверждена исполнительными директорами этой организации. Они же, в свою очередь, назначаются или избираются на этот пост государствами-членами МВФ.

Начиная с 1944 года, все 10 исполнительных директоров МВФ были европейцами, склонными видеть на посту главы МВФ тоже европейца.

Именно поэтому многие аналитики прогнозируют, что верх одержит француженка К.ЛАГАРД.

Ее кандидатура с самого начала обсуждения вопроса о возможной смене главы МВФ получила поддержку многих европейских политиков.

Место главы МВФ освободилось после того, как его бывший руководитель Доминик СТРОСС-КАН, обвиняемый в США в изнасиловании и находящийся под домашним арестом, добровольно ушел в отставку.

Пенсионная реформа

Вице-премьер-министр, министр социальной политики и труда Украины Сергей ТИГИПКО обещает на протяжении лета наработать ряд законопроектов, направленных на развитие пенсионной реформы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".

"Я хочу комплексно принять несколько законов, и за лето я их подготовлю", - сказал С. ТИГИПКО.

Он отметил, что парламент должен вернуться к вопросу принятия этих законопроектов уже осенью текущего года.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что это касается второго уровня пенсионной реформы - внедрения персонифицированной системы.

"Человек сможет на свой персонифицированный счет ежемесячно отчислять какую-то часть средств. И это останется человеку", - сказал он.

С.ТИГИПКО также отметил, что необходимо решить еще одну проблему, которая возникает из-за того, что нельзя увеличивать нагрузку на отчисление из фонда заработной платы.

"Это будет значить практически стимулирование тенизации и задержку в приходе инвесторов в Украину", - убежден вице-премьер.

Земельная реформа

Государственное агентство земельных ресурсов Украины (Госземагентство) планирует завершить инвентаризацию всех земель до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ сегодня в ходе конференции «Приватизация земель в Украине: результаты, последствия, перспективы».

По его словам, в этом году необходимо принять закон, который упрощает процедуру установления границ населенных пунктов, а также инвентаризацию земель.

«Надеемся, что до 1 января 2015 года мы завершим инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, а их у нас около 7 млн. га в государственной собственности, из них около 3 млн. га – пашни. А также до 2020 года проведем сплошную инвентаризацию всех земель», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

(УНИАН)