Анонс на 15 июня

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Винницкой области.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Пресс-конференция на тему: «Ветроэнергетика в Украине: эффективность и перспективы», посвященная Международному дню ветроэнергетики. Участники: председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков; директор ООО «Gravicappa» Владимир Севернюк.

* Состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» о наличии признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины. Во время заседания будет рассматриваться предварительный отчет ТСК.

* Пресс-конференция на тему: “Отмена зерновых квот и продовольственная безопасность Украины”. Участники: Леонид Козаченко, президент Украинской Аграрной конфедерации; Екатерина Ващук секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Сергей Терещук зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Владимир Клименко президент Украинской зерновой ассоциации. Модератор - директор информационного агентства ГолосUA Оксана Ващенко.

* Пресс-конференция на тему: «Укравтопром принимает меры с целью защиты отечественного товаропроизводителя». Организатор - Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром». Участники: вице-президент Ассоциации Ефим Хазан и директор департамента маркетинга и промышленного анализа Укравтопрому Георгий Овсянников.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться: проект Закона об азартных играх; проект Закона о регулировании финансовой деятельности в сфере игорного бизнеса в Украине; проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок некоторых налогов и собраний; проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении средств, которые предоставляются на повышение безопасности ЧАЭС).

* Состоятся парламентские слушания на тему: "О современном состоянии и перспективах развития фармацевтической отрасли Украины". Организатор: Комитет ВРУ по вопросам здравоохранения.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится брифинг государственного уполномоченного Комитета Николая Бараша и президента Ассоциации “Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины” Леонида Косянчука. Будет сообщено о внедрении в Комитете электронной информационной системы с целью совершенствования механизма предоставления операторами рынка нефтепродуктов исчерпывающей и оперативной информации, необходимой системе органов Комитета для исследования рынков горючего.

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