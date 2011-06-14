Главное на 14 июня (вечер)

Финансы

Денежная масса в Украине сократилась на 0,3% , монетарная база - на 0,7%

Денежная масса в Украине в мае т.г. сократилась на 0,3% (с начала года увеличилась на 6,5%) - до 636,5 млрд. грн., монетарная база - на 0,7% (с начала года выросла на 1%) - до 227,9 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Общий объем депозитов в мае т.г. сократился на 0,4% (с начала года вырос на 8,3%) - до 448,4 млрд. грн. В т.ч. вклады юридических лиц сократились на 2% (рост с начала года составил 9,9%) - до 156,1 млрд. грн., вклады физических лиц увеличились на 0,5% (с начала года - на 7,5%) - до 292,3 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений вырос на 0,9% (с начала года - на 4,8%) - до 758,5 млрд. грн. В т.ч. кредиты юридических лиц выросли на 1,1% (с начала года - на 6,9%), - до 555,4 млрд. грн., кредиты физическим лицам - на 0,1% (с начала года сократились на 0,7%) - до 203 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в мае т.г. увеличился на 81,8% (с начала года – почти в 6,3 раза) - до 17,2 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в мае сократился на 0,3% (рост с начала года составил 0,9%) - до 184,7 млрд. грн.

Объем корсчетов банков сократился на 12,7% (с начала года вырос на 0,2%) - до 16,8 млрд. грн. По итогам месяца норматив обязательных резервов составляет 12,9 млрд. грн., из них на отдельный счет в Нацбанке перечислено 7,5 млрд. грн.

НБУ в мае осуществил операции по мобилизации свободной ликвидности банков на 17 млрд. грн. С начала т.г. года объем мобилизационных операций составил 95,5 млрд. грн.

Операции по рефинансированию банков в мае НБУ не проводил, а с начала 2011 года их объемы составили 27,4 млн. грн. (в мае т.г. НБУ обнародовал информацию, согласно которой сумма задолженности по рефинансированию Нацбанком комбанков с 1 января по 23 мая 2011 года увеличилась на 10%, или более чем на 6 млрд. грн. - до 67 млрд. грн. – УНИАН).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Положительное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в мае составило 127,2 млн. долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в мае т.г. составило 127,2 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 1338,5 млн. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 493,2 млн. евро, 256 млн. австралийских долларов, 215 млн. фунтов стерлингов.

В мае Нацбанк из резервов продал 1211,3 млрд. долл. США.

Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 23606,7 млн. долл.

Объем операций с наличной иностранной валютой составил 3994,1 млн. долл. США, в т.ч.: банки купили у населения 1549 млн. долл. США, продали – 2445,1 млн. дол. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 32,7 млн. долл. США и на 31 мая 2011 года составляли 17344,8 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Нацбанка в мае 2011 года уменьшились на 1,3%, с начала года - увеличились на 9,5% - до 37 млрд. 867,48 млн. долл.

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ВР внесла изменения в госбюджет на текущий год

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 252 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за данное решение в полном составе депутаты из фракций "БЮТ- Батьківщина " и КПУ.

Данным законом предусмотрено увеличить доходы бюджета на 2011 год на 14 млрд. 46 млн. 924,3 тыс. грн.

Также законом предусмотрено увеличить расходы бюджета на текущий год на 10 млрд. 976 млн. 302,2 тыс. грн.

Перед принятием данного документа в ВР министр финансов Федор ЯРОШЕНКО отметил, что высокие темпы роста в январе-апреле 2011 года базовых секторов экономики (промышленность – 8,5%, строительство – 11,6%, сельское хозяйство – 4%) и внешней торговли (экспорт товаров и услуг – 44,5%, импорт – 63,1%) создали условия для пересмотра основных макроэкономических показателей на текущий год.

В соответствии с материалами, предоставленными народным депутатам, ожидается, что в 2011 году за счет роста темпов и соответствующих изменений прогноза макроэкономических показателей дополнительные ресурсы государственного бюджета составят 14 млрд. грн. В изменениях к бюджету предусматривается увеличение возмещения НДС на 1,9 млрд. грн.

Кроме того, в соответствии с условиями программы сотрудничества Украины с МВФ, увеличен дефицит НАК «Нафтогаз Украины» и уменьшен показатель дефицита государственного бюджета Украины на 3,5 млрд. грн. за счет уменьшения внутренних заимствований.

Ф.ЯРОШЕНКО сообщил, что предусматривается значительное улучшение социального обеспечения бюджетной сферы. «В частности, повышена оплата труда бюджетников в среднем на 12,6 грн. Учителя получат на 340 грн. больше, а врачи - на 300 грн. больше», - отметил он. При этом министр добавил, что «на эти цели предусматривается 1,6 млрд. грн.».

Изменениями к бюджету предусматривается дополнительная субвенция из госбюджета местным бюджетам в сумме 1 млрд. грн. Кроме того, предусмотрено увеличить расходы на осуществление г. Киевом функций столицы на 1,6 млрд. грн. Предусмотрено увеличение взноса Украины в Чернобыльский фонд «Укрытие» на реализацию программы SIP – 14 млн. грн.

После принятия данного закона вечернее заседание ВР было закрыто, депутаты продолжат свою работу завтра.

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В январе-мае сумма поступлений в ПФ составила 79,9 млрд. грн. – предварительные данные

По оперативным данным, в январе-мае 2011 года в бюджет Пенсионный фонд (ПФ) поступило 79,884 млрд. грн. При этом собственные доходы составили 53,206 млрд. грн., что на 22,3%, или на 9,711 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении ПФ, размещенном на официальном сайте фонда, по итогам совещания в ПФ, посвященному подведению итогов деятельности в январе-мае т.г.

План поступлений собственных показателей перевыполнен на 2,9%.

Из госбюджета на финансирование пенсионных программ поступило 26,622 млрд. грн., что на 4,552 млрд. грн. меньше, чем за аналогичный период в 2010 году.

Общая сумма расходов на пенсионные выплаты и другие плановые расходы составила 86,7 млрд. грн., что на 10,469 млрд. грн. больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Численность пенсионеров, которые получают выплаты через банки, на 1 июня (по оперативным данным) составила 6,474 млн. чел., то есть 47% общей численности пенсионеров.

Общая сумма пенсионных выплат через текущие счета в банках в январе-мае т.г. составила 44,037 млрд. грн., что на 7,3 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.

В январе-мае 2011 года ПФ назначил пенсии более 314 тыс. гражданам.

Согласно закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», назначены пенсии 9,6 тыс. военнослужащим.

Свыше 324 тыс. чел. проведен пересчет пенсий с учетом стажа и зарплаты после назначения/предварительного пересчета пенсий.

За 5 месяцев установлено 17,4 тыс. пенсий за особенные заслуги в соответствии с законом “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

С 1 марта 2011 года более 3,5 млн. пенсионерам повышены размеры пенсий.

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МВФ прогнозирует замедление роста ВВП РФ до уровня ниже 4%

Москва. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление роста ВВП Российской Федерации в среднесрочной перспективе до уровня ниже 4%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава миссии МВФ в РФ - заместитель директора Европейского управления МВФ Юха КАХОНЕН.

По его словам, высокие цены на нефть создают хорошие возможности для России по осуществлению реформ и повышению экономического роста. Однако проводимая ныне политика представляется недостаточно амбициозной и сосредоточенной на нужных направлениях.

«При продолжении осуществлении нынешней политики по нашим прогнозам рост в нынешнем году составит 4,8%, в следующем году - 4,5%, а в среднесрочной перспективе снизится до уровня менее 4%», - сказал Ю.КАХОНЕН.

По его словам, инфляцию в РФ на текущий год МВФ прогнозирует в 8%, в следующем году - 7,2%.

Он подчеркнул, что РФ могла бы достичь гораздо более высоких результатов - на уровне 6%, если бы проводила необходимые реформы.

Ю.КАХОНЕН также отметил, что МВФ прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2011 году в размере 1% ВВП, в 2012 году - на уровне около нуля.

По его словам, отток капитала из РФ продолжится в 2011 году. Он отметил, что одними из ключевых причин оттока капитала из РФ является политическая неопределенность в преддверии президентских выборов, а также неблагоприятный инвестиционный климат.

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НБУ ужесточил меры воздействия на банки за просроченную задолженность по рефинансированию

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил меры воздействия на банки, которые имеют просроченную задолженность по рефинансированию.

Это предусмотрено постановлением НБУ №134, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Документом вносятся изменения в Положение о регулировании Нацбанком ликвидности банков Украины, которые вступят в силу с 17 июня 2011 года.

В частности, НБУ расширил свои полномочия по списанию в бесспорном порядке всей задолженности с корреспондентского счета не только банка – должника, но и его филиалов, которые работают в Системе электронных платежей Национального банка по отдельным корсчетам.

Регулятор также предоставил себе право осуществлять списание средств с корреспондентского счета банка до полного погашения задолженности. В ныне действующем варианте существует ограничение, согласно которому НБУ имеет право осуществлять списание средств с корсчета только на протяжении 10 рабочих дней с дня возникновения просроченной задолженности.

Как сообщалось, по данным НБУ, по состоянию на 23 мая 2011 года, задолженность по кредитам рефинансирования, предоставленного Нацбанком, имеют 47 банков на общую сумму 67 млрд. грн.

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ТЭК

Украина и Швеция договорились активизировать сотрудничество в области энергосбережения

Сегодня в Стокгольме министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО обсудил с министром предпринимательства и энергетики Швеции Мод УЛОФССОН вопросы сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили пакет вопросов, связанных с сотрудничеством Украины и Швеции в энергетической сфере.

Во время встречи стороны договорились активизировать сотрудничество на уровне рабочих групп относительно вопросов реализации конкретных проектов по энергосбережению, развития альтернативных и нетрадиционных источников энергии.

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Украина увеличила импорт газа в 2,4 раза – до 5,8 млрд. долл.

Украина в январе-апреле увеличила импорт природного газа в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 5 млрд. 781,643 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-апреле в общем объеме импорта составил 23,3%.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-апреле Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 9,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1 млрд. 349,086 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-апреле составил 5,4%.

Экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом в январе-апреле Украина не осуществляла.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина увеличила импорт природного газа на 17,7%, по сравнению с 2009 годом, - до 9 млрд. 392,940 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2010 году в общем объеме импорта составил 15,5%.

В 2010 году Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 39,5%, по сравнению с 2009 годом, - до 4 млрд. 171,265 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2010 году составил 6,9%.

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Кабмин увеличил число сотрудников НКРЭ на 80 человек – до 552

Кабинет Министров увеличил число сотрудников Национальной комиссии регулирования электроэнергетики на 80 человек – до 552 человек.

Соответствующее постановление №597 от 1 июня размещено на сайте правительства.

Решение, согласно документу, будет действовать до завершения процесса формирования Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением №552 от 30 мая увеличил число сотрудников Национальной комиссии регулирования электроэнергетики на 40 человек – до 472 человек.

Кабмин распоряжением №460-р от 25 мая т.г. перераспределил в 2011 году НКРЭ бюджетные назначения в размере 2 млн. 187,9 тыс. грн., предусмотренные Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

На сегодняшний день функции регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги переданы НКРЭ. Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг, по заявлению премьер-министра Николая АЗАРОВА, планируется создать до сентября текущего года.

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» утвердила Программу электрификации железных дорог на 2011-2016 годы

Во исполнение поручения вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА приказом Генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА от 10 июня ж/д администрация утвердила Программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Согласно сообщению, ориентировочная сумма капитальных инвестиций по программе составляет более 17 млрд. 303,9 млн. грн. При этом на конец реализации программы (2016 год) годовой экономический эффект капитальных вложений с учетом прогноза роста цен на энергоносители составит свыше 2,1 млрд. грн, а средний срок окупаемости капитальных вложений составит около 8,2 года.

Как отмечают в ведомстве, перевод движения поездов на электрифицированные участки позволит снизить потребление дизтоплива на тягу поездов на 198,9 тыс. тонн в год, при этом выбросы газов в атмосферу от сгорания дизтоплива уменьшатся на 646,6 тыс. тонн в год, что позволит значительно улучшить экологическую безопасность регионов, прилегающих к железнодорожным линиям.

Программа, в частности, предусматривает электрификацию 1562 км эксплуатационной длины железнодорожных путей на участках, входящих в направления разграничения движения пассажирских и грузовых поездов и на участках внедрения скоростного движения по пяти железных дорогах: Южной, Одесской, Приднепровской, Юго-Западной и Донецкой. Предусмотрено электрифицировать следующие участки: Полтава-Красноград-Лозовая на направлении основного коридора внедрения ускоренных и скоростных поездов Львов-Киев-Полтава-Донецк; Полтава-Кременчуг на направлении смешанного движения Тополи-Купянск-Основа-Люботин-Полтава-Кременчуг-Знаменка; Знаменка-Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой, что является смешанным для движения грузовых и пассажирских поездов и необходимо для создания второго электрифицированного хода на юг в Крым и портов Черного моря; Волноваха-Камыш-Заря-Запорожье, преимущественно для грузового движения (в частности, перевозки сырья из Кривого Рога и Запорожья на металлургические предприятия Донецкого региона и Мариуполя). Также предусмотрена электрификация участка Фастов-Житомир-Новоград-Волынский, что необходимо для отклонения движения грузовых поездов с основного пассажирского коридора на участке Фастов-Козятин; участка Николаев-Колосовка, что позволит совместно с электрификацией участков Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой осуществлять грузовые и пассажирские перевозки из Одессы в Крым и на север страны; участка Ворожба-Сумы-Люботин на направлении Конотоп-Люботин-Полтава и далее на запад и юг для разгрузки направлении Конотоп-Дарница-Киев и далее на Львов; участка Красноград-Новомосковск для внедрения скоростного движения на направлении Киев-Днепропетровск.

Справка УНИАН. Основная электрификация железнодорожного транспорта на Украину осуществлена в 60-80 годы прошлого века, когда за год вводилось в эксплуатацию 500-600 км новых электрифицированных линий. За годы независимости Украины за средства железных дорог Украины проведена электрификация более 1700 км эксплуатационной длины железнодорожных линий, электрификация увеличена на 21%.

По состоянию на начало 2011 г. года эксплуатационная длина электрифицированных железных дорог Украины составляет 9877 км, из которых на однофазном переменном токе электрифицировано 5112,6 км, на постоянном токе - 4764 км. Доля электрифицированных участков от общей эксплуатационной длины железных дорог составляет 45%, при этом доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%. По абсолютной длине электрифицированных железных дорог Украина занимает 10 место среди стран мира и 6 - среди стран Европы. Оптимальным для стран с развитой железнодорожной инфраструктурой является электрификация 50-60% общей длины железнодорожных сетей страны с выполнением ими 90-95% общего объема перевозок.

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Акционеры “Укртелекома” сменили состав набсовета

Акционеры ОАО «Укртелеком» приняли решение сменить состав наблюдательного совета, избрав его членами Питера ГОЛЬДШАЙДЕРА, Илью СОЛОДОВСКОГО и Клауса ХАРТМАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на общем собрании акционеров “Укртелекома”, прошедшем сегодня, 14 июня, в Киеве.

Акционеры также приняли решение ограничить состав наблюдательного совета тремя членами, ранее их количество составляло 8 человек.

Всего на сегодняшнем собрании зарегистрировалось 96,39% акционеров.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

19 апреля т.г. управляющий партнер ЕРІС Питер ГОЛЬДШАЙДЕР сообщил, что к концу мая планируется провести собрание акционеров «Укртелекома», на котором будут избраны Правление и Наблюдательный совет предприятия. После чего данными органами будет утвержден бизнес план, план развития «Укртелекома».

Справка УНИАН. П.ГОЛЬДШАЙДЕР является учредителем и управляющим австрийского концерна EPIC. И.СОЛОДОВСКИЙ является директором дочерней компании австрийского концерна EPIC – ООО «ЕСУ», выступившего покупателем 92,79% госпакета акций «Укртелекома». К.ХАРТМАН – старший вице-президент по связям с акционерами компании «Дойче телеком».

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.

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«Укртелеком» продаст активы компании по мобильной связи

На проходящем сегодня, 14 июня, собрании акционеров «Укртелекома» принято решение о продаже активов компании по предоставлению услуг мобильной связи, передает корреспондент УНИАН.

Акционеры «Укртелекома» также уполномочили членов наблюдательного совета совершить все необходимые действия по осуществлению данной сделки.

При этом акционеры «Укртелекома» отказались поддержать входящие в повестку дня собрания вопросы о создании и выведении из состава ПАО «Укртелеком» акционерного общества.

По словам начальника юридического департамента «Укртелекома» Юрия КОТЛЯРОВА, решение о создании новой компании мобильной связи, утверждения ее устава, а также стоимость ее активов для последующей продажи будет приниматься наблюдательным советом «Укртелекома».

По его оценке, стоимость реализуемых активов нового юридического лица, скорее всего, превысит стоимость 25% самого «Укртелекома».

Начальник юридического департамента также отметил, что средства, полученные от реализации активов предоставляющих услуги мобильной связи будет направлено на развитие услуг «Укртелекома» по широкополосному доступу к Интернету и прочее.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи и пр.

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Агро

Госсельхозинспекция проводит контроль качества плодоовощной продукции в магазинах

Инспекторы Государственной инспекции сельского хозяйства Украины ежедневно проводят проверку качества и безопасности плодоовощной продукции в магазинах разных сетей и форм собственности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба инспекции.

Сообщается, что за прошлую неделю в восьми районах г. Киева было проверено 44 магазина, проинспектировано 39 тыс. 210 кг плодоовощной продукции. В частности, была обнаружена продукция, которая не отвечала требованиям действующей нормативно-технологической документации. Реализовалась она в двух магазинах сети «Сельпо» ООО «Фоззи-фуд», в двух магазинах сети «Велика кишеня» ООО «Фудмаркет», в одном магазине сети ООО «Эко» и в магазине «Рейнфорд». Вся некачественная продукция, которая составила 461,9, кг, изъята из реализации.

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ВР приняла в первом чтении законопроект о продовольственной безопасности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О продовольственной безопасности Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 273 народных депутата.

Законопроект определяет правовые, экономические, социальные, экологические и организационные принципы государственной политики в сфере формирования продовольственной безопасности Украины, которая является составляющей национальной безопасности государства.

Положения законопроекта определяют аграрную политику относительно гарантирования продовольственной безопасности и являются основой для разработки нормативно-правовых актов, целевых программ развития и проектов, которые касаются вопросов формирования продовольственной безопасности государства.

Объектами продовольственной безопасности является человек, домохозяйство, регион, государство.

Субъектами гарантирования продовольственной безопасности являются Президент Украины, Кабинет министров Украины, Совет национальной безопасности и обороны, центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, граждане Украины и объединения граждан, неправительственные организации, производители сельскохозяйственной продукции и продовольствия, субъекты сферы торговли, другие субъекты, деятельность которых связана с формированием продовольственной безопасности в государстве.

Органы государственной исполнительной власти несут ответственность за формирование и реализацию государственной политики продовольственной безопасности, обеспечение эффективной координации деятельности органов исполнительной власти в вопросах, связанных с формированием продовольственной безопасности.

Производители сельскохозяйственной продукции и продовольствия обеспечивают производство качественных и безопасных продуктов для потребителей с предоставлением им полной и понятной информации о продуктах и их пищевых свойствах.

Предприятия торговли пищевыми продуктами обеспечивают территориальную и физическую доступность продовольствия и соблюдение инструкций по безопасности пищевых продуктов.

Научно-исследовательские учреждения обеспечивают формирование и распространение знаний по проблемам гарантирования продовольственной безопасности.

Неправительственные организации выполняют определенные законодательством функции по вопросам, связанным с формированием продовольственной безопасности.

Средства массовой информации поддерживают мероприятия по повышению информированности по вопросам безопасности пищевых продуктов, прав потребителей, рационального питания.

Рекламные и маркетинговые организации обязаны избегать недобросовестной рекламы и навязывания нездоровых привычек в питании.

Законопроект определяет принципы и задания формирования продовольственной безопасности.

Также законопроект определяет полномочия органов государственной власти в сфере формирования продовольственной безопасности.

Органами управления и регулирования в сфере формирования продовольственной безопасности являются Кабинет министров, центральный орган исполнительной власти по вопросам аграрной политики и продовольствия, центральный орган исполнительной власти по вопросам экономического развития и торговли, центральный орган исполнительной власти по вопросам здравоохранения, которые осуществляют контроль и координацию деятельности всех центральных и местных органов исполнительной власти в вопросах, связанных с формированием продовольственной безопасности Украины.

Определены стратегия и государственные целевые программы в сфере формирования продовольственной безопасности Украины.

Государственные продовольственные резервы создаются для предотвращения дестабилизации продовольственного обеспечения населения.

К государственным резервам относятся государственный продовольственный резерв и запасы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, приобретенные в рамках размещения государственного заказа.

Функции формирования государственного продовольственного резерва обеспечивают соответствующие специализированные учреждения, подчиненные, подотчетные и подконтрольные Кабинету министров и центральному органу исполнительной власти по вопросам формирования продовольственной безопасности государства.

Центральный орган исполнительной власти по вопросам формирования продовольственной безопасности государства в пределах своих полномочий осуществляет распределение, распоряжение государственными продовольственными резервами, исходя из необходимости регулирования рынков продовольствия для гарантирования продовольственной безопасности.

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Промышленность

Производство легковых авто в Украине в январе-мае увеличилось на 74%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-мае, по оперативным данным, увеличилось на 74,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 37,150 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-мае увеличилось на 20,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1099 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-мае сократилось на 44%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1156 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, - до 74,992 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 76,5% – до 2693 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,2 раза – до 5129 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

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Предприятия Украины завершили январь-апрель с положительным финрезультатом 20,8 млрд. грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-апреле 2011 года составил 20 млрд. 816,7 млн. грн. против 11 млрд. 573 млн. грн. за январь-апрель 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле 2011 года прибыль получили 55% предприятий страны – они завершили январь-апрель текущего года с финансовым результатом 59 млрд. 540 млн. грн.

С убытком январь-апрель т.г. завершили 45% предприятий Украины, их финрезультат составил 38 млрд. 723,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 47,6% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 16 млрд. 896,7 млн. грн. Прибыль получили 52,4% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 32 млрд. 878,5 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-апрель 2011 года составил 15 млрд. 981,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

В январе-декабре 2010 года прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 года завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.

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Украина в январе-апреле увеличила экспорт давальческого сырья на 81%

Украина в январе-апреле 2011 года увеличила экспорт давальческого сырья на 81,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-апреле т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 24,4 млн. долл., что на 64,8% больше, чем в январе-апреле 2010 года.

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-апреле т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 461,1 млн. долл., что на 80,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-апреля прошлого года на 74,7% и составил 1 млрд. 749,8 млн. долл.

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