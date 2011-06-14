Курс НБУ на 15.06.11

Официальный курс НБУ на 15.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 14 июня – 797.3500)100 EUR – 1152.0113 (на 14 июня – 1155.0412)10 RUR – 2.8580 (на 14 июня – 2.8691)Учетные курсы банковских металлов на 15.06.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-121117.47 (на 14 июня-122871.64)961XAG10Серебро-2765.21 (на 14 июня-2980.49)962XPT10Платина-143841.94 (14 июня-146871.87)964XPD10Палладий-64186.68 (14 июня-65143.50)

Официальный курс НБУ на 15.06.11 100 USD США – 797.3500 (на 14 июня – 797.3500) 100 EUR – 1152.0113 (на 14 июня – 1155.0412) 10 RUR – 2.8580 (на 14 июня – 2.8691) Учетные курсы банковских металлов на 15.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 121117.47 (на 14 июня – 122871.64) 961 XAG 10 Серебро – 2765.21 (на 14 июня – 2980.49) 962 XPT 10 Платина – 143841.94 (14 июня – 146871.87) 964 XPD 10 Палладий – 64186.68 (14 июня – 65143.50)

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