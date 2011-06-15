В Египте отменен комендантский час, введенный Мубараком

В Египте прекращается действие комендантского часа, который был введен 138 дней назад бывшим президентом Хосни МУБАРАКОМ в разгар охвативших страну беспорядков.

Как передает РИА «Новости», 6 июня правящий в Египте высший совет вооруженных сил объявил, что с 15 июня комендантский час отменен в связи с улучшением ситуации в сфере безопасности.

В последнее время запрет на появление без уважительной причины на улицах Каира, Александрии и Суэца действовал только три часа – с двух ночи до пяти утра.

Комендантский час наносил значительный ущерб экономике страны, прежде всего торговле, туризму и транспорту.