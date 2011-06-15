ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Россия отказывается от украинских молокопродуктов из-за наличия в них пальмового масла» пишет – украинские производители и эксперты неофициально сознаются, что обвинения россиян не лишены оснований…

http://delo.ua/business/rossija-otkazyvaetsja-ot-ukrains-159091/

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Также «Дело» в публикации «Игорь Калетник категорически против объединения таможенной и налоговой службы» пишет – глава государственной таможенной службы Игорь Калетник считает, что «этот вопрос не своевременен», сейчас перед Украиной стоят куда более важные задачи…

http://delo.ua/ukraine/igor-kaletnik-kategoricheski-p-159056/

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«Дело» в публикации «В мае украинцы приобрели в обменниках валюты на $2,4 млрд.» пишет – за прошлый месяц население приобрело у банков на $0,9 млрд. больше, чем продало финучреждениям…

http://delo.ua/finance/v-mae-ukraincy-priobreli-v-obm-159045/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Титанические усилия», в котором пишет - госпредприятия титановой отрасли готовят к продаже. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предложено исключить из списка объектов, не подлежащих приватизации, Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, и активы, управляемые госхолдингом "Титан Украины". В "Титане Украины" не скрывают, что наиболее вероятным покупателем этих активов является предприниматель Дмитрий Фирташ. Впрочем, в случае проведения открытого конкурса конкуренцию ему могли бы составить российские "ВСМПО-Ависма" и "Ренова" Виктора Вексельберга…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1660182

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Депутаты послушались правительство», в котором пишет – парламент одобрил все предложения правительства, увеличив доходы общего фонда госбюджета на 13,5 млрд грн., а расходы – на 10,6 млрд грн. Помимо увеличения финансирования ряда министерств и ведомств, дополнительные средства на сумму 5 млрд грн. направят регионам и на социальные программы. Оппозиция назвала поправки "дерибаном" бюджетных средств…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1660172

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«Экономические известия» публикуют материал «Страховщиков затянут в общество», в котором пишут – Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг намерена внести в парламент предложение о переводе всех страховых компаний в форму акционерных обществ. Представители СК считают, что такая мера станет в большей мере бюрократической проволочкой, чем реальным улучшением рынка…

http://finance.eizvestia.com/full/strahovshhikov-zatyanut-v-obshhestvo

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Также «Экономические известия» в материале «Купоны наносят ответный удар» пишут – в то время как большинство купонов в мире вырезается из воскресных выпусков газет, использование цифровых купонов растет достаточно быстро. В 2011 г. почти половина всех онлайн-потребителей будут использовать купоны на скидку в интернет- или обычных магазинах. Увеличивающееся использование мобильных купонов будет только способствовать усилению этой тенденции…

http://markets.eizvestia.com/full/kupony-nanosyat-otvetnyj-udar

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«Экономические известия» в материале «Трамвай победил паровоз» пишут – «Укрзалiзниця» утвердила пятилетнюю программу электрификации железных дорог, которая потребует инвестиций в 17 млрд. грн. Ее реализация необходима для внедрения скоростного пассажирского движения, а также позволит удешевить грузовые перевозки…

http://markets.eizvestia.com/full/tramvaj-pobedil-parovoz

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Газета «Сегодня» в публикации «Борьба с коррупцией: возьмутся за мелких взяточников и любителей борзых щенков» пишет – новые антикоррупционные законы, как оказалось, формально смягчили ответственность за взятки. При этом поначалу было много разговоров, что наказание будет более жестким. Впрочем, юристы говорят, что на практике смягчения не будет, будет, наоборот, ужесточение. Но коснется оно только мелких взяточников…

http://www.segodnya.ua/news/14259050.html

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Также «Сегодня» в публикации «Гаишники дежурят в «будках» с душем, туалетом и кондиционером» пишет - в стране заработали посты ДПС. Гаишники говорят: от них только польза, водители — сомневаются…

http://www.segodnya.ua/news/14258978.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Ипотека без предоплаты» пишет – на российский рынок вернулась ипотека без первоначального взноса. О таком продукте, причем по ставкам, не превышающим среднерыночные, объявил Росевробанк…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262090/ipoteka_bez_predoplaty

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Также «Ведомости» в публикации «Поход за недрами» пишут – «Роснефть» увеличила в этом году бюджет на слияния и поглощения в 15 раз — до 92 млрд руб. Большая часть средств ушла на покупку 50% Ruhr Oel, а остальное компания намерена потратить на новые лицензии…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262109/pohod_za_nedrami

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Издание «Известия» в публикации «Определен список желающих продать российское имущество» пишет – главными претендентами на участие в приватизации стали государственные банки…

http://www.izvestia.ru/news/492094

(УНИАН)