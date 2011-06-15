Главное на 15 июня (день)

Финансы

Moody`s может понизить рейтинги банковских групп Credit Agricole, BNP Paribas и SocGen

Международное рейтинговое агентство Moody`s поместило рейтинги французских банковских групп Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale на пересмотр с возможным понижением, говорится в сообщении агентства. В частности, могут быть понижены индивидуальные рейтинги финансовой устойчивости компаний, их долгосрочные долговые и депозитные рейтинги. Агентство в то же время подтвердило краткосрочные рейтинги групп.

В настоящее время Credit Agricole имеет приоритетный долгосрочный рейтинг"Aa1", BNP Paribas - "A1", Societe Generale - "A2". Все эти рейтинги могут быть понижены.

Moody`s отмечает, что при принятии решении о дальнейших рейтинговых действиях (понижении или подтверждении рейтингов) аналитики будут руководствоваться прежде всего тем, насколько сильно может отразиться на положении перечисленных французских групп возможное ухудшение ситуации в Греции. Пересмотр рейтингов SocGen также зависит от вероятности предоставления группе финподдержки со стороны правительства, передает РИА Новости.

Греция в середине прошлого года была фактически спасена от дефолта пакетом кредитов от стран еврозоны и МВФ в обмен на программу "затягивания поясов". МВФ и партнеры по еврозоне одобрили предоставление Греции кредитов общим объемом 110 миллиардов евро в течение трех лет. К началу июня 2011 года Греция в рамках внешней финансовой поддержки получила займов на 53 миллиарда евро.

Экономика страны находится в полосе затяжного долгового кризиса, на фоне которого международное агентство Standard & Poor`s в понедельник понизило кредитные рейтинги Греции до уровня "ССС"с "В"с "негативным"прогнозом. В агентстве предупредили, что затягивание выплат по долгам может привести страну к дефолту.

ЕЦБ и ведущая экономика ЕС Германия не могут найти единого решения о дальнейших методах финансовой поддержки Греции. Правительство Германии предлагает расширить частные инвестиции, в том числе крупнейших банков, тогда как ЕЦБ выступает против этого шага, полагая, что кризис может распространиться на другие экономики еврозоны.

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Тигипко: транш МВФ ожидается в августе, если пенсионную реформу примут до конца текущей сессии

В случае если Верховная Рада до конца текущей сессии примет закон о пенсионной реформе, то решение о выделении очередных траншей МВФ можно ожидать в начале августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в среду на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

При этом он отметил, что прибытие миссии МВФ, на работу которой понадобится около недели, возможно в конце июля “и где-то в начале августа мы можем иметь решение совета директоров Международного валютного фонда”.

С.ТИГИПКО напомнил, что, кроме пенсионной реформы, МВФ выдвигает требование для продолжения сотрудничества по ликвидации дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”. По его словам, правительство не нашло другого метода решения этой проблемы, кроме повышения цен на газ.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

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Кабмин готов отказаться от ограничения максимальных пенсий

Кабинет Министров будет готов отказаться от распространения нормы по ограничению максимальной пенсии на ранее назначенные, если она будет мешать принятию закона о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

«Если это станет преградой для того, чтобы закон был принят в целом, я уверен, что Кабинет Министров будет готов пойти на компромисс для того, чтобы такая норма была исключена между первым и вторым чтением», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что распространение ограничения максимальной пенсии на ранее назначенные пенсии было введено в законопроект с учетом пожелания жителей Украины. “На каждой встрече, которую мы проводили с людьми, больше говорилось о максимальных пенсиях, чем о повышении пенсионного возраста. Людей это обижает. И поэтому эта норма появилась”, - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что на сегодняшний день пенсии, которые превосходят устанавливаемое проектом закона ограничение (десять прожиточных минимумов или 7640 грн.) получают 14412 человек. И ограничение размера пенсии этим людям позволит пополнить бюджет пенсионного фонда в 2012 году на 328 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован доработанный законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Напомним, законопроект о реформировании пенсионной системы был зарегистрирован Кабинетом министров в парламенте 13 декабря (№7455). Позже документ был направлен в правительство на доработку и поступил в парламент с изменениями уже в июне 2011 года.

Как сообщалось, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что минимальная пенсия должна быть поднята на 50%.

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ТЭК

Кабмин попросил МВФ отложить повышение тарифов на газ

Кабинет министров обратился к Международному валютному фонду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о повышении тарифов на газ для населения до упорядочения сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

"Мы пришли к выводу, что нам необходимо, прежде чем принимать какое-либо решение о повышении тарифов, разобраться в этой запущенной до нельзя сфере. Когда сейчас каждый местный совет, а их у нас тысячи и тысячи, каждая местная администрация принимает свои решения и устанавливает для населения тарифы, которые иногда отличаются в два-три-четыре раза и больше. То есть речь шла, прежде всего, чтоб навести порядок в этой сфере. Поэтому мы обратились к Международному валютному фонду с просьбой отложить рассмотрение этого решения до тех пор, пока мы не приведем все в порядок", - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что правительство сейчас «наводит порядок в «Нафтогазе». По словам главы правительства, сокращение дефицита бюджета «Нафтогаза» позволит более взвешенно подойти к вопросу о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

«Может быть, и не идти на эти повышения. Во всяком случае, мы готовы свои выкладки специалистам МВФ положить на стол, вместе с ними разобраться. У нас есть все аргументы, чтобы решение было взвешенным», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, недавно в МВФ заявили, что для получения очередного транша кредита Украина должна выполнить еще четыре требования.

В частности, как сказал глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

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“Нафтогаз” в 2011 году может экспортировать в Польшу около 200 млн. куб. м газа

НАК “Нафтогаз Украины” в 2011 году может экспортировать в Польшу около 200 млн. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил замминистра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

По его словам, именно такие объемы на 2011 год предусмотрены в контракте между НАК “Нафтогаз Украины” и польской государственной нефтегазовой компанией (PGNiG).

«Поляки хотят 200 млн. куб. м в 2011 году. Это предусмотрено договором с «Нафтогазом». Начиная с этого года, объем поставок должен быть резко увеличен», - сказал В.МАКУХА.

По словам замминистра, польская сторона специально с этой целью развивала свою инфраструктуру. По словам В.МАКУХИ, в следующие годы объемы экспорта будут приблизительно на том же уровне.

Как сообщал УНИАН, польский PGNiG в начале сентября 2010 года обвинил «Нафтогаз Украины» в нарушении действующего до 2021 года контракта на поставки газа в польский Грубешув из-за прекращения поставок газа. "Нафтогаз Украины", который объяснил прекращение поставок изменениями в национальном законодательстве, в октябре 2010 г. временно возобновил их.

Согласно подписанному между компаниями контракту, «Нафтогаз» в 2011 году обязан поставить в Грубешув 200 млн. кубометров газа.

Справка УНИАН. Потребляющая ежегодно около 14 млрд. кубометров газа Польша импортирует около 9 млрд. кубометров, главным образом, из России.

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Кабмин одобрил законопроект о создании Нацкомиссии по регулированию ядерной энергетики

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, которым предусматривается создание Национальной комиссии государственного регулирования безопасности в сфере использования ядерной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА журналистам в среду.

“Да, такой законопроект одобрен”, - сказал он. При этом В.МАКУХА добавил, что этот орган в принципе будет выполнять те же функции, что и государственная инспекция по ядерному регулированию, но будет более независим, как этого требует МАГАТЭ.

Как сообщал УНИАН, открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что создание такого коллегиального органа со специальным статусом будет способствовать повышению безопасности использования ядерной энергии, а следовательно снизит риск для людей и окружающей среды.

«Этот проект разрабатывается во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 8 апреля 2011 года», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Агро

Украина отказалась от помощи РФ в борьбе с холерой – Роспотребнадзор

Москва. Украина отказалась от помощи России в борьбе с холерой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО сказал журналистам в Москве.

«Россия предложила Украине помощь, мы готовы были из Ростова поставить туда отряд, специальную противоэпидемическую бригаду, которая на месте проводила бы обследование. Со стороны медиков мы нашли понимание, однако на политическом уровне помощь принята не была», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

По его мнению, официальные данные по заболеваемости холерой в Украине недооцененными.

«По последним данным, в Украине 16 больных и шесть носителей холеры, что явно недооценено», - сказал он. При этом он подчеркнул, что Мариуполь, где зафиксирована вспышка холеры, большой город с полумиллионным населением на берегу Азовского моря, в который приезжают много отдыхающих. Поэтому реальные цифры заболеваемости могут оказаться гораздо выше, добавил он.

Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации, чтобы не допустить завоза холеры на территорию РФ.

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Янукович назначил Тимченко председателем Госагентства земельных ресурсов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ТИМЧЕНКО председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Текст соответствующего указа от 14 июня размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил Игоря ЛЫСЕНКО с должности председателя Госагентства земельных ресурсов.

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Промышленность

В Украине импорт минудобрений вырос на 96%, экспорт - на 67,6%

Украина в январе-апреле 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений на 96,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 265 млн. 877,3 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 67,6% – до 513 млн. 412 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.

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Кабмин утвердил финплан ОПЗ на 2011 год с прибылью 112 млн. грн.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Фонда госимущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, чистый доход предприятия в 2011 году ожидается в размере 4,366 млрд. грн., чистая прибыль – 112 млн. грн., объем выплат в бюджет – 279 млн. грн.

Также А.РЯБЧЕНКО отметил, что риском для выполнения показателей может быть повышение цены на природный газ, который используется при работе предприятия.

Справка УНИАН. 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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Транспорт/Связь

ВР ратифицировала Кредитное соглашение между Украиной и ЕБРР по улучшению состояния дорог

Верховная Рада Украины ратифицировала Кредитное соглашения (Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев (панъевропейские коридоры) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 317 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с документом, Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) является главным разработчиком и исполнителем совместного с Европейским банком реконструкции и развития (дальше – ЕБРР) Проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев».

С этой целью предусматривается привлечь кредитные ресурсы от ЕБРР в объеме 450 млн. евро (общая сумма кредита 900 млн. евро, на условиях софинансирования ЕИБ в размере 450 млн. евро) на реализацию масштабного проекта по реконструкции и капитальному ремонту участков шести автомобильных дорог, ведущих к городу Киев. Среди дорог, которые вошли в проект «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев» (дальше – Проект) такие: М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, Н-01 Киев – Знаменка, Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Это один из приоритетных инвестиционных проектов, который предусматривается реализовать в 2 этапа – за счет средств двух траншей займа от ЕБРР. В частности, автомобильные дороги М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин входят в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Евро–2012. Поэтому ремонт этих двух дорог относится к работам, которые будут финансироваться за счет первого транша займа ЕБРР.

Кроме этого, в составе Проекта планируется внедрение «пилотных проектов» для контрактов на содержание автомобильных дорог на основе конечных результатов.

Кредитное соглашение определяет общие условия предоставления кредита: 15 лет с льготным периодом 4 года, сумма займа – 450 млн. евро) и ответственность сторон, а также содержит ссылку на другие документы, которые являются обязательными к выполнению во время реализации Проекта и на софинансирование с ЕИБ. В частности, обязательными условиями для подписания Кредитного соглашения являются заключения субкредитного соглашения (между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Министерством финансов Украины, которое подписано 20 января 2011 года) и Проектного соглашения (между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Европейским банком реконструкции и развития). Соглашения (кредитное и проектное) были подписаны 26 ноября 2010 г. в Киеве.

Главной целью Проекта является приведение к европейскому уровню транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на основных подходах к городу Киев с учетом подготовки для проведения финальных соревнований Евро-2012.

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Siemens построит пригородные поезда для России на 2 млрд. евро

Siemens построит пригородные поезда для России.

Как сообщили УНИАН в «Siemens Украина», предварительный контракт предусматривает поставку более чем 240 пригородных электропоездов (1 200 вагонов) общей стоимостью около 2 млрд. евро.

Для поставки региональных поездов в Россию Siemens создал совместное предприятие с русским партнером – группой «Синара». Новая компания Train Technologies заключила соглашение об условиях поставки электропоездов Desiro RUS компании ОАО «Российские Железные Дороги» (РЖД).

Основное соглашение 1 июня 2011 года в ходе международного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи подписали президент АОА «РЖД» Владимир ЯКУНИН, президент департамента «Мобильность» концерна Siemens Ханс-Йорг ГРУНДМАНН и генеральный директор ЗАО «Синара» Дмитрий ПУМПЛЯНСКИЙ. Окончательные детали контракта будут согласованы в ходе последующих переговоров.

Начиная с 2013 года, поезда будут изготавливаться на производственных мощностях возле Екатеринбурга. В первую очередь совместное предприятие построит 16 составов (54 вагона), оставшихся с предыдущего заказа на сумму около 580 млн. евро, полученного Siemens от РЖД в 2009 году. В связи с этим заказом 2009 года ОАО «РЖД» и Siemens договорились о частичном производстве поездов в России.

Как отмечается в сообщении, завод Siemens в городе Крефельд (Германия) недавно начал производство первых 38 из этих поездов модели Desiro RUS. В данный момент закладывается правовая основа для производства оставшихся 16 составов в России.

Поезда Siemens модели Desiro, предназначенные для регионального сообщения, могут развивать скорость до 160 км/ч. В России они известны под названием «Ласточка». Первая партия составов планируется к запуску в Сочи осенью 2013 года.

Справка УНИАН. Сименс AG (Берлин и Мюнхен) является глобальным поставщиком электроники и электротехники для промышленности, энергетики и здравоохранения. В 2010 финансовом году, который закончился 30 сентября 2010 года, объем продаж концерна составил 76 млрд. евро, чистая прибыль – 4,1 млрд. евро. По состоянию на конец сентября 2010 года в Сименс работают 405 тысяч сотрудников по всему миру.

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«Роза Ветров» открыла новый рейс Киев-Жирона

С 10 июня по 30 сентября из аэропорта «Борисполь» будет осуществляться новый регулярный рейс в испанский города Жирона (аэропорт Жирона-Коста-Брава).

Как сообщили УНИАН в аэропорту, рейс выполняет авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) по пятницам на воздушных судах А320 (180 кресел).

Время полета - 3 часа. 30 мин.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP авиарейсов.

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Завтра почти по всей Украине пройдут кратковременные дожди

16 июня, по прогнозам синоптиков, на протяжении суток будет преобладать переменная облачность.

В восточной части, Крыму и Приазовье, а днем и в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди, гроза, днем на западе в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер западный (в южной и восточной части северный), 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 23-28°; в Карпатах и горах Крыма ночью 5-10°, днем 10-15°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

15 июня температура воды в Черном море 17-22°, в районе Алушты 13°, в Азовском море 23-24°; в Днепре возле Киева 23°.

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