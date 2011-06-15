Кабмин утвердил перечень лиц, выполняющих полномочия премьер-министра в случае его отсутствия

Кабинет министров Украины утвердил перечень должностных лиц, выполняющих полномочия премьер-министра в случае его отсутствия.

Текст соответствующего распоряжения от 9 июня № 509-р обнародован на правительственном портале.

Документом установлено, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия выполняет первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли; в случае отсутствия премьер-министра и первого вице-премьер-министра эти полномочия выполняет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; в случае отсутствия этих трех должностных лиц Кабмина полномочия премьера выполняет вице-премьер-министр - министр социальной политики.

Если же будут отсутствовать и премьер-министр, и первый вице-премьер, и двое выше названных вице-премьеров, то полномочия главы правительства выполняет вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры.

Справка УНИАН. Премьер-министром Украины с 11 марта 2010 года является Николай АЗАРОВ.

10 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами назначил первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, вице-премьер-министром - министром инфраструктуры - Бориса КОЛЕСНИКОВА, вице-премьер-министром - министром социальной политики Сергея ТИГИПКО.

1 июня 2011 года В.ЯНУКОВИЧ освободил Виктора ТИХОНОВА от должности вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.