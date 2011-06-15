Завтра в Киеве состоится встреча Украина-ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности

В Киеве 16 июня состоится министерская встреча Украина-ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА.

По его словам, ключевым элементом в рамках отмеченного заседания должна стать оценка первых результатов выполнения Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины и обсуждения дальнейших шагов по реализации отмеченного Плана действий.

Во время встречи стороны также планируют обсудить результаты имплементации Плана действий Украина - ЕС в сфере юстиции, свободы и безопасности. В частности, в сферах миграции и убежища, управления границами, борьбы с организованной преступностью, коррупцией, торговли людьми, отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, сотрудничества с Европолом и Євроюстом.

Также 16 июня запланирована пресс-конференция участников министерской встречи.

Для участия в заседании со стороны ЕС в Украину прибудут, в частности, комиссар Европейской комиссии по внутренним делам Сесилия МАЛЬМСТРЁМ, президент Евроюста Алед ВИЛЬЯМС, директор Европоло Роб ВАЙНРАЙТ. В заседании примут участие представители Венгрии - страны, которая председательствует в ЕС, - вице-премьер-министр, министр публичной администрации и юстиции Тибор НАВРАЧИЧ и министр внутренних дел Шандор ПИНТЕР. А также представители Польши - страны следующего председательства в ЕС, - государственный секретарь Министерства юстиции Станислав ХМЕЛЕВСКИЙ и государственный секретарь Министерства внутренних дел и администрации Томаш СЕМОНЯК.

С украинской стороны в министерской встрече Украина-ЕС примут участие министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ, председатель Государственной миграционной службы Александр ЗАБРУДСКИЙ, Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ, руководители Министерства иностранных дел, Государственной службы финансового мониторинга и Государственной пограничной службы.