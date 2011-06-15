Анонс на 16 июня

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии автодорожного движения на обход пгт. Бабанка Черкасской области.

* Состоится расширенное заседание Научно-технического совета ГП НАЭК «Энергоатом». В программе презентации: концепции обеспечения уровня безопасности проекта ХАЭС-3,4 и реакторной установки и дополнительных систем безопасности, системы пассивного отвода тепла и усовершенствований для ХАЭС-3,4. Участники: первый вице-президент, технический директор ГП НАЭК «Энергоатом» Александр Шавлаков, председатель правления Киевского института «Энергопроект» Юрий Малахов, ген.конструктор ГКБ «Гидропресс» Сергей Рыжов, первый зам..ген.директора, директор по проектному производству ОАО «Атомэнергопроект» Илья Копытов.

* Круглый стол на тему: «Реформа ЖКХ в Украине: возможна ли перезагрузка?». Организаторы - журнал "Эксперт" при поддержке Проекта Международной Финансовой Корпорации "Энергоэффективность в жилищном секторе Украины". Участники: Ю.Сербин, И.Лысов - заместители председателя комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения, ЖКХ и региональной политики; Р.Жуковский, руководитель Главной службы социально-экономического развития АП; М.Бродский, правительственный уполномоченный по вопросам дерегулирования хозяйственной деятельности; представители профильного министерства, юридических компаний и международных организаций.

*10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Тенденции на украинском it-рынке в 2011 году”. Вопросы: Результаты продаж за первые пять месяцев в сети магазинов “DiaWest – Комп`ютерний світ”. Какую технику покупают зажиточные украинцы в элитном салоне it-техники Computer Fashion. Анатолий Балюк, председатель правления группы компаний “DiaWest-Комп`ютерний світ” расскажет какие бренды стали лидерами продаж, в каком процентном соотношении, какие изменения состоятся на it-рынке в 2011 году. А также какую технику больше всего покупают зажиточные украинцы в элитном салоне it-техники Computer Fashion (самые дорогие и самые оригинальные заказы, сколько людей обращаются в магазин с просьбой специальной сборки компьютера, что именно они хотят получить в результате, сколько VIP-клиенты готовы тратить на эксклюзивную технику и т.п.). Также в работе примет участие Анастасия Балюк, директор салона it-техники Computer Fashion. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 251-11-11, 067 907 10 45, n.tolub@diawest.com до 17-00 15 июня.

* Состоится открытие 11-го Международного бизнес-форума «Применение газового и альтернативного моторного топлива на транспортном комплексе Украины». Организатор: «Газовая ассоциация Украины». Участники: А.Редзюк, президент «Газовой ассоциации Украины», С.Ковалев, директор «Газовой ассоциации Украины», С.Сапегин, директор НТЦ «Психея» (г. Киев), Р.Сторожев, президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины", С.Мусиенко, представитель ООО «Автогазглобал» (г. Киев) и др.

* Круглый стол на тему: "Украинский рынок коммерческого PR: выход из кризиса уже в 2011 году?". Приглашены: Валерий Курейко, ген.директор компании стратегических коммуникаций Publicity Creating; Андрей Кулиш, вице-президент PR-Лиги; Руслана Плис, главный редактор информационного сайта Publicity, руководитель ИАЦ "Publicity"; Денис Безлюдько, директор по развитию ИнА "Українські Новини"; Богдан Логвиненко, блоггер, координатор проектов в NaturalEast; Николай Малуха, блоггер, эксперт в сфере blogger relations; и др.

* Пресс-конференция на тему: «Проблемы проведения летнего туристического сезона в Украине 2011 года». Организатор - Государственная служба туризма и курортов Украины. Участники: зам.председателя Совета Министров Автономной Республики Крым, министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Георгий Псарев и зам.председателя Государственной службы туризма и курортов Украины Дмитрий Заруба.

* Пресс-конференция на тему: «Грозит ли США дефолт и девальвация доллара? Возможные последствия для экономики Украины». Также в программе пресс-конференции: прогноз стоимости нефти на мировом рынке и бензина в Украине до конца года. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

* 12-30 - в УНИАН состоится презентация нового проекта всеукраинской молодежной организации «Молодые Регионы» - Дисконтной карточки «Молодые Регионы». Участники: Андрей Пинчук, народный депутат Украины, председатель ВМОО «Молодые Регионы» Юрий Граматик, и.о.председателя правления «Имексбанка», партнера проекта Дисконтная Карта; Вадим Моиса, директор проекта «SmartPay» от «Имексбанка»; Алена Дегрик, руководитель проекта Дисконтная карточка «Молодые Регионы», председатель Печерской ячейки ВМОО «Молодые Регионы». Участники презентуют дисконтную карточку, а также расскажут об условиях ее получения, преимуществах пользования, истории создания проекта, о планах его развития и расширения на 2011 год. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (093) 187-51-41.

* Пресс-конференция начальника Киевской региональной таможни Дмитрия Полищука на тему: «Действия таможни по усовершенствованию таможенного оформления». Вопросы: итоги работы Киевской региональной таможни за 5 месяцев 2011 года; наполнение государственного бюджета, резонансные примеры борьбы с контрабандой; предложения по новой редакции Таможенного кодекса Украины; реализация второй фазы пилотного проекта по электронному декларированию товаров в таможне; минимизация количества разрешительных документов при осуществленные таможенных процедур. Журналисты ознакомятся с работой таможенной службы на ТП «Киев - Центральный».

* Пресс-конференция учредительной группы первого в Украине портала оn-line страхования www.finshop.com.ua. Будет презентована акция «Мобильный адвокат». Участники: Роман Бублик, бизнес-аналитик, автор идеи и основатель портала www.finshop.com.ua, Владимир Караваев, автор книги «100 аргументов против штрафов ГАИ».

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет выездное совещание по вопросам достройки объектов незавершенного строительства (ул. Вильямса, 11, корпус 2). Перед совещанием Николай Азаров осмотрит жилой дом (ул. Вильямса, 3 а).

* Начнется заседание Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации. Вопросы: Об отчете Фонда государственного имущества Украины и ходе выполнения Государственной программы приватизации в 2010 году. Об одобрении рекомендаций комитетских слушаний на тему: «Состояние и перспективы приватизации энергоснабженческих и энергогенерирующих компаний».

* Состоится конференция «Проблематика организации кабельных сетей в Украине». Участники: Игорь Соколов, зам.министра регионального развития и строительства Украины; Сергей Целовальник, главный архитектор г.Киева, и представители компаний ДКС, «Укрмонтажспецстрой», «Лико-холдинг», «Горгражданпроект», «ССТ ЛТД», «Вакан», «Атиктел», «Проектно-строительный комплекс», «Гранит», а также другие.

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Проведение крупных спортивных мероприятий укрепляет экономику страны». Организаторы: Фонд «Эффективное управление» и компания Intelligence Squared (Великобритания). Модератор – британская телеведущая и телерепортер Зейнаб Бадави. Участники: Питер Мендельсон, член Палаты Лордов, инициатор и куратор строительства Купола тысячелетия, Великобритания; Мани Шанкар Айяр, министр по делам молодежи и спорта 2006-2009гг., член Верхней палаты Парламента, Индия; Лиеполло Лебоханг Пхеко, директор по вопросам политики и внешних связей торговой ассоциации The Trade Collective, ЮАР; Маркиян Лубкивский, директор Турнира УЕФА ЕВРО-2012 в Украине.

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