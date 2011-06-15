Евросоюз не планирует вводить санкции против Украины – евродепутат

Варшава. Европейский Союз не планирует вводить никаких санкций в отношении украинских властей за нарушение демократических стандартов, однако ожидает улучшения в этой сфере.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал депутат Европейского парламента Павел ЗАЛЕВСКИЙ, который представляет в высшем законодательном органе Евросоюза Польшу.

«Речь не идет о санкциях. Никто серьезный этого не представлял: ни Европейская комиссия, ни Совет, ни Европейский парламент”, - сказал он.

Депутат отметил, что первоочередным задачами европейцы видят завершение переговоров в вопросе создания зоны свободной торговли и подписания договора об Ассоциации с Украиной.

«Все настаивают на том, чтобы она была подписана: это не только уменьшение таможенных ставок, но также перенесение европейских стандартов в Украину. Мы считаем, что это также перенесется на политические стандарты”, - сказал депутат.

П.ЗАЛЕВСКИЙ назвал общеевропейской практикой ситуацию, когда власти не ограничивают возможности выезда за границу лица, против которого ведется расследование, если нет угрозы побега.

Он выразил надежду, что украинские власти снимут ограничение на выезд из Украины экс-председателя украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО, заметив, что она своим поведением подтвердила, что не пытается сбежать от преследования за границу.

«Это дело стандартов, выполнения которых мы ждем», - сказал евродепутат.

Как сообщал УНИАН, депутат Европарламента от Чехии Зузана РОЙТОВА выразила мнение, что Европейский Союз может применить санкции против Украины за нарушение демократических стандартов в государстве.

"Методы, которыми ведется расследование якобы каких-то нарушений закона против бывшего украинского премьера и других политиков, делает вполне недостоверным украинское право, полицию и современную власть. Эти методы преследований были в арсенале тоталитарного коммунистического режима в прошлом веке", - отметила З.РОЙТОВА.

"Если в Украине ситуация не изменится, нужно взвесить применение санкций за нарушение международного права", - призвала она.

Украинские оппозиционные депутаты призвали Евросоюз запретить въезд на территорию европейских государств украинским чиновникам, которые принимают участие в преследованиях оппозиционеров и подозреваются в коррупции.