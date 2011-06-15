Курс НБУ на 16.06.11

Официальный курс НБУ на 16.06.11100 USD – 797.3500 (15 июня – 797.3500)100 EUR – 1139.5726 (15 июня – 1152.0113)10 RUR – 2.8583 (15 июня – 2.8580) Учетные курсы банковских металлов на 16.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-121017.80 (15 июня-121117.47)961 XAG 10 Серебро-2811.46 (15 июня-2765.21)962XPT10Платина-142645.92(15 июня-143841.94)964XPD10Палладий-62990.65 (15 июня-64186.68)

Официальный курс НБУ на 16.06.11 100 USD – 797.3500 (15 июня – 797.3500) 100 EUR – 1139.5726 (15 июня – 1152.0113) 10 RUR – 2.8583 (15 июня – 2.8580) Учетные курсы банковских металлов на 16.06.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-121017.80 (15 июня-121117.47) 961 XAG 10 Серебро-2811.46 (15 июня-2765.21) 962XPT10Платина-142645.92(15 июня-143841.94) 964XPD10Палладий-62990.65 (15 июня-64186.68)

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