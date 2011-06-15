Главное на 15 июня (вечер)

Пенсионная реформа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость внедрения в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время совещания в Виннице.

«Мы должны понять, что у нас сегодня 14,5 млн. пенсионеров и практически 14 млн. активно работающих людей. Минимальной реальной нормой обеспечения пенсионных расходов является норма, когда на 1 пенсионера приходится 3 работающих. А есть страны, где эта норма составляет 1 к 4, а то и к 5. И это государственная политика, которая создает нормальные условия для пенсионеров. Когда 5 работающих будут содержать одного пенсионера, он будет иметь пенсию, о которой каждый работающий будет мечтать. А для этого нужна трехуровневая система пенсионного обеспечения», - сказал Президент Украины.

По его словам, кроме солидарной системы, она должна предусматривать еще и накопительную систему, и систему частных пенсионных фондов. «Такую систему нам нужно создавать, ведь через это прошел весь мир. Если мы этого не сделаем, то унизим наше старшее поколение, наших родителей, тех, кто нам верил и верит, кому мы обязаны создать нормальные условия жизни. А те, кто идет против, чтобы мы эту работу выполнили, теряют совесть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также констатировал, что несмотря на увеличение отчислений в Пенсионный фонд, денег на выплаты пенсий все равно не хватает. «Мы будем очень осторожно, шаг за шагом двигаться для того, чтобы с оптимальной скоростью двигаться вперед и не потерять того, что мы имеем. Мы сейчас каждый месяц увеличиваем отчисления в пенсионный фонд, но этих денег все равно не хватает, чтобы покрыть все расходы ПФ. Приблизительно не хватает около 35 млрд. гривен. Поэтому реформы, о которых мы говорим, и которые кое-кого удивляют и вызывают негативную реакцию в обществе, в мире уже осуществили. Там к ним уже привыкли», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

Земельная реформа

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что проект земельной реформы планируется направить на рассмотрение Верховной Рады в сентябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил на совещании во время рабочей поездки в Винницкую область.

«Вчера мы согласовали и концепцию, и проект земельной реформы», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в ближайшее время эти документы будут рассмотрены, и на протяжении двух месяцев в Украине пройдет общественное обсуждение.

«Июль-август мы будем обсуждать, и каждый человек Украины сможет высказать свое мнение по поводу земельной реформы, а уже в сентябре эти законы будут рассматриваться в парламенте», - сказал Президент.

Он убежден, что благодаря проведению земельной реформы владельцы паев смогут получить справедливую цену за аренду земли.

«Эта реформа даст возможность владельцам паев, а их около 6,5 миллиона, получить справедливую цену за свой пай», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на продажу земли иностранцам будет введен мораторий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на совещании во время рабочей поездки в Винницкую область.

По словам Президента, после проведения земельной реформы, со временем, при желании будет возможность под определенные условия продать землю. «Но только в пределах страны, потому что на продажу земли за пределы страны не определенное время будет наложен мораторий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что земельная реформа, в первую очередь, будет направлена не на то, чтобы землю продавать, а на то, чтобы сделать землю товаром. «И этот товар будет основанием и гарантией для предоставления кредитов. И мы считаем этот ресурс, который будет задействован в стране, он добавит приблизительную цену около 450 млрд. грн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Земельная реформа, по словам Президента, также позволит уменьшить коррупцию в этой сфере.

Энергетика В соответствии с предоставленными ДК «Газ Украины» графиками погашения задолженности и гарантийными письмами, предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны в полном объеме оплатить долги за природный газ, потребленный в течение отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день достаточно много предприятий ТКЭ не выполняют графики погашения задолженности, утвержденные руководством местных органов власти.

Компания отмечает, что в соответствии с отмеченными графиками, предприятия ТКЭ должны оплатить всю сумму задолженности до начала отопительного периода 2011-2012 годов, то есть до 1 октября 2011 г. Кроме того, вопрос о выделении предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период решается в соответствии с фактическим выполнением графиков погашения задолженности.

В случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ, у ДК «Газ Украины» не будет законных оснований для заключения договоров на поставки этим предприятиям природного газа в новом отопительном периоде.

"Газ Украины" сообщает, что в первой декаде июня 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно уменьшились поступления средств за природный газ от предприятий ТКЭ-должников Днепропетровской, Донецкой, Киевской областей, а также г. Киев.

Состояние расчетов большинства предприятий ТКЭ остается неудовлетворительным. Согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 14 июня т.г. задолженность предприятий ТКЭ за потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов природный газ составляет 5,4 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 61%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) остается у предприятий ТКЭ Донецкой (936 млрд. грн.), Днепропетровской (770 млн. грн.), Харьковской (725 млн. грн.), Луганской (310 млн. грн.), Одесской (266 млн. грн.), Запорожской (210 млн. грн.), Львовской (198 млн. грн.), Киевской (180 млн. грн.), Полтавской (161 млн. грн.), Житомирской (122 млн. грн.) областей, а также АР Крым (254 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. превышает 1,79 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 74%).

С целью активизации проведения расчетов за газ, ДК «Газ Украины» продолжает проводить совещания при участии представителей местных органов власти и предприятий ТКЭ-должников.

Также компания напоминает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

В Луганской области на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» горноспасатели пятый день тушат пожар, пытаясь ликвидировать аварию. Работа предприятия приостановлена.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Краснодонском теркоме Александра КУДРИНА.

В сообщении отмечается, что очаг возгорания в шахте возник 11 июня в 9.45 в отработанном пространстве 37-го западного конвейерного штрека на горизонте 916 метров. Силами горноспасательной службы и военизированной горноспасательной команды сразу начались работы по локализации аварийного участка.

По словам А.КУДРИНА, после выявления возгорания на поверхность были подняты 49 горняков, работавших на блоке (добычная и проходческая бригады), никто из шахтеров не пострадал. По данным разведки военизированной горноспасательной службы, в отработанном пространстве 37-го западного конвейерного штрека горят рудничные стойки и затяжка.

А.КУДРИН отметил, что полностью ликвидировать пожар пока не удается, принято решение локализировать место возгорания. К месту аварии доставляется необходимое оборудование и материалы для возведения перемычек, которые перекроют доступ кислорода к огню.

Работа предприятия приостановлена, и спуск в шахту производится только по спецпропускам. В шахту направляют исключительно специалистов, отвечающих за поддержку жизнеобеспечения предприятия (вентиляция, откачка воды, энергомеханическая служба), а также бойцов ВГСЧ и ВГК.

На предприятии создана специальная комиссия, которая приступила к выяснению причин возгорания.

В ПРУПе подчеркнули, что пока неизвестно, когда шахта «Суходольская-Восточная» сможет приступить к работе в обычном режиме, решение о возобновлении работ будет принято Госгорпромнадзором после полной ликвидации аварии и ее последствий.

Россия готова поставить необходимое количество газа в Германию для замещения АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Российского газового общества (РГО), об этом президент РГО, вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ сказал во время встречи с депутатами Бундестага.

В частности, отвечая на вопрос немецких коллег, достаточно ли у России газа в случае необходимости провести замещение атомной энергетики в Германии, В.ЯЗЕВ подчеркнул: «Россия уже более 45 лет поставляет газ в Германию. И за это время было всего два случая прерывания транзита - в 2006 и 2009 годах, когда проблемы возникли по вине Украины».

Он напомнил, что для того, чтобы снять транзитные риски, Россия строит «Северный поток» и «Южный поток».

По словам В.ЯЗЕВА, сегодня в России добывают 650 млрд. кубов газа, а к 2030 году его добыча составит 1 трлн. кубометров. Говоря об имеющейся в РФ сырьевой базе, он пояснил, что «установленные ресурсы составляют 253 трлн. кубов газа, а доказанные запасы - 48 трлн. кубов. И каждый год мы в категорию доказанных добавляем больше газа, чем извлекаем».

«Проблема не в России, а в ЕС. Самая серьезная бомба под энергобезопасностью Европы - это «третий энергетический пакет», который сейчас имплементируется на уровне национального законодательства Германии и подрывает основу долгосрочных контрактов», - сказал В.ЯЗЕВ.

В то же время, по его мнению, «мировая энергобезопасность в этом столетии без атомной энергетики невозможна.

«Фукусима, если и остановит программы развития мировой атомной энергетики, то эта пауза будет в каких-то странах на год, два, три. Ни сама Япония, ни Россия, ни Франция, ни Америка не свернут свои атомные программы», - подчеркнул В.ЯЗЕВ.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что по итогам 2011 года Украина будет иметь около 5% роста валового внутреннего продукта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время совещания в Виннице.

«В этом году мы будем иметь около 5% роста ВВП, около 1 трлн. 300 млрд. грн. будем иметь ВВП», - подчеркнул Президент.

Он также предусматривает, что доходная часть бюджета в этом году составит свыше 300 млрд. грн. «Мы преодолеем тот дефицит 3,5%, который мы заложили в бюджет. И сегодня пока динамика такая, которая дает нам основания сказать, что мы в этом году выйдем за 300 млрд. доходной части бюджета. Главное, безусловно, заработать эти средства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также во время совещания Президент заявил, что практика предварительного взимания налогов является неприемлемой.

«Нам нужно думать, как правильно собирать средства. Потому что практика непрямых налогов или налогов предварительно - она для нас не приемлема», - сказал глава государства.

Он считает, что подобная практика лишь ослабит экономику страны. «Она только будет ослаблять экономику наших предприятий и в целом экономику государства. Поэтому нужно с умом собирать средства», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Кабинет министров Украины (постановление от 15 июня т.г. №631) утвердил условия выпуска облигаций внешнего государственного займа 2011 года. Текст документа размещен на сайте КМУ.

Согласно документу, облигации внешнего займа выпускаются общим объемом на сумму 1 млрд. 250 млн. долларов США. Номинальная стоимость одной облигации составляет 200 тыс. долларов США и/или большую сумму, которая является целым числом, кратным 1 тыс. долларов США. На облигации начисляется доход по ставке 6,25% годовых.

Процентный доход по облигациям выплачивается ежегодно 17 июня и 17 декабря, начиная с 17 декабря 2011 г. Погашение облигаций осуществляется 17 июня 2016 г.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных Законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга. Условия размещения облигаций определяются проспектом эмиссии.

Министерству финансов поручено осуществить выпуск облигаций согласно утвержденным этим постановлением условиям. Кроме того, поручено во время составления проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год предусматривать средства для погашения и обслуживания облигаций.

(УНИАН)