Конгрессмены США подали иск к администрации Обамы за операцию в Ливии

Группа американских конгрессменов из Палаты представителей и Сената подала иск к Белому дому в связи с военной операцией США в Ливии.

Как передает «Газета.Ru», американские парламентарии недовольны тем, что администрация президента Барака ОБАМЫ принимает решения по борьбе с режимом Муаммара КАДДАФИ без согласования с парламентом.

По данным издания, конгрессмены во главе со спикером Палаты представителей Джоном БОНЕРОМ апеллируют к резолюции Белого дома по Ливии от 3 июня этого года. По мнению конгрессменов, эта резолюция не ответила на вопросы, во-первых, о целях США в Ливии, во-вторых, о том, каким образом эти цели должны быть достигнуты, в-третьих, почему президент не обратился к Конгрессу за разрешением об участии американских войск в зарубежном конфликте, и, наконец, какова в конечном счете финансовая сторона проводимой в Северной Африке операции.

Дж.БОНЕР, обратившийся вчера с открытым письмом к Б.ОБАМЕ, заявляет, что действия Белого дома нарушают резолюцию о распределении военных полномочий 1973 года, согласно которой США не могут вступать в войну без согласия конгресса.

Спикер Палаты представителей отметил, что если Б.ОБАМА не получит разрешение американского парламента, то США будут вынуждены прекратить операцию в Ливии, которая длится уже почти 90 дней.

На прошлой неделе к конгрессу США обращался сам ливийский лидер М.КАДДАФИ, написав открытое письмо, в котором он попросил провести расследование операции НАТО в Ливии, установив ее соответствие принятой ООН резолюции.

По данным Пентагона, к середине мая США уже израсходовали на операцию в Ливии порядка 750 млн долларов.