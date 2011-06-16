ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Генпрокуратура сообщила, какие санатории незаконно продали профсоюзы» пишет – Генпрокуратура просит не считать расследование по отчуждению профсоюзных санаториев вмешательством в деятельность Федерации профсоюзов. В прокуратуре сообщают о 48 заявленных исках…

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-soobschila-kakie-159186/

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Также «Дело» в публикации «Операторы не спешат снижать тарифы на роуминг» пишет – мобильные операторы создают видимость постоянного снижения тарифов на роуминг, запуская акции и дополнительные сервисы для бесплатного приема звонков за рубежом. В действительности же расценки на звонки из Европы и Турции за прошедший год не изменились…

http://delo.ua/tech/operatory-ne-speshat-snizhat-ta-159199/

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«Дело» в публикации «В Великобритании самые высокие налоги в Европе» пишет – согласно исследованию, проведенному в 19 странах, налоги в Британии оказались одними из самых высоких…

http://delo.ua/world/v-velikobritanii-samye-vysokie-159177/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Безвизовый контроль», в котором пишет - вчера в Киев прибыла комиссар Евросоюза (ЕС) Сесилия Мальмстрем, курирующая визовую политику ЕС. В ходе визита она намерена обсудить с представителями украинской власти ход реализации Киевом плана действий по либерализации визового режима (ПД). В распоряжении издания оказался отчет Украины о выполнении ПД, декларирующий прогресс во всех сферах. В то же время эксперты уверены, что Киев мог достичь намного лучших результатов. Ранее Виктор Янукович обещал выполнить требования ЕС в текущем году, теперь же очевидно, что эта работа затянется на несколько лет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1660989

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Депутаты поработают на пенсию», в котором пишет – сегодня парламент рассмотрит в первом чтении законопроект о реформировании пенсионной системы. Но уже сейчас понятно, что документ требует серьезной доработки. Многие его предложения противоречат Конституции, документ также не содержит стимулы для позднего выхода на пенсию и ограничивает права работающих пенсионеров. Представители большинства и оппозиции склоняются к мнению, что принимать законопроект в целом до парламентских каникул нельзя, но от его принятия до 8 июля зависит получение $3 млрд от МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1660985

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«Экономические известия» публикуют материал «Монетарная губка», в котором пишут – НБУ, как и два года назад, рискует оказаться в монетарной ловушке.

С одной стороны, чтобы удержать инфляцию на заложенном в правительственные прогнозы уровне центробанку нужно агрессивно стерилизовать деньги, находящиеся сейчас в распоряжении банковской системы. С другой — жесткая монетарная политика станет препятствием возобновлению кредитования и восстановлению экономики…

http://finance.eizvestia.com/full/monetarnaya-gubka

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Также «Экономические известия» в материале «Президент сошел на землю» пишут – Янукович презентовал свое видение земельной реформы. Перечислив несколько уже ранее растиражированных месседжей, он озвучил одно принципиальное новшество: он заявил, что иностранцы смогут приобрести землю в Украине, однако по истечении некоего переходного периода. Зачем понадобился этот карантинный промежуток, не вызывает сомнений — он нужен для того, чтобы внутренние инвесторы смогли в условиях минимальной конкуренции скупить приглянувшиеся наделы…

http://markets.eizvestia.com/full/prezident-soshel-na-zemlyu

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«Экономические известия» в материале «Одним киви больше» пишут – в Украину зашел международный платежный холдинг QIWI с российскими корнями. Работать он будет на инфраструктуре компании «Объединенная система моментальных платежей»…

http://finance.eizvestia.com/full/odnim-kivi-bolshe

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Газета «Сегодня» в публикации «Главный архитектор Киева: «Автомобили будут ехать от Майдана под Крещатиком» пишет – Сергей Целовальник рассказал изданию о том, почему нельзя снести скандальные дома и не надо строить канатную дорогу на правом берегу, что нужно для Диснейленда, о подземной развязке на Бессарабке и как будет выглядеть набережная Днепра…

http://www.segodnya.ua/interview/14259396.html

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Также «Сегодня» в публикации «Выпускникам обещают 5 тысяч за работу в селе, а на «скорую» дадут 200 миллионов» пишет - предложенные Кабмином изменения в бюджет-2011 были приняты ВР. Если президент все быстро подпишет, то уже с 1 июля бюджетники получат обещанные прибавки к зарплате. Кроме различных соцвыплат, в бюджете предусмотрено большое количество затрат на финансирование строительства жилья, жилищно-коммунального комплекса столицы и прочие вещи…

http://www.segodnya.ua/news/14259452.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Азаров и Тигипко – у каждого свои "отношения" с МВФ?» пишет - в Кабмине «разночтения» налицо. Заявления Николая Азарова и Сергея Тигипко в отношении переговоров с МВФ диаметрально противоположные. Видимо, некогда собраться и обсудить за круглым столом?..

http://economics.unian.net/rus/detail/91921

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Дефицит хуже коррупции» пишет – малый и средний бизнес России свыкся с коррупцией и административными барьерами, теперь главная проблема — нехватка подходящих кадров. Но и привлечь специалистов им пока нечем, замечают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262146/deficit_huzhe_korrupcii

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Также «Ведомости» в публикации «Кому доверяет инвестор» пишут – в «ВТБ капитале» и «Тройке диалог» работают лучшие аналитики на российском рынке акций и облигаций — и по версии Institutional Investor, и по версии Thomson Reuters…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262169/komu_doveryaet_investor

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Издание «Известия» в публикации «Шанхайская группа приняла ПРОроссийское решение» пишет – ШОС выступила против «одностороннего и неограниченного» наращивания противоракетной обороны США…

http://www.izvestia.ru/news/492148

(УНИАН)