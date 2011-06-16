Для Украины важно до конца года достигнуть прогресса по упрощению визового режима с ЕС - Клюев

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что для Украины важно достигнуть реального прогресса в реализации плана по упрощению визового режима с Европейским Союзом уже до конца текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом А.КЛЮЕВ заявил во время встречи с делегацией Европейского Союза во главе с членом Еврокомиссии по вопросам внутренних дел Сесилией МАЛЬМСТРЁМ.

А.КЛЮЕВ сообщил, что за последние две недели Верховная Рада Украины рассмотрела ряд законопроектов, которые касаются выполнения национального плана по упрощению визового режима с Евросоюзом.

Он также заявил, что для украинской стороны важно не только приведение собственного законодательства к нормам ЕС, но и реальная реализация этих норм на практике.