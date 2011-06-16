Главное на 16 июня (день)

Финансы

В автоматическом режиме возвращено уже около 70% НДС - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на сегодня в автоматическом режиме возвращено уже около 70% налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время совещания в Виннице.

«Налог на добавленную стоимость постепенно у нас упорядочивается. И сегодня уже около 70% автоматически возвращено НДС. Это очень хорошо», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это наиболее коррумпированный налог, и задача государства - лишить его коррупции. «Для этого, если останется немножко сумм, которые будут под сомнением налогоплательщиков, - мы их будем держать, как говорят, «на оптическом прицеле», а все другие добросовестные налогоплательщики - мы будем им платить в автоматическом режиме и избирательно проверять, следить, чтобы они не злоупотребляли нашим доверием», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины с 1 марта 2011 года перешла на автоматическое возмещение НДС.

Налоговый кодекс предусматривает применение штрафных санкций против налоговых служб за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

При введении автоматического возмещения НДС возвращение средств происходит на 23-й день после представления декларации. В ином случае предусмотрены штрафные санкции относительно налоговых служб.

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Янукович прогнозирует в следующем году рост экономики Украины минимум на 6%

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что в 2012 году рост украинской экономики составит не менее 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 15 июня во время совещания в Виннице.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, в следующем году уже не будут вкладываться такие средства в инфраструктуру под Евро-2012, что позволит усилить рост экономики.

«Этот год и прошедший были очень загружены, так как отставание было, и сейчас мы едва вошли в график. Поэтому Евро в 2012 году даст нам немножко подзаработать денежек - с Божьей помощью. И в следующем году рост экономики ускорится. Мы видим, и по нашему прогнозу, что это будет 6% минимум, можете записать и проверить. Кто играет в букмекерских конторах - можем сыграть», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что по итогам 2011 года Украина будет иметь около 5% роста валового внутреннего продукта.

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ТЭК

ВР приняла закон о газовых счетчиках

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», учтя предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот Закон определяет правовые, экономические и организационные принципы обеспечения всех категорий потребителей узлами учета природного газа с целью внедрения полного коммерческого (приборного) учета природного газа и осуществления контроля над использованием ресурсов импортируемого природного газа и природного газа собственной добычи.

Правовой основой обеспечения коммерческого (приборного) учета природного газа является этот Закон, законы Украины «Об основах функционирования рынка природного газа», «О метрологии и метрологической деятельности», «О стандартизации», «О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия» и другие нормативно-правовые акты.

Законом предусмотрено, что поставки природного газа осуществляется при условии его коммерческого учета: для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 июля 2011 года.

Введение в эксплуатацию новопостроенных и/или реконструированных многоквартирных жилых домов и объектов производственного и непроизводственного назначения (промышленность, бюджетная сфера, сфера социально-бытового и культурного назначения и тому подобное) с системами газоснабжения осуществляется лишь при наличии узлов учета природного газа.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет: средств субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории; средств соответствующего бюджета; других источников, не запрещенных законодательством.

Финансирование работ по оснащению узлами учета природного газа физических лиц - предпринимателей и юридических лиц осуществляется соответственно за счет: средств физических лиц - предпринимателей, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности; средств юридических лиц, которые в соответствии с договором пользуются услугами по газоснабжению.

Исполнителями работ по установке узлов учета природного газа являются субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории и получили соответствующие разрешения для выполнения работ по установке узлов учета природного газа.

В случае отказа населения от установки субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, счетчика газа, распределение природного газа прекращается населению, проживающему в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года.

Отказ физических лиц - предпринимателей, которые пользуются услугами по газоснабжению для осуществления предпринимательской деятельности, и юридических лиц от установки до 1 июля 2011 года узлов учета природного газа является основанием для субъектов ведения хозяйства, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, для расторжения в установленном законодательством порядке договоров на распределение природного газа.

Субъекты ведения хозяйства, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны: обеспечить установку счетчиков газа: для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - до 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - до 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - до 1 января 2018 года.

В случае не установки населению в сроки, указанные в этом подпункте, счетчиков газа по вине субъектов ведения хозяйства, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, прекращение распределения природного газа таким потребителям запрещается, а его учет до момента установки счетчиков газа осуществляется по нормам потребления, установленным Кабинетом Министров Украины; для других потребителей - до 1 июля 2011 года;

Предусмотрено прекратить распределение природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, в случае отказа таких потребителей от установки счетчиков газа, а именно: для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется: комплексно, в том числе для отопления, - с 1 января 2012 года; для подогрева воды и приготовления пищи - с 1 января 2016 года; только для приготовления пищи - с 1 января 2018 года; для других потребителей - с 1 июля 2011 года.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины применяет к субъектам ведения хозяйства, осуществляющим распределение природного газа на соответствующей территории, такие санкции: в случае не установки узлов учета природного газа и/или не прекращения распределения природного газа потребителям, которые используют природный газ без его коммерческого учета, - предупреждение; в случае не осуществления субъектом ведения хозяйства, к которому применено предупреждение, соответствующих мер - штраф в размере до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Данный закон был принят ВРУ 7 апреля 2011 года, но 29 апреля Президент Украины вернул его в парламент, наложив вето. При этом Президент Украины предоставил свои предложения к закону.

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«ЛУКОЙЛ» рассчитывает запустить Одесский НПЗ в текущем году

ОАО "ЛУКОЙЛ" рассчитывает в текущем году запустить принадлежащий ему Одесский НПЗ, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины.

Об этом сегодня журналистам сообщил вице-президент компании Валерий СУББОТИН в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

По словам В.СУББОТИНА, ОАО "Транснефть" в течение трех недель проработает возможность поставки на Одесский НПЗ российской нефти Urals через порт Южный.

Предполагается, что поставки могут составлять 5 млн. тонн нефти в год.

Напомним, «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ на плановый ремонт в октябре 2010 года, на несколько месяцев раньше намеченного срока. Крупнейшая в РФ частная нефтяная компания свое решение объяснила низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка. Ранее заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛа» сообщал, что компания может запустить НПЗ в марте.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

Справка УНИАН. ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.

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Азаров: Украина через 10 лет будет добывать 7-8 млн. тонн собственной нефти

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что Украина через 10 лет будет добывать 7-8 млн. тонн собственной нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после открытия нового участка автодороги в обход поселка Бабанка в Черкасской области.

«Сейчас мы ведем разведку, заключаем договора, и лет через 10 будем на Украине добывать собственные, я думаю, миллионов 7-8 тонн нефти при нашей потребности в 20 миллионов»,- сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если Украина будет добывать собственной нефти на уровне трети от необходимой потребности, то это будет влиять на цену на нефть в Украине. «И то мы должны добывать нефть так, чтобы она была дешевле, чем российская и арабская. Если будем дорогую нефть сами добывать, что мы от этого получим?», - подчеркнул глава правительства.

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Соцполитика

Число зарегистрированных безработных сократилось на 5,3% – до 549,2 тыс. чел.

В Украине в мае т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 5,3%, или на 30,7 тыс. человек, по сравнению с апрелем, и на 1 июня составило 549,2 тыс. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

С начала года количество безработных выросло на 0,8%, или на 4,3 тыс. чел. (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. чел.).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2011 года составил 2% от общего количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 июня т.г. получали пособие по безработице, составило 406,1 тыс. чел., что на 3,7%, или на 15,5 тыс. чел., меньше по сравнению с данными на 1 мая т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 июня 2011 г. составила 817,17 грн., что на 2,22 грн. больше, чем на 1 мая т.г.

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Правоохранительные органы реформируют. Янукович поручил создать рабочую группу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил главе Администрации Президента Сергею ЛЁВОЧКИНУ подготовить предложения по созданию рабочей группы по реформированию правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание рабочей группы по вопросам реформирования уголовного судопроизводства.

Глава государства отметил необходимость разработать концепцию реформирования правоохранительных органов.

«В данном документе должны быть отображены структурные изменения, пути повышения эффективности правоохранительных органов, усиления и кадрового, и ресурсного обеспечения. Реформирование должно гарантировать демократический общественный контроль над деятельностью этих органов», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ поручил главе АП в течение двух недель подготовить предложения по созданию рабочей группы, которая будет разрабатывать концепцию реформирования правоохранительных органов.

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Промышленность

В Украине рост промпроизводства в мае к маю-2010 составил 8,6%, в январе-мае – 8,5%

В Украине рост промышленного производства в мае текущего года по сравнению с маем 2010 года составил 8,6%, в январе-мае 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае т.г. по сравнению с апрелем рост промпроизводства составил 0,9%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в мае т.г. против мая 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 8,1% (к апрелю т.г. – 4,6%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 5,2% (к апрелю т.г. – 7,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 10,4% (к апрелю т.г. – 2,8%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в мае т.г. по сравнению с маем 2010 года составил 8,7% (к апрелю т.г. – 2,1%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 2% (к апрелю т.г. – рост 5%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 14,7% (к апрелю т.г. – спад 3,7%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 18,6% (к апрелю т.г. – спад 0,3%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 0,5% (к апрелю т.г. – спад 16%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в мае т.г. против мая 2010 года составил 16,8% (к апрелю т.г. – 3,9%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 2,7% (к апрелю т.г. – 2,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 6,3% (к апрелю т.г. – 2,5%).

В химической и нефтехимической промышленности в мае т.г. против мая 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 21,2% (к апрелю т.г. – 1,1%), в том числе в химическом производстве – 27,1% (к апрелю т.г. – 0,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 1,5% (к апрелю т.г. – 4,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 5% (к апрелю т.г. – 7,4%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в мае т.г. по сравнению с маем 2010 года рост производства составил 6,4% (к апрелю т.г. – 1,2%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 18,9% (к апрелю т.г. – 0,8%), в частности, в производстве машин и оборудования – 11,7% (к апрелю т.г. – спад 4,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 19,1% (к апрелю т.г. – рост 9,4%), в производстве транспортного оборудования – 24,8% (к апрелю т.г. – 0,5%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,4% (к апрелю т.г. – спад 12%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 года зафиксирован рост на уровне 4,7%.

Рост промпроизводства в январе-мае 2010 года против января-мая 2009 года составил 12,9%.

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Строительство

Кабмин закупит счетчики тепла для многоэтажек на 3,3 млрд. грн.

В госбюджете на 2012 год будет заложено 3,3 млрд. грн. на покупку счетчиков тепла для 180 тыс. многоэтажных домов (80% жилого фонда), пишет журнал WEEKLY.UA.

Не исключено, что параллельно будет принят закон об обязательном учете тепловой энергии за счет собственных средств жильцов или инвестиций.

На сегодняшний день расчет оплаты тепла производится по формуле, в которой некая средняя тарифная цена тепла (разная в разных регионах) умножается на общую площадь квартиры.

Принцип действия счетчика тепла прост: он измеряет температуру горячей воды на входе в отопительную систему дома и на выходе и перемножает разницы в этих температурах на количество прошедшей через системы воды. Правительство объявит конкурс среди производителей счетчиков тепла на оснащение ими украинских многоэтажек. Если исходить из средней рыночной цены счетчика, установка его в пятиэтажном доме обойдется в 10 тыс. грн., — объяснил экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО. Впрочем, температура в квартирах никак не будет зависеть от наличия счетчика тепла, от этого будет зависеть только цена отопления. И если она окажется заметно выше, чем сейчас, следующим этапом станет покупка жильцами и установка в своих квартирах или домах в целом энергосберегающих котлов.

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В центре Киева хотят построить подземный тоннель для автомобилей

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляет, что в центре Киева планируется построить подземный тоннель для автомобилей.

Об этом С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сообщил в интервью газете "Сегодня" (№ 129 от 16 июня 2011 года).

"Хотелось бы реализовать идею развязки на Бессарабке - машины будут перед ней уходить под землю и выезжать на отметке пл. Л. Толстого. "Метроград" для этого придется убирать. Второй уровень — нынешний. Третий — эстакада с бул. Шевченко к ул. Бассейной, с выходом к бул. Л. Украинки. Это позволит как-то рассредоточить транспортные потоки", - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Главный архитектор столицы также сообщил, что план реконструкции Европейской площади предполагает подземное строительство. "Проект Европейской также хорош. Он подразумевает строительство 4 уровней под землей от Майдана до Европейской: паркинг, торговый центр. Улучшится транспортная развязка на самой площади. Оставлять так, как есть, нельзя. Там сейчас большие пробки. Но нужен инвестор", - подчеркнул он.

По словам С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, в начале улицы Крещатик не планируется строительство высотки. "В конкурсе на ул. Крещатик, 5, проект архитектора БАБУШКИНА не выиграл, там другой победитель. Сейчас у заказчика проект не утвержден. Высотки там не будет, хотя это та точка на Крещатике, где подобное здание вполне может быть", - считает главный архитектор столицы.

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В Киеве планируют построить подводный тоннель с выходом на левый берег

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляет о намерении построить в столице подводный тоннель с выходом на левый берег в Бориспольском направлении.

Об этом С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сказал в интервью газете "Сегодня" (№ 129 от 16 июня), отвечая на вопрос о выборе для строительства в Киеве международных деловых центров.

"Считаю, что общая территория Княжего Затона - наиболее благоприятная зона. Там есть две станции метро, магистраль на Борисполь, красивые виды на правый берег. Другая площадка - возле озера Вырлица, вдоль проспекта Бажана. Третья - возле нового Дарницкого моста, рядом с Княжим Затоном. Затем левобережный центр возле ул. Луначарского, но там очень мало места. Но сам центр левого берега можно развивать. На правом берегу - это ВДНХ. Здесь есть возможность по ул. Заболотного выехать к левому берегу. Тем более, мы скоро начнем строить подводный тоннель с выходом на левый берег в Бориспольском направлении. Сюда же дотянут метро, есть одесское направление. Последняя площадка - аэропорт в Жулянах. Там можно также найти место под бизнес-центры", - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

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Транспорт/Связь

Азаров: в 2011 году в Украине необходимо построить 1500 км дорог

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что в 2011 году в Украине необходимо построить 1500 километров дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после открытия нового участка автодороги в обход поселка Бабанка в Черкасской области.

«В области дорожного строительства перед нами большие задачи стоят, и мы видим дорожное строительство, как один из механизмов ускоренного развития страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что выделение денег на дорожное строительство способствует развитию производства в смежных отраслях экономики. «Поэтому та программа, которую Президент перед нами ставит, 1,5 тысячи километров, я думаю, что мы ее в этом году должны решить», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что в следующем году темпы дорожного строительства в Украине должны наращиваться. В частности, по словам премьера, объемы строительства дорог в следующем году могут вырасти до 2-4 тыс. километров.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Украине было открыто движение автомобильного транспорта на построенных и отремонтированных участках дорог общей протяженностью 973 км, что почти в 10 раз больше, чем в 2009 году.

Напомним, по словам вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, строительство всех дорог, которые ведут к границе Украины, гарантировано будет профинансировано из Государственного бюджета Украины до Евро-2012. Финансирование строительства и реконструкции дорог немежгосударственного значения будет проходить после чемпионата.

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Hyundai обогнал в Украине «Жигули»

Впервые за все время существования авторынка независимой Украины АвтоВАЗ уступил лидерство по продажам авто. В мае на первое место вышел корейский Hyundai, пишет журнал WEEKLY.UA.

По данным издания, за последние десять лет доля российского бренда на украинском рынке уменьшилась с 56 до 12%, и эксперты считают, что ВАЗ уже не вернется в лидеры.

Как признались в корпорации «Богдан» — импортере и производителе Hyundai, они обогнали АвтоВАЗ за счет нового Hyundai Accent, который стоит в полтора раза дороже «Лады Калины». Это свидетельствует о том, что украинцы предпочитают переплатить, но ездить на авто европейского класса. А судя по тому, что вазовские дилеры в Украине массово переходят на китайские авто, АвтоВАЗ может уступить и второе место Запорожскому автозаводу, который совсем недавно начал выпускать бюджетный «ЗАЗ Forza» на базе китайского Chery A13, а к концу года освоит выпуск популярного у нас Aveo», – прокомментировал событие генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег НАЗАРЕНКО.

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