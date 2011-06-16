Главное на 16 июня (вечер)

Финансы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планируется внести изменения в отдельные нормы Бюджетного кодекса, в частности, относительно расширения перечня городов, которые могут осуществлять местные внешние заимствования, упорядочения положений по предоставлению государственных и местных гарантий с усилением контроля Правительства за условиями и порядком предоставления местных гарантий, уточнения предельной величины местного и гарантированного местного долга. Также предусматривается внести изменения, касающиеся упорядочения составляющих бюджета развития местных бюджетов путем включения в его доходы налога на недвижимое имущество и средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, отнесения к его расходам платежей по выполнению обязательств по местным гарантиям и предоставления кредитов относительно реализации программ и мероприятий, возложенных на органы местного самоуправления.

Кроме того, предлагается приблизить с 1 января 2013 года до 1 января 2012 года вступление в силу норм статьи 40 Закона "О регулировании градостроительной деятельности" относительно поступления в местные бюджеты средств паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта с направлением на создание и развитие отмеченной инфраструктуры.

Также планируется предусмотреть субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (за счет 14,6% доходов специального фонда государственного бюджета, которые являются источником финансирования дорожных работ) с определением прозрачного механизма ее распределения между местными бюджетами и порядка перечисления.

Планируется переименовать Государственное казначейство в Государственную казначейскую службу (с уточнением отдельных полномочий), Государственную контрольно-ревизионную службу в Государственную финансовую инспекцию.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины" (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона предусматривает отмену ограничения отнесения на расходы плательщика налога на прибыль расходов на приобретение товаров (работ, услуг) у физических лиц – плательщиков единого налога; представление плательщиками налога на прибыль перечня доходов и расходов в разрезе контрагентов, которые являются плательщиками единого налога; установление обязанности регистрации плательщиком НДС в случае предоставления услуг плательщикам НДС.

Кроме того, законопроект предусматривает определение положений относительно налогообложения доходов физических лиц, которые осуществляют несистематическую продажу товаров, в виде краткосрочного свидетельства; увеличение объемов годового дохода и их привязку к размеру минимальной заработной платы.

Также предусмотрена привязка ставок единого налога для физических лиц к размеру минимальной заработной платы: для доходов до 150 минимальных заработных плат максимальная ставка 10% минимальной заработной платы, для доходов до 1000 минимальных заработных плат максимальная ставка 20% минимальной заработной платы, для физических лиц с объемом дохода до 2000 минимальных заработных плат установление процентной ставки налога (3% от дохода при условии уплаты НДС, 5% от дохода – без уплаты НДС).

Кроме того, планируется отмена 50-процентной надбавки, что применяется к фиксированным ставкам налога за каждого наемного работника физического лица; ограничение сферы применения упрощенной системы налогообложения для отдельных видов хозяйственной деятельности (высокорентабельных, доходы от которых являются пассивными, или которые по своей сути не нуждаются в государственной поддержке в виде уплаты единого налога); исключение из состава единого налога ресурсных платежей с целью содействия рациональному использованию природных ресурсов.

Также предусмотрено возвращение физическим лицам – плательщикам единого налога права регистрироваться плательщиками НДС; ведение книги учета лишь доходов, ведение упрощенного учета доходов и расходов плательщиками единого налога, зарегистрированными плательщиками НДС; ведение юридическими лицами упрощенного бухгалтерского учета доходов и расходов по методике, определенной Министерством финансов; установление годового отчетного периода для физических лиц с объемом дохода до 150 размеров минимальной заработной платы, для других плательщиков – сохранение представления квартальной отчетности; определение оснований для аннулирования свидетельства плательщика единого налога; установление финансовой ответственности за нарушение условий применения упрощенной системы налогообложения.

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением№195 от 16 июня т.г. повышает требования к обязательному резервированию коммерческих банков с 1 июля 2011 года.

Об этом говорится в выдержке из вышеуказанного постановления, текстом которой располагает УНИАН.

В документе предусмотрено, что банки смогут учитывать в обязательных резервах 50% номинальной стоимости целевых облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных для финансирования подготовки к Евро-2012. С 1 мая 2010 года банки могли учитывать в резервах 100% номинальной стоимости этих бумаг.

НБУ также установил нормативы обязательного резервирования баков по краткосрочным и долгосрочным вкладам юридических и физических лиц на уровне 6% и 2%, соответственно (на сегодня для срочных вкладов юридических и физических в иностранной валюте установлен норматив 4%). Норматив резервирования для средств вкладов юр- и физлиц в иностранной валюте до востребования и средств на текущих счетах постановлением №195 устанавливается на уровне 8% (на сегодня норматив составляет 7%).

Нацбанк оставил требование к банкам по перечислению на отдельный счет в НБУ 100% суммы сформированных обязательных резервов.

В документе говорится, что несмотря на позитивные сдвиги, в национальной экономике сохраняются риски, связанные с нестабильностью внешних рынков, медленным внедрением структурных реформ и недостаточной инвестиционной активностью.

Нацбанк напоминает, что в мае 2011 года месячная инфляция замедлилась до 0,8% сравнительно с 1,3% в апреле т.г. и 1,4% - в марте т.г., но в годовом измерении ее уровень увеличился с 9,4% до 11%, а годовые темпы прироста индекса цен производителей составили 18,8%.

Свои действия регулятор мотивирует тем, что «такая ценовая динамика не согласовывается с прогнозными показателями инфляции на 2011 год, одобренными Кабинетом министров Украины…», а также «с целью повышения эффективности регулирования денежно-кредитного рынка».

Как сообщалось, по итогам мая норматив обязательных резервов составляет 12,9 млрд. грн., из них на отдельный счет в Нацбанке перечислено 7,5 млрд. грн.

Таможенный союз

Торговые ограничения со стороны Таможенного союза на сахар и водку угрожают Украине убытками до 280 млн. долл.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН в рамках Петербургского экономического форума.

“Не договорились по сахару и водке. Предварительные расчеты недопуска этих товаров на рынок Таможенного союза – потеря 224-280 млн. долл. Сейчас этой проблемой мы занимаемся”, - сказал В.МУНТИЯН.

В то же время, он отметил, что рынок Таможенного союза для Украины чрезвычайно важен, иначе продукцию машиностроения не пустят на рынок ЕС.

Украина должна повременить с созданием зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН.

«Украине не надо отказываться от зоны свободной торговли с ЕС, но не надо спешить. Все надо просчитывать, потому что там очень плохие времена», - сказал В.МУНТИЯН.

«Если человек болен, то не надо заходить в помещение, где он находится. Если мы попадем под них (ЕС), нас просто задавят», - добавил он.

По словам В.МУНТИЯНА, сейчас экономика Евросоюза из-за ситуации в ряде стран «тонет и хватает всех соседей за шею, чтобы спастись».

«Переговоры о зоне свободной торговли вести надо, но не надо вступать, пока мы не выровняем позиции», - считает он.

По мнению В.МУНТИЯНА, на данном этапе зона свободной торговли с Евросоюзом угрожает уничтожением украинской авиации, которая не выдержит конкуренции с Германией, Францией и Италией, а также ряду других отраслей промышлености.

Он считает, что Украина получит больше преференций, если сначала вступит в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, а после будет создана ЗСТ с Евросоюзом.

«Тогда мы вступим в зону свободной торговли с ЕС не как периферия, а как центр силы со странами Таможенного союза», - сказал В.МУНТИЯН.

Он подчеркнул, что Таможенный союз даст «большой плюс» для развития 37 основных отраслей экономики Украины.

Украина рассчитывает на увеличение товарооборота со странами СНГ на 35% после подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН в рамках Петербургского экономического форума.

“От такой интеграции – Украины с СНГ – в нас увеличится товарооборот на 35%”, - сказал В.МУНТИЯН.

В то же время он отметил, что говорить о преимуществе ЗСТ с Евросоюзом очень тяжело, ведь “нам еще даже квоты не определили”.

В.МУНТИЯН заметил, что сейчас в ЕС очень сложная экономическая ситуация, высокая безработица, а 7 стран на пороге дефолта.

Он также сообщил, что Украина рассчитывает, что в результате переговоров Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не введет защитные барьеры для украинской продукции.

По его словам, правительство Украины рассчитывает решить этот вопрос через подписание соглашения о ЗСТ стран СНГ.

В.МУНТИЯН добавил, что 28 июня в Москве будет заседание экономического совета СНГ, где может быть принят новый договор о зоне свободной торговли с СНГ. Если этот документ не удастся принять на Экономическом совете СНГ, то этот вопрос будет вынесен на заседание глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге в октябре, сказал он.

“Мы рассчитываем в рамках договора о зоне свободной торговли урегулировать все вопросы с поставками товаров на рынки Таможенного союза”, - отметил В.МУНТИЯН.

По его словам, сейчас рассматриваются разные варианты сотрудничества с Таможенным союзом.

“Если они пойдут на то, чем пугает В.ПУТИН, для нас будут очень нехорошие последствия”, - сказал В.МУНТИЯН.

Пенсионная реформа

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 245 из 381 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

«За» голосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, 13 из фракции НУ-НС, 15 из группы «Реформы за будущее», 20 из фракции Народной партии и 10 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батькивщина" и КПУ.

Законопроектом определяются параметры функционирования ІІ уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечень страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается ввести, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда (ПФ). Предусматривается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату введения системы исполнилось не больше 35 лет; размер страхового взноса будет составлять 2% с дальнейшим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.

В соответствии с пояснительной запиской к документу, предлагается также ограничить максимальный размер пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (с 1 апреля 2011 года – 7,64 тыс. грн.), с распространением этого ограничения на пенсионеров, которым пенсия назначена до вступления в силу законопроекта; уменьшить размер пенсии с 90 до 80% зарплаты госслужащих; выплату досрочной (за полтора года) пенсии госслужащим, депутатам, прокурорам, судьям проводить лишь для неработающих пенсионеров; ограничить заработок для назначения пенсии народным депутатам, судьям, прокурорам, военнослужащим суммой заработной платы, на которую начисляется единый соцвзнос, как для других категорий пенсионеров.

Кроме того, законопроектом предусматривается повысить пенсионный возраст для мужчин-госслужащих до 62 лет, начиная с 2013 года, постепенно в течение 4 лет; этот возраст будет предельным, институт продолжения пребывания на госслужбе будет отменен. Также предусмотрено назначение досрочных пенсий народным депутатам, в случае завершения их депутатских полномочий, не за два года до достижения пенсионного возраста, а за полтора.

С целью улучшения условий пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы при выходе на пенсию предлагается ввести единовременную помощь в размере 10 назначенных им пенсий.

Предусматривается постепенно, в течение 10 лет, увеличить необходимую выслугу для назначения пенсии военнослужащим и некоторым другим лицам с 20 до 25 лет, внедрив при этом ее календарное исчисление.

Для заинтересованности лиц в более длительной трудовой жизни предусматривается:

упростить механизм увеличения размера пенсии по выбору лица при отсрочке срока выхода на пенсию, в пределах первых 5 лет повышать пенсии на 0,5% за каждый месяц более позднего выхода на пенсию, в случае работы свыше 5 лет – увеличивать на 0,75% при выходе на пенсию. При этом при достижении пенсионного возраста от лица не будет нужно обращение в пенсионный орган об отсрочке назначения пенсии.

Предлагается также повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет, а для вновь назначенных пенсий повысить нормативную продолжительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере для женщин с 20 до 30 лет и для мужчин с 25 до 35 лет.

Правительство, как и в предыдущем варианте законопроекта, в новом также продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста для женщин. В частности, пенсионный возраст для женщин, которые получают пенсию, в соответствии с общим законом, будет повышен с 55 до 60 лет, начиная с 1 сентября 2011 года, с постепенным увеличением его на 6 месяцев ежегодно в течение 10 лет. Возраст для женщин для получения государственной соцпомощи будет повышен с 58 до 63 лет.

Законопроектом предусмотрены компенсаторы в связи с повышением пенсионного возраста для женщин: за каждые полгода более позднего выхода на пенсию женщина получит увеличенную на 2,5% пенсию (за 5 лет отсрочки пенсия увеличится на 25%);

В течение 3 лет предлагается предоставить возможность добровольного выхода на пенсию неработающим женщинам после достижения 55 лет.

Для уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных в разные годы, предлагается пересмотреть порядок назначения, перерасчета пенсий: для назначения пенсии брать размер средней зарплаты за 3 календарных года, которые предшествуют году обращения за назначением пенсии, а перерасчет пенсии проводить из средней зарплаты, по которой назначена (перечисленная) пенсия; проводить перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, только после достижения пенсионного возраста; проводить назначение пенсий по зарплате только по данным персонифицированного учета, а по желанию лица с учетом заработной платы за 60 месяцев до введения персонифицированного учета – до 1 июля 2000 года; усовершенствовать механизм исчисления коэффициента зарплаты для лиц, которые получали помощь по безработице, или осуществляли уход за ребенком до 3 лет, ребенком-инвалидом.

В то же время, ожидаемый в 2011 году дефицит бюджета ПФ в размере 17,8 млрд. грн. покрывается за счет средств госбюджета. Реализация законопроекта, по мнению его авторов, позволит сократить дефицит в 2011 году на 211,6 млн. грн. Предусматривается, что при принятии законопроекта уменьшение расходов солидарной системы пенсионного страхования в 2012 году будет составлять 2,501 млрд. грн.

Законопроект о реформировании пенсионной системы был зарегистрирован Кабинетом Министров в парламенте 13 декабря 2010 года (№7455). Позже документ был направлен в правительство на доработку.

Правительство не будет настаивать на сохранении в законопроекте о пенсионной реформе нормы об ограничения максимального размера пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Верховной Рады вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, представляя правительственный проект Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Он отметил: «Осознаем возможность неподписания закона при наличии нормы об ограничении уже назначенных сверхвысоких пенсий максимальным размером и обращения в Конституционный Суд Украины».

«В связи с этим мы не будем настаивать на том, чтобы оставить эту норму при рассмотрении законопроекта во втором чтении», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Вице-премьер напомнил, что в правительственном законопроекте предлагается ограничить максимальный размер пенсии 10-ю прожиточными минимумами. По его словам, сегодня эта сумма составляет 7640 грн.

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает неуместным предложение о налогообложении максимальных пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам С.ТИГИПКО, такое предложение является не новым, и уже обсуждалось в сессионном зале Верховной Рады. «В этом зале оно дважды голосовалось во время того, когда обсуждался закон о Налоговом кодексе», - сказал он.

В то же время, по словам С.ТИГИПКО, эта норма не была проголосована, «и поэтому вносить эту норму сейчас мы не будем».

Энергетика Кабинет министров Украины через полтора-два месяца утвердит конкурсные условия приватизации госпакетов акций ряда предприятий энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что на ближайшем заседании правительства планируется утвердить план-график приватизации акций энергетических компаний, которые планируется выставить на продажу в этом году. По его словам, в данный перечень войдут все энергетические компании, о приватизации которых было объявлено ранее.

Напомним, 11 мая т.г. Кабинет министров передал Фонду госимущества госпакеты акций двух энергогенерирующих и девяти энергопоставляющих предприятий, которые планируется продать в 2011 году. Среди них 25% акций «Днепроэнерго» и 45,1% акций «Западэнерго», а также по 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», по 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

Транзит природного газа по территории Украины в январе-мае т.г. увеличился на 15,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-мае т.г. сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины в январе-мае т.г. сократилась на 15,3%, а транспортировка газа – увеличилась на 10,4%

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-мае т.г. увеличили производство автомобильного бензина на 7,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,147 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство дизельного топлива в Украине в январе-мае т.г. сократилось на 24,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,130 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-мае т.г. сократилось на 8,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 0,983 млн. тонн.

Верховная Рада Украины приняла постановление «О предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 263 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, члены ВСК в проекте упомянутого постановления предлагали ВР призвать всех должностных лиц государства действовать исключительно в соответствии с Конституцией и Законами Украины. Они считают, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 17-19 января 2009 года во время ведения переговоров и подписания директив на заключение газовых контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» нарушила Конституцию Украины и закрепленные законом «О Кабинете Министров Украины» базовые демократические принципы работы украинского правительства, такие как верховенство права, законность, коллегиальность, открытость и прозрачность (ст.3 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины»).

По мнению членов ВСК, директивы делегации НАК «Нафтогаз Украины» на переговоры с ОАО «Газпром» относительно заключения Контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах и Контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО 19 января 2009 года, стали не предусмотренным Конституцией Украины и законами Украины способом личного вмешательства премьер-министра в ход переговоров по газовым вопросам, что является превышением власти и служебных полномочий главы украинского правительства, которое привело к тяжелым последствиям. “Единолично выданные и лично подписанные 19 января 2009 года премьер-министром Украины ТИМОШЕНКО Ю.В. «Директивы делегации НАК «Нафтогаз Украины» на переговоры с ОАО «Газпром» относительно заключения Контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах и Контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы», скрепленные гербовой печатью Кабинета Министров Украины, коренным образом нарушили принципы и положения подписанного раньше, 2 октября 2008 года, Меморандума между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере”, – говорилось в проекте постановления ВР.

С целью недопущения нарушения Конституции Украины и демократических принципов работы органов государственной власти и высших должностных лиц государства, ВСК предлагала Верховной Раде обратиться к Президенту, Кабинету Министров, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины с рекомендацией усилить контроль над законностью действий должностных лиц государства и должностных лиц органов государственной власти.

Подготовка сводного технико-экономического обоснования (ТЭО) газопровода «Южный поток» находится в завершающей стадии и должна быть полностью закончена в III квартале 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА и заместителя председателя правительства Республики Македонии Зорана СТАВРЕВСКОГО в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Участники переговоров обсудили текущие вопросы взаимодействия в энергетической сфере. Македонская сторона была проинформирована о том, что подготовка сводного ТЭО газопровода «Южный поток» находится в завершающей стадии и должна быть полностью закончена в III квартале с.г.», - говорится в сообщении.

Сообщается, что, учитывая заинтересованность Македонии в подключении к этому проекту, А.МЕДВЕДЕВ и З.СТАВРЕВСКИЙ договорились активизировать сотрудничество с целью выполнения технико-экономического анализа поставок российского газа в Македонию в рамках проекта «Южный поток».

(УНИАН)