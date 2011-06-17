Курс НБУ на 17.06.11
01:13, 17 июня 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 17.06.11100 USD – 797.3500 (16 июня – 797.3500)100 EUR – 1123.3067 (16 июня – 1139.5726)10 RUR – 2.8285 (16 июня – 2.8583)Учетные курсы банковских металлов на 17.06.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-121595.88 (16 июня-121017.80)961 XAG 10 Серебро-2834.58 (16 июня-2811.46)962XPT10Платина-140891.75(16 июня-142645.92)964XPD10Палладий-61236.48 (16 июня-62990.65)
Официальный курс НБУ на 17.06.11
100 USD – 797.3500 (16 июня – 797.3500)
100 EUR – 1123.3067 (16 июня – 1139.5726)
10 RUR – 2.8285 (16 июня – 2.8583)
Учетные курсы банковских металлов на 17.06.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-121595.88 (16 июня-121017.80)
961 XAG 10 Серебро-2834.58 (16 июня-2811.46)
962XPT10Платина-140891.75(16 июня-142645.92)
964XPD10Палладий-61236.48 (16 июня-62990.65)
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