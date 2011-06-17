Анонс на 17 июня

* Президент Украины Виктор Янукович осуществит официальный визит в Словацкую Республику.

* Пресс-тур по объектам ПАТ «Киевэнерго», во время которого представители СМИ смогут ознакомиться с ходом проведения ремонтной кампании, осмотреть участок реконструкции тепловых сетей и ремонта оборудования одной из котельных, а также смогут задать вопросы участникам мероприятия о планах Киевэнерго по модернизации системы теплоснабжения Киева. Участники: первый зам.технического директора-главный инженер ПАТ «Киевэнерго» Юрий Гладышев, специалисты филиалов Компании, работники, выполняющие ремонтные работы.

* Пресс-конференция на тему: «Реально ли искоренить нелицензионное программное обеспечение в Украине?». Участники: Алексей Янов, первый зам.председателя Госслужбы интеллектуальной собственности Украины; Юрий Омельченко, руководитель Департамента защиты интеллектуальной собственности Microsoft Украина.

* Пресс-конференция по поводу проведения регионального этапа Всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) - "100 лучших товаров Украины - в 2011 году". Участники: председатель Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов и начальник управления стратегического планирования и качества Госпотребстандарт Украины Инеса Бокун.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «О ходе и новинках курортного сезона в Крыму. О ценах и новом подходе к оздоровлению в бархатный сезон (презентация проекта «Крымский бархатный сезон здоровья»)». В работе примет участие заместитель Председателя Совета министров Автономной Республики Крым – министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Георгий Псарев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 12-30 - в УНИАН состоится презентация уникального спортивного проекта «Супер Евро фан-зона в Киевской области» - оздоровительно-спортивного комплекса, в который входят пять фан-зон, жилищные комплексы для размещения целевых групп УЕФА, а также болельщиков. Ежедневно комплекс сможет принять до 50-ти тысяч гостей. Аналогов подобному проекту в мире нет. О ходе строительства и начале запуска проекта расскажут участники: президент группы компаний «Фан-Евро 2012» Игорь Ковалевич; президент группы компаний «УДЕК» (Турция) Ахмет Азми Зирх; председатель Совета застройщиков комплекса городков будущего «ЭКОСИТИ» Валериан Ким; Заслуженный мастер спорта СССР Александр Заваров; сопредседатель “Народного комитета ЕВРО-2012” Валентин Щербачев; главный редактор «Киевского курьера» Татьяна Бовт (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 097-220-15-37. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Что получат украинцы от пенсионной реформы?». Участники: директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова и бывший первый зам.министра труда и социальной политики Павел Розенко.

* В Клубе Кабинета Министров Украины состоится брифинг первого зам.министра социальной политики Украины Василия Надраги для представителей СМИ. Прямая телефонная линия КМУ при участии В.Надраги и специалистов Министерства.

* Одеса - проведення спільного семінару ДПА України та ВГО „Асоціація платників податків України” на тему: “Актуальні питання оподаткування юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності. Новації, передбачені у Податковому кодексі. У семінарі візьмуть участь провідні фахівці Державної податкової адміністрації України, Асоціації платників податків України, Державної митної служби України в Одеській області.

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