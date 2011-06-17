ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Эксперт: Будущее гривни в руках МВФ» пишет – по мнению аналитика Украинского аналитического центра Виктории Кернеш, курс национальной валюты во многом будет зависеть от дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом…

http://delo.ua/finance/ekspert-buduschee-grivni-v-ruka-159275/

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Также «Дело» в публикации «Фирташу не дали приватизировать титановую отрасль» пишет – Верховная Рада не поддержала предложения депутата Партии регионов о передаче ряда государственных титановых предприятий в частную собственность…

http://delo.ua/ukraine/firtashu-ne-dali-privatizirovat-159259/

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«Дело» в публикации «Страны Европы устроили большую распродажу» пишет – Европа начинает крупнейшую за последние несколько лет распродажу активов. Обремененные долгами правительства пытаются привлечь необходимое финансирование…

http://delo.ua/world/strany-evropy-ustroili-bolshuju-159242/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Россия играет отбой», в котором пишет - Россия вновь заинтересовалась украинским нефтепроводом Одесса–Броды. Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил "Транснефти" проработать вопрос поставок в порт Южный нефти в объеме до 9 млн. т в год. В дальнейшем она может поставляться для переработки на украинские и белорусские предприятия, а также в Восточную Европу. Впрочем, такие поставки экономически невыгодны. И речь, похоже, идет о вытеснении с этих стратегических рынков азербайджанской нефти, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1661538

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк работает с избытком», в котором пишет – Национальный банк с целью контроля над инфляцией решил изъять из банковской системы 4 млрд грн. избыточной ликвидности. Это будет достигнуто за счет повышения с 1 июля резервирования по валютным депозитам. Банкиры называют подход НБУ действенным, предупреждая о рисках снижения кредитования экономики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1661540

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«Экономические известия» публикуют материал «Все уходит на еду», в котором пишут – затраты более 65% украинских семей на продукты питания превышают 50% семейного бюджета. В рамках среднеевропейского норматива находится менее 6% домохозяйств, у которых на эту статью расходов приходится до 20% совокупного семейного дохода…

http://markets.eizvestia.com/full/vse-uhodit-na-edu

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Также «Экономические известия» в материале «Фаны прогуляются пешком» пишут – заказчики троллейбусов «ЛАЗ» обвиняют поставщика в отказах техники и требуют пересмотра условий заключенных договоров в части услуг по послегарантийному обслуживанию. Это возможно только с повышением стоимости контрактов, говорят эксперты…

http://markets.eizvestia.com/full/fany-progulyayutsya-peshkom

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«Экономические известия» в материале «Реформе дали ход» пишут – парламент в первом чтении принял законопроект №7455 о реформировании пенсионной системы. В Кабмине рассчитывают, что в целом документ будет принят до парламентских каникул. В этом случае правительство сможет получить транш МВФ уже в августе 2011 г.

http://state.eizvestia.com/full/reforme-dali-hod

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Газета «Сегодня» в публикации «В суд над Тимошенко смогут привезти даже Лазаренко» пишет – Рада разрешила допрашивать свидетелей по телефону и, с их согласия, доставить хоть из другой страны…

http://www.segodnya.ua/news/14259820.html

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Также «Сегодня» в публикации «По Украине помчатся скорые поезда, билет – 250 гривен» пишет - с 1 июня 2012 года «Укрзализныця» запускает долгожданные скоростные электропоезда Hyundai. В Донецк, Харьков и Львов можно будет добраться на треть быстрее…

http://www.segodnya.ua/news/14259866.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Металлурги - между молотом и наковальней» пишет - металлурги, с одной стороны, играют роль живого щита, которым собственники предприятий закрываются от давления госорганов, а с другой - сами подыгрывают олигархам в их неуемной жажде оптимизировать расходы. Переломить ситуацию в состоянии только жесткий контроль государства...

http://economics.unian.net/rus/detail/92129

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Экономический форум в Санкт-Петербурге: Отложенный эффект» пишет – Петербургскому форуму потребовалось более 10 лет, чтобы превратиться в главную площадку для обсуждения перспектив российской экономики. Бизнесмены едут в Петербург, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262193/otlozhennyj_effekt

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Также «Ведомости» в публикации «Кредит «пожизненный» пишут – российское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) хочет кредитовать пожилых людей под залог имеющегося у них жилья. После их смерти долг погасят наследники или квартира отойдет кредитору…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262336/kredit_pozhiznennyj

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Издание «Известия» в публикации «Сбербанк готов дать советы Александру Лукашенко» пишет – Сбербанк РФ хочет стать одним из консультантов правительства Белоруссии по приватизации. Переговоры идут последние месяцы. Один из главных активов, который белорусские власти готовы выставить на продажу, - производитель минеральных удобрений, лидер мирового производства «Беларуськалий». Лукашенко объявил, что предприятие стоит $30 млрд. Кто сколько денег принесет, исходя из этой суммы, тот столько акций и получит. В числе фаворитов в борьбе за акции называют компанию российского предпринимателя Сулеймана Керимова «Нафта Москва»…

http://www.izvestia.ru/news/492245

(УНИАН)