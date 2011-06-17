Сегодня Янукович будет находиться с официальным визитом в Словакии

Сегодня состоится официальный визит в Словакию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита он проведет встречи с Президентом Словацкой Республики Иваном ГАШПАРОВИЧЕМ и премьер-министром Иветой РАДИЧЕВОЙ.

Под председательством президентов состоятся украинско-словацкие переговоры в расширенном составе, которые завершатся подписанием ряда двусторонних документов.

Также В.ЯНУКОВИЧ и И.ГАШПАРОВИЧ примут участие в заключительной части Украинско-Словацкого бизнес-форума.

Как сообщил журналистам советник Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, главной целью визита является дальнейшее развитие политического диалога на высшем уровне, закрепление позитивных тенденций в торгово-экономическом сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой.

По его словам, визит также будет способствовать углублению взаимодействия из приоритетных для Украины вопросов, к которым относятся интеграция Украины в Евросоюз, включая заключение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, создание Зоны свободной торговли и реализация Украиной Плана действий относительно либерализации визового режима Европейским Союзом; развитие транзитных транспортных путей между Украиной и ЕС; привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры в рамках подготовки Украины к проведению финальной части Евро-2012.

В ходе визита также будет речь идти о содействии дальнейшей активной поддержке словацким руководством курса Украины на евроинтеграцию и либерализацию визового режима с ЕС.

Говоря об активизации торгово-экономического сотрудничества Украины и Словакии, А.ГОНЧАРУК отметил, что визит станет поводом конкретизировать виденье сторон относительно дальнейших шагов, необходимых для усиления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия двух стран в транспортной сфере, повышения эффективности использования транзитного потенциала двух стран, а также возможного привлечения словацких инвестиций в украинскую экономику.

Он напомнил, что в 2010 году объем торговли между Украиной и Словацкой Республикой возрос на 34,5% по сравнению с 2009 годом и составлял 1,08 млрд. долларов. Положительное сальдо Украины составило 158 млн. долларов. Общий товарооборот в 2009 году составил 803 млн. долларов, в 2008 году -1,76 млрд. долларов.

За период января - апреля 2011 года внешнеторговый оборот между Украиной и Словацкой Республикой возрос по сравнению с периодом января-апреля 2010 года на 70,4% и составлял 441,4 млн. долларов. Положительное сальдо Украины составляло 126,8 млн. долларов.

Словацкие инвестиции в Украину по состоянию на 1 апреля составили 63,8 млн. долларов, что составляет 0,2% от общего объема иностранных инвестиций в Украину.

Всего в Украине работают 278 предприятий со словацким капиталом. Наибольший объем инвестиций в Украину из Словакии направлен в промышленную сферу (31,9%).

Советник Президента отметил, что важным является развитие сотрудничества Украины и Словакии в сфере транспорта и транзитных перевозок. По его словам, обе страны владеют значительным потенциалом в сфере транспорта и транзитных перевозок. Потому Украина придает важное значение модернизации транспортной инфраструктуры, в том числе той части, которая принадлежит к транзитным транспортным коридорам.

В ходе визита планируется обсудить состояние развития сотрудничества в этой сфере, в частности начало совместных проектов развития дорожной сети, объектов инфраструктуры, расширения комбинированных транзитных перевозок.

Во время официального визита В.ЯНУКОВИЧА планируется подписать: Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном приграничном движении, соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Словацкой Республики о воинских захоронениях, а также три соглашения о сотрудничестве между областными государственными администрациями Украины и автономными краями Словакии.