Клюев сегодня примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня, 17 июня, во главе делегации Украины примет участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КЛЮЕВА.

Планируется, что участники форума обсудят перспективы глобальной экономики, включая возрастающую роль развивающихся стран, развитие новых технологий и многие другие актуальные вопросы мирового развития.

В работе форума примут участие президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао, премьер-министр Испании Хосе Луиса Родригеса САПАТЕРО, президент Финляндии Тарья ХАЛОНЕН, руководители ведущих мировых компаний и аналитических центров.