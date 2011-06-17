ВОЛЯ предложила столичным абонентам еще два способа оплаты своих услуг

ВОЛЯ предложила столичным абонентам еще два быстрых и удобных способа оплаты своих услуг - через сеть киосков «Пресса» (ОАО «Агентство Союздрук»), а также магазины «Евросеть».

Чтобы оплатить услуги доступа к цифровому телевидению или высокоскоростному интернету, абоненту ВОЛИ достаточно сообщить продавцу киоска «Пресса» или же магазина «Евросеть» номер своего договора и вносимую на личный счет сумму. После этого продавец проведет соответствующую платежную операцию в POS-терминале и выдаст абоненту квитанцию, которую рекомендуется сохранить в качестве платежного документа. Зачисление денежных средств на личный счет абонента происходит в режиме реального времени - то есть личный счет пополняется практически мгновенно.

Расширение перечня систем мгновенной оплаты услуг ВОЛИ происходит в рамках постепенного отказа компании от бумажных счетов и перехода к использованию электронных способов оплаты.

«Мы рады предложить нашим столичным абонентам еще несколько простых и удобных способов оплаты наших услуг, - говорит Елена Иконникова, директор по обслуживанию абонентов компании ВОЛЯ. - Преимущества пополнения своего счета через системы моментальной оплаты - это бесспорная скорость зачисления средств и доступность. А оплата через киоски «Пресса» и, без комиссии в магазинах «Евросеть» - удобна, прежде всего, абонентам, не имеющим дома доступа в интернет или живущим далеко от точек, где размещены ставшие привычными платежные терминалы. Так что теперь к услугам наших абонентов около 200 киосков «Пресса», которые расположены во всех районах столицы, включая самые отдаленные микрорайоны. Надеемся, что предложенный способ оплаты также будет пользоваться популярностью среди наших абонентов».

Напомним, что пользователи, которые имеют дома доступ в интернет, могут воспользоваться многочисленными системами электронных платежей: «Единый кошелек», Portmone, «Приват 2», WebMoney, Money.ua, «ПлатиМО» и др.

Также абонентам доступна безкомиссионная безналичная оплата услуг на Портале абонента ВОЛИ.

Список возможностей мгновенной оплаты услуг ВОЛИ уже включает платежные терминалы Ibox, CityPay, EasySoft, а также платежные терминалы АБ «Укргазбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».

Справка о компании. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения - доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации - высокоскоростной доступ в интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.