В сессионном зале ВР снова стычка. Инициаторы - Ляшко и член фракции КПУ

В сессионном зале Верховной Рады произошла стычка между народным депутатом Олегом ЛЯШКО и членами фракции КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, столкновение возникло после того, как с трибуны ВР выступил народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ, который раскритиковал решение Конституционного Суда относительно использования Знамени Победы.

О.ЛЯШКО подбежал к трибуне и стал высказывать свое недовольство выступлением коммуниста, после чего между ним, Е.ЦАРЬКОВЫМ и еще рядом депутатов от КПУ началась драка.

Члены фракции НУ-НС Ярослав КЕНДЗЁР, Юрий КАРМАЗИН и другие разняли участников стычки.