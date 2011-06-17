В сессионном зале ВР снова стычка. Инициаторы - Ляшко и член фракции КПУ
13:54, 17 июня 2011Разное
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В сессионном зале Верховной Рады произошла стычка между народным депутатом Олегом ЛЯШКО и членами фракции КПУ.
Как передает корреспондент УНИАН, столкновение возникло после того, как с трибуны ВР выступил народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ, который раскритиковал решение Конституционного Суда относительно использования Знамени Победы.
О.ЛЯШКО подбежал к трибуне и стал высказывать свое недовольство выступлением коммуниста, после чего между ним, Е.ЦАРЬКОВЫМ и еще рядом депутатов от КПУ началась драка.
Члены фракции НУ-НС Ярослав КЕНДЗЁР, Юрий КАРМАЗИН и другие разняли участников стычки.
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