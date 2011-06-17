Главное на 17 июня (день)

Основные экономические события первой половины дня

Макропоказатели

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает нормальным уровень инфляции 1,5-2% в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе совещания с представителями регионов Украины и органов местного самоуправления Луганской области относительно обеспечения населения качественной питьевой водой в Красном Луче (Луганская обл.).

«На первом месте для нас очень важна стабильность - ценовая и тарифная. Имеются в виду показатели инфляции. Украина так за все 20 лет независимости и не может выбраться на нормальные показатели инфляции. А какие нормальные показатели инфляции? Ну, 1,5% в год, 2% в год», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если Украина выйдет на такой уровень инфляции, то банковские ставки по кредитам будут составлять 3-4%, что повысит рентабельность предприятий, которые берут кредиты.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в мае т.г. по сравнению с апрелем т.г. составил 0,8%, с начала года – 5,5%.

Показатель инфляции в мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года – 11%, в январе-мае 2011 против аналогичного периода 2010 года – 8,7%.

Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Законодательство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ воспользовался правом вето в отношении Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок" (№7532), который был принят 17 мая 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Вместе с этим, В.ЯНУКОВИЧ подал в парламент свои предложения к документу.

В частности, Президент считает, что предложенные изменения существенно ограничивают сферу применения Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок".

По мнению Президента, предложения по изъятию из сферы действия закона закупок, которые осуществляются за средства предприятий государственного и коммунального секторов экономики, не отвечают европейским стандарты, международным обязательствам Украины относительно адаптации ее законодательства к законодательству ЕС.

“Существенное расширение перечня случаев, на которые не будет распространяться действие закона, а следовательно, и процедуры закупки, может привести к ограничению конкуренции в соответствующих сферах, повышению коррупционных рисков во время осуществления соответствующих закупок, а также к неэффективному расходованию бюджетных средств и дополнительных бюджетных расходов”, - говорится в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ считает целесообразным не выводить из-под сферы действия Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" случаи, когда предметом государственных закупок являются: товары и услуги, которые закупаются органами и учреждениями исполнения наказаний, следственными изоляторами (производственными мастерскими и подсобными хозяйствами таких учреждений и изоляторов); товары и услуги, которые непосредственно закупаются для проведения выездных гастрольных мероприятий творческих коллективов и исполнителей, а также культурно-художественных и туристических мероприятий и фестивалей; корма для цирковых животных; товары и услуги для создания новых постановок (концертов), изготовления (создание) исходных видео материалов, аудиовизуальных произведений; товары и услуги, предназначенные непосредственно для обеспечения проведения любых мероприятий и официальных приемов при участии Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и членов Кабинета министров Украины; услуги по авиаперевозке всех государственных официальных делегаций.

Кроме того, принимая во внимание, что закон значительно расширяет возможности применения процедуры закупки у одного участника, Президент считает целесообразным исключить из действующего перечня предметов закупки поставки электрической, тепловой энергии, ее транспортировку; услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотводу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии высказали замечания к документу.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами ВБ.

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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 17-1 Закона Украины "Об электроэнергетике" относительно условий стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 288 народных депутатов из 368 зарегистрированных в сессионном зале.

Документом устанавливается, что порядок стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии применяется при условии, что, начиная с 1 января 2012 года, удельный вес сырья, материалов, основных средств, работ и услуг украинского происхождения в стоимости строительства соответствующего объекта электроэнергетики, производящего электроэнергию с использованием альтернативных источников энергии, составляет не менее 15%, с 1 января 2013 года – 30%, а с 1 января 2014 года – 50%.

Кроме этого, закон содержит норму, по которой дополнительным условием применения указанного порядка стимулирования производства электроэнергии с использованием энергии солнечного излучения является использование, начиная с 1 января 2013 года, на объектах электроэнергетики солнечных модулей, в стоимости производства которых удельный вес материалов и сырья украинского происхождения составляет не менее 30%, а начиная с 2014 года – 50%.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О санационном банке”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 258 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект Закона “О санационном банке” разработан с целью урегулирования проблемных вопросов, связанных с финансовым оздоровлением банковской системы и в связи с необходимостью создания правовых предпосылок для осуществления эффективной процедуры выведения неплатежеспособных банков из рынка и, как следствие, защиты прав и законных интересов вкладчиков банков.

Законопроект определяет правовой статус, функции и полномочия санационного банка. Установлено, что санационный банк является банком со специальным статусом, который создается по решению правления Национального банка Украины в форме частного акционерного общества. Формирование уставного капитала санационного банка будет осуществляться за счет доходов Национального банка Украины и ценных бумаг эмитентом, которым является Нацбанк Украины .

Основной функцией санационного банка определена работа с проблемными активами действующих банков, в том числе тех, в которых назначена временная администрация, а также банков, которые находятся в стадии ликвидации.

При этом, с целью исполнения своих функций, санационный банк будет приобретать в собственность проблемные активы и/или обязательства банков, приобретая права нового владельца, должника или кредитора; будет получать выполнение обязательств по приобретенным активам; будет отчуждать приобретенные активы и/или обязательства; будет проводить аукционы по продаже активов. Органами управления санационного банка определен наблюдательный совет и правление, а органом контроля - ревизионная комиссия.

Национальный банк Украины будет осуществлять надзор за деятельностью санационного банка путем анализа его информации и отчетности, а также путем проведения проверок его деятельности. Кроме того, Национальному банку предоставляется право в отдельных случаях требовать представления разовой и временной отчетности устанавливать специальные требования относительно деятельности санационного банка.

Санационный банк может быть ликвидирован исключительно на основании решения правления Национального банка Украины.

Международные отношения

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ подчеркивает, что создание зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом и Украиной и СНГ не противоречит друг другу.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ в рамках Петербургского международного экономического форуму.

«Я отвечаю за переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли и с Евросоюзом и с СНГ – одно другому не мешает», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также подчеркнул, что заявление уполномоченного по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерия МУНТИЯНА о том, что Украина должна повременить с созданием зоны свободной торговли с Европейским Союзом является его «личным мнением».

А.КЛЮЕВ также сообщил, что Украина готова к подписанию договора о зоне свободной торговли СНГ на Экономическом совете СНГ, проведение которого запланировано на 25 июня в Москве.

«Договор всеми парафирован, кроме Узбекистана …Украина готова подписать. Посмотрим, как поведут себя другие страны», - сказал он.

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Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не будет вводить барьеры для украинских товаров.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Я думаю, что ограничений не будет», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, этот будет достигнуто путем переговоров.

Как сообщалось, Россия убеждает Украину вступить в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана. При этом Москва дает понять, что в случае создания Украиной зоны свободной торговли с ЕС Россия будет вынуждена принять меры по защите своего рынка. Соответствующее соглашение с Евросоюзом Украина намерена подписать до конца этого года.

Украина заявляет, что не войдет в ТС, но готова к сотрудничеству с ним в формате "3+1". Киев также стремится к созданию зоны свободной торговли в рамках СНГ.

Предпринимательство

Кабинет министров Украины внес изменения в критерии, по которым оценивается степень риска от ведения хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий, связанных с госнадзором в сфере общеобязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые привели к потере трудоспособности.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 15 июня 2011 года №636, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

В частности, в перечень критериев были внесены следующие изменения: к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска теперь принадлежат те, которые не предоставили вовремя в Фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предусмотренные законом отчеты и данные, а также те, которые подали в фонд или Пенсионный фонд ведомости об изменении основного вида деятельности, которое влечет за собой снижение класса профессионального риска производства.

Напомним, к субъектам с высоким уровнем риска также относятся предприятия, осуществляющие деятельность, о которой не проинформирован фонд и ПФУ, предприятия, допустившие повышение травматизма не менее чем на 10% по сравнению со средним показателем для отрасли, а также такие, которые не ведут учет и не проводят расследования несчастных случаев на производстве.

Кроме того, правительство внесло изменения в критерии оценки риска субъектов хозяйствования со средней степенью риска. В частности, теперь к ним принадлежат предприятия, которые предоставляют два и более раз в течение отчетного периода ведомости об изменении вида деятельности, в том числе основного.

Напомним, к средней степени риска принадлежат также предприятия, которые имеют тенденцию к увеличению количества случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Плановые мероприятия за соблюдением подачи предприятиями отчетности и соблюдением законодательства об охране труда данным постановлением не изменяются: предприятия с высокой степенью риска проверяются не чаще, чем раз в год, со средней – не чаще, чем раз в два года и с незначительной – не чаще, чем раз в пять лет.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) 16 июня т.г. продал свои депозитные сертификаты на общую сумму 2,868 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ продал депозитные сертификаты одному банку на 1,3 млрд. грн. сроком на 4 дня под 0,2% годовых, трем банкам – на 285 млн. грн. сроком на 29 дней под 3% годовых и двум банкам на 1,283 млрд. грн. сроком на 57 дней под 4% годовых.

Объем межбанковского рынка составил 3,899 млрд. грн., при этом, средневзвешенная процентная ставка составила 3,2%, в т.ч., по кредитам овернайт – 2,7%.

Как сообщалось, объем мобилизационных операций проведенных Нацбанком за январь-май 2011 года составил 95,5 млрд. грн., объем рефинансирования - 27,4 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9880/7,9905, к 12:00 цены повысились 7,9905/7,9920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2832/34, к 12:00 цены повысились 0,2835/37. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 28,1900 (-0,0327).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4142/44, а к 12:00 поднялись 1,4183/85. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,2955/11,3035, к 12:00 цены ушли вверх 11,3180/11,3265.

ТЭК

Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает, что уже осенью Украина приступит к реализации проектов модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству заместитель министра Сергей ЧЕХ.

Он отметил, что важным приоритетом остается реализация Совместной декларации о модернизации газотранспортной системы, которая была подписана 23 марта 2009 года в Брюсселе между правительством Украины, Еврокомиссией, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком.

«Идет работа по разработке технико-экономического обоснования проекта модернизации, и мы рассчитываем, что уже этой осенью при поддержке международных финансовых организаций приступим к реализации конкретных проектов», - сказал С.ЧЕХ.

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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало концепцию внедрения биржевой формы продажи угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра Сергей ЧЕХ сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Он подчеркнул, что «внедрение биржевой торговли угольной продукцией позволит в среднесрочной перспективе получить рыночный механизм формирования цены на угольную продукцию, упростить и сократить время процедуры закупки и продажи угольной продукции для государственных предприятий».

По словам С.ЧЕХА, с учетом прогнозируемого дефицита угольной продукции на мировых рынках «это позволит повысить в конкурентной среде цены на угольную продукцию в среднем на 15-20%, что снизит уровень убыточности угольной отрасли и соответственно уменьшит объем средств, которые выделяются из Государственного бюджета для поддержки угольной отрасли.

С.ЧЕХ надеется, что биржевая торговля даст возможность повысить инвестиционную привлекательность угольных предприятий. «По предварительным оценкам, рост объемов инвестиций может быть увеличен на 10-15%», - добавил он.

Заместитель министра подчеркнул, что сегодня ведется работа по утверждению проекта распоряжения Кабинета министров Украины об одобрении концепции внедрения биржевой формы продажи угля.

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Запорожская АЭС намерена в 2012 году получить разрешение на первую загрузку топлива ТВС-W компании Westinghouse Electric Sweden AB на энергоблок №5.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что на Запорожской АЭС прошло рабочее совещание по вопросам реализации контракта между НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse. Основной темой обсуждений стало расширение опытной эксплуатации топливных сборок ТВС-W на энергоблок № 5 Запорожской АЭС.

В работе совещания приняли участие руководители и специалисты станции, представители дирекции НАЭК «Энергоатом», ЗАО «СНПО Импульс», Харьковского центра проектирования активных зон, НТК ЯТЦ ННЦ ХФТИ, ЮУАЭС, а также представители компании Westinghоuse Electric.

На совещании презентацию компании Westinghоuse Electric провел руководитель проекта по работе с заказчиками в Европе Эрик НОРДЕСЬЙО. Он рассказал о технических характеристиках топлива Westinghоuse. Теперь компания будет работать на двух площадках АЭС Украины: две топливные загрузки пойдут на Южно-Украинскую АЭС, одна – на Запорожскую.

По условиям контракта между НАЭК «Энергоатом» и Westinghоuse, в течение 2011-2015 годов на украинский рынок будет поставлено 15 перегрузок ТВС-W.

Основная цель сотрудничества с компанией Westinghоuse – диверсификация поставщиков ядерного топлива. Это необходимо для того, чтобы путем здоровой конкуренции избежать монопольного роста цен, выиграв при этом в качестве.

Сейчас специалисты Запорожской АЭС предпринимают необходимые усилия для того, чтобы в 2012 году получить разрешение на первую загрузку ТВС-W на блоке №5. Для этого необходимо получить обоснования и разрешения на использование топлива. Предстоит также провести адаптацию имеющегося на станции оборудования к приемке и обращению с топливом компании Westinghоuse.

Напомним, топливо компании Westinghоuse уже используется на блоке №3 ЮУАЭС, проект которого идентичен блоку №5 ЗАЭС, и вскоре будет использоваться на энергоблоке №2 ЮУАЭС.

Компания Westinghоuse поставляет свое топливо в Швецию, Южную Африку, Францию, Испанию, Германию и другие страны. Однако Украина – первая страна, куда осуществляются поставки этого топлива для реакторов ВВЭР.

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Генеральная прокуратура сегодня утром передала в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом следователь Александр НЕЧВОГЛОД сообщил защитнику Ю.ТИМОШЕНКО Сергею ВЛАСЕНКО.

«Передача дела в суд состоялась с очередным грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и вопреки здравому смыслу», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Как отмечается в сообщении, 16 июня было последним днем ознакомления с материалами дела. «В соответствии с требованиями статей 218 и 221 Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита имели право направить в прокуратуру соответствующие ходатайства. Вчера, в 17.15, С.ВЛАСЕНКО позвонил по телефону следователю и сообщил, что готов передать ему около 50 ходатайств о проведении дополнительных следственных действий, допросов, очных ставок и экспертиз. Поскольку НЕЧВОГЛОД сообщил, что его «нет и не будет» на рабочем месте, ТИМОШЕНКО вынуждена была направить ходатайство по почте», - подчеркнули в «Батькивщине».

«В соответствии с законом, - объясняет С.ВЛАСЕНКО, - перед составлением обвинительного заключения следователь обязан рассмотреть все эти ходатайства, и только после этого принимать решение, вернуться ли к стадии досудебного следствия или составлять заключение».

«Кроме того, в любом случае начинать писать заключение следователь имеет право только после того, как истек срок на ознакомление с делом, в данном случае – с 17 июня. Это значит, чтобы успеть на 09.00 утра в суд, господин НЕЧВОГЛОД заключение писал ночью, что также является незаконным. На фоне таких нарушений, я не удивлюсь, если к материалам дела уже приобщено и решение суда по данному делу», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

В «Батькивщине» также обратили внимание на то, что 20 июня в Апелляционном суде Киева должен рассматриваться вопрос о незаконности ограничения Ю.ТИМОШЕНКО в сроках на ознакомление с материалами дела.

«Такое публичное откровенное пренебрежение законом по этому делу в очередной раз свидетельствует о том, что материалы дела фальсифицированы и не содержат никаких доказательств вины ТИМОШЕНКО», - отметили в партии.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

16 июня С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО не успела ознакомиться со всеми материалами уголовного дела о газовых соглашениях.

«Невозможно было нормально ознакомиться с материалами», - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО успела ознакомиться лишь с 4 из 14 томов дела, а он как ее защитник - с 6.

Как сказал С.ВЛАСЕНКО, защитники Ю.ТИМОШЕНКО предупреждали Генеральную прокуратуру о невозможности изучить весь объем материалов. «Но никто на это не обращал внимания, и было сделано, по сути, все, чтобы лишить ТИМОШЕНКО нормальной защиты в суде», - сказал он.

Транспорт

ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" выиграло тендер «Укрзализныци» на консультационные услуги по трансформации сводной финансовой отчетности ведомства в соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности и услуги по аудиту сводной финансовой отчетности железнодорожной администрации за 2010 г.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, контракт с «Эрнст энд Янг» подписан 8 июня, его стоимость - 6,42 млн. грн. (без НДС).

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Сегодня Украина имеет развитую сеть железных дорог, эксплуатационная длина которых составляет более 22 тыс. км. Две трети украинских железнодорожных линий являются грузонапряженными, оборудованными современными средствами управления, диспетчерской централизацией и автоблокировкой.

Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.

ЖКХ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что разница в тарифах между регионами не должна превышать 10-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с представителями регионов Украины и представителями органов местного самоуправления Луганской области относительно обеспечения населения качественной питьевой водой в Красном Луче (Луганская обл.).

«Президент поставил задачу перед нами - провести анализ тарифной политики, разработать единые подходы с тем, чтобы тарифы отличались не более чем на 10-15%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это работа сейчас правительством проводится.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость реформирования жилищно-коммунального хозяйства, приведения его к требованиям времени.

«Нужна государственная система, государственный регулятор, который будет работать в этом направлении, и экономика в жилищно-коммунальном хозяйстве должна работать на предоставление качественных услуг, мотивацию работников жилищно-коммунального хозяйства предоставлять качественные услуги, а люди имеют право их получать. А государство все это создать – таким путем мы будем идти. Пришло время, и эти завалы нам нужно разгрести, и эти вопросы нужно решать», - сказал Президент 15 июня на брифинге в Виннице.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что в Украине должен быть единый тариф на воду. «Не может быть такого, чтобы в одном регионе цена втрое была выше, чем в другом регионе, потому что люди получают заработную плату одинаковую и они платят за электроэнергию, за газ единый тариф, а чем отличается вода? Ничем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сказал, что сейчас речь идет о том, чтобы на государственном уровне создать систему, которая бы отвечала требованиям времени. «Поэтому в целом жилищно-коммунальное хозяйство нужно реформировать, и сегодня стоит такая задача. И в это нужно вкладывать средства и использовать самые современные технологии, которые существуют в мире», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Погода

Завтра в западных и северных областях Украины ожидаются отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°; на высокогорье Карпат и в горах Крыма ночью 9-14°, днем 17-22°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в субботу ночью отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в районе Феодосии 18°; в Днепре возле Киева 23°.

(УНИАН)