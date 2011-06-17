Лукашенко: нет оснований рассчитывать на присоединение Украины к Таможенному союзу

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет об отсутствии оснований рассчитывать на присоединение Украины к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и России.

Как сообщает Белорусское государственное информационное агентство БелТА, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Минске.

"Но надежда всегда умирает последней. Мы все-таки хотели бы видеть Украину в Таможенном союзе", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, добавив, что по этому вопросу мнение белорусской стороны совпадает с позицией руководства России.

Глава Белорусского государства отметил, что в решении вопроса о присоединении Украины к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству есть ряд объективных и субъективных факторов. По его мнению, прежнее руководство Украины "слишком далеко увело страну от постсоветских интеграционных процессов", к тому же Запад и Америка "держат Украину, можно сказать, на коротком поводке".

"Украина сейчас придерживается политики зоны свободной торговли. Но Россия правильно ставит вопрос: а как же ВТО? Если обнулить пошлины по некоторым товарам, то через Украину, как через черную дыру, в Россию и к нам могут пойти товары из ЕС, с Запада и разрушить экономическую стабильность", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, в связи с этим Беларусь отмечает необходимость введения группы изъятий из режима зоны свободной торговли, который будет формироваться в СНГ, включая Украину.