Главное на 17 июня (вечер)

Финансы

Азаров планирует с 2012 года перейти на среднесрочное бюджетное планирование

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ планирует с 2012 года перейти на среднесрочное бюджетное планирование на 2-3 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил сегодня в Луганской области.

При этом премьер отметил, что переход на среднесрочное планирование возможен после изменений Бюджетного кодекса.

"У нас есть идея ввести среднесрочное бюджетное планирование на 2-3 года под серьезные важные программы. Я думаю, что мы таким путем пойдем в этом году, если сможем принять изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят делать среднесрочные бюджеты, и впервые попробуем подать бюджет на 2012 год и отдельно программы субвенций капительных вложений на 2012-2013 год", - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что согласно Конституции, Кабинет министров Украины не позднее 15 сентября каждого года должен представлять в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год.

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Вышеградская четверка увеличит финансовую поддержку «Восточного партнерства» на 1 млн. евро

Варшава. Страны Вышеградской четверки на саммите в четверг договорились увеличить бюджет специального фонда в поддержку проектов «Восточного партнерства» на 1 млн. евро - до 6 млн. евро с 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе премьер-министра Польше Дональда ТУСКА.

Четверка восточноевропейских государств также задекларировала готовность поддерживать дальнейшее расширение Европейского Союза.

По данным польской стороны, участники саммита также обсудили результаты председательства в Евросоюзе Венгрии и приоритеты польской политики во время руководства ЕС во второй половине 2011 года.

Как сообщал УНИАН, с мая 2009 года ЕС начал программу «Восточное партнерство», направленную на развитие отношений с шестью странами - восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Партнерство предполагает создание зон свободной торговли между ЕС и странами-участницами «Восточного партнерства», а также осуществление программ двустороннего и многостороннего сотрудничества.

25 мая этого года Еврокомиссия представила коммюнике для Совета ЕС и Европарламента «Новый ответ изменяющемуся соседству», в котором содержится новая стратегия развития отношений с восточными соседями ЕС.

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Долг налогоплательщиков сократился на 539,6 млн. грн. – до около 15,5 млрд. грн. - ГНСУ

Долг налогоплательщиков перед бюджетом сократился в 2011 году на 539,6 млн. грн. – до около 15,5 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом во время брифинга в Одессе сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, темпы погашения долга значительно превышают накопление задолженности. С начала этого года поступления в счет погашения долгов выросли на 32,3%, или на 454,8 млн. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО отметил, что тенденция к сокращению налогового долга наблюдалась еще на протяжении прошлого года. В 2010 г. на погашение задолженности плательщики перечислили 3,9 млрд. грн.

«По инициативе налоговой службы было возбуждено свыше 4 тыс. дел о банкротстве, сумма долга по которым составила 2,8 млрд. грн. От предприятий-банкротов в бюджет уже поступило 839 млн. грн.», - сообщил он.

По его словам, на 564,5 млн. грн. сократилась задолженность по рентной плате за газ, сбору за загрязнение окружающей среды, рентной плате за газовый конденсат украинской добычи.

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ТЭК

«Южный поток» на 2/3 будет заполняться газом, который идет через Украину – директор проекта

Базовый план реализации проекта строительства газопровода "Южный поток" через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы предполагает заполнение почти на две трети за счет объема газа, который в настоящее время транспортируется через Украину.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сообщил главный исполнительный директор проекта "Южный поток" Марсел КРАМЕР в интервью телеканалу RT.

"Согласно нашему базовому плану, поставки через "Южный поток" будут примерно на две трети состоять из газа, который сегодня идет через Украину", - сказал он.

По словам М.КРАМЕРА, точные объемы поставок в конечном итоге будет определять рынок. "Сейчас ведется работа по заключению контрактов купли-продажи", - сказал он.

"В конечном счете, все решит рынок. На данном этапе необходимо подписать контракты. Так что какая-то часть газа в "Южном потоке" будет поставляться по новым контрактам, а какая-то часть будет переброшена из трубопроводов, идущих по территории Украины", - пояснил главный исполнительный директор проекта.

Он напомнил, что все участники проекта приняли в свое время совместное решение о том, что было бы неразумно в будущем полагаться исключительно на транзит через территорию Украины в том объеме, в котором он осуществлялся до сих пор.

"Фактически, это означает, что часть поставок будет по-прежнему идти через Украину, но теперь у нас будет еще и "Южный поток" как современная, эффективная газотранспортная система, и это позволит повысить надежность газовых поставок в Европу", - отметил М.КРАМЕР.

Напомним. что газопровод "Южный поток" будет состоять из четырех ниток мощностью по 15,57 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка должна быть введена в эксплуатацию 30 декабря 2015 года. Предусмотрен ввод по одной нитке в год, с выходом газопровода на полную мощность (63 миллиарда кубометров) в 2018 году. Стоимость строительства морского участка газопровода ориентировочно составит около 15,5 миллиарда евро.

Кроме того, с июня текущего года начнется заполнение газом «Северного потока». По заявлению главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА от 27 мая т.г., около 20 миллиардов кубометров газа, которые в настоящее время поставляются транзитом через Украину в направлении Чехии и Германии, будут поставляться по новому трубопроводу.

Вместе с этим, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 14 июня заявил, что несмотря на строительство «Южного» и «Северного» потоков, годовой транзит газа через Украинскую ГТС составит порядка 100 миллиардов кубометров. «В любом случае, думаю, что мы будем иметь примерно 100 миллиардов транзита. По-любому", - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м.

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Миллер: до конца года цены на газ вырастут до 500 долл. за тыс. куб. м

Санкт-Петербург. Глава «Газрома» Алексей МИЛЛЕР прогнозирует, что до конца года цены на газ вырастут до 500 долл. за тыс. куб. м

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы на сегодняшний день видим растущий тренд на рынке и в этом году нас ждут новые рекорды по ценам на газ. Мы ожидаем, что к концу года цена достигнет уровня 500 долл. за тысячу кубометров», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, по словам главы "Газпрома" А.МИЛЛЕРА, цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

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Лисичанский НПЗ в 2012 году может перейти на выпуск топлива Евро-5

ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская область) в 2012 году может перейти на выпуск нефтепродуктов класса Евро-5.

Об этом заявил директор по технологиям – главный инженер ЧАО «ЛИНИК» Дмитрий МАЛЬЦЕВ, выступая на Международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» сегодня в Одессе, сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «ТНК-ВР Коммерс».

По его словам, это станет возможным в случае поддержки украинской нефтеперерабатывающей отрасли, в частности – защиты НПЗ от субсидированного импорта из стран Таможенного союза.

«Украинские НПЗ модернизируются, но не могут увеличить объемы переработки из-за массированного импорта из стран Таможенного союза, которые получают нефть для переработки без уплаты экспортной пошлины на нефть», - подчеркнул Д.МАЛЬЦЕВ.

Он отметил, что после отмены пошлин на импортные нефтепродукты в мае 2005 года доля иностранного топлива на украинском рынке выросла почти в 6,5 раз, что обусловило падение внутреннего производства и загрузку мощностей украинских заводов на уровне 20-30%.

«С ростом цен на нефть преимущество импортеров росло, что позволило вытеснить украинские НПЗ с рынка, несмотря на проводимые программы модернизации предприятий. Разница в пошлинах на нефть и нефтепродукты с 2005 года увеличилась в 17 раз. Поэтому доля импорта из стран Таможенного союза постоянно растет и в 2011 году достигнет 70%. Украинская нефтеперерабатывающая отрасль находится в глубоком системном кризисе и нуждается в поддержке государства», - заявил Д.МАЛЬЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Лисичанский НПЗ сократил переработку нефтяного сырья на 2,8%, по сравнению с 2009 годом, до 4 млн. 813,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

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Китай не согласен с привязкой цены на российский газ к европейской формуле

Санкт-Петербург. Китай не согласен с привязкой цены на российский газ к европейской формуле.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО сказа л в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Они (Китай – УНИАН) считают немного несправедливой поставку газа в привязке к европейской формуле. Подписание (контракта на поставку газа из РФ в Китай) не состоялось только потому, что партнерам окончательно по цене не удалось договориться. Я считаю, что здесь ничего страшного нет», - сказал С.ШМАТКО.

По его словам, для такой сделки каждый шаг дает серьезные финансовые последствия для каждой из сторон. С.ШМАТКО отметил, что сроки подписания будут определены только после достижения компромисса.

«Контракт будет заключен на 30 лет, и если сейчас кто-то почувствует себя, скажем так, несправедливо обойденным, поверьте мне - это рано или поздно все равно в бизнесе как-то почувствуется», - сказал С.ШМАТКО.

В свою очередь, вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН отметил, что согласно прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на импортный газ в Китае к 2020 году вырастет до 150 млрд. м куб., а к 2035 году – превысит 330 млрд. м. куб.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай подписали юридически обязывающий документ по основным условиям поставок газа в сентябре 2010 года, однако до сих пор стороны не согласовали формулу цены.

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Китай не согласен с привязкой цены на российский газ к европейской формуле

Санкт-Петербург. Китай не согласен с привязкой цены на российский газ к европейской формуле.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО сказа л в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Они (Китай – УНИАН) считают немного несправедливой поставку газа в привязке к европейской формуле. Подписание (контракта на поставку газа из РФ в Китай) не состоялось только потому, что партнерам окончательно по цене не удалось договориться. Я считаю, что здесь ничего страшного нет», - сказал С.ШМАТКО.

По его словам, для такой сделки каждый шаг дает серьезные финансовые последствия для каждой из сторон. С.ШМАТКО отметил, что сроки подписания будут определены только после достижения компромисса.

«Контракт будет заключен на 30 лет, и если сейчас кто-то почувствует себя, скажем так, несправедливо обойденным, поверьте мне - это рано или поздно все равно в бизнесе как-то почувствуется», - сказал С.ШМАТКО.

В свою очередь, вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН отметил, что согласно прогнозам Международного энергетического агентства, спрос на импортный газ в Китае к 2020 году вырастет до 150 млрд. м куб., а к 2035 году – превысит 330 млрд. м. куб.

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай подписали юридически обязывающий документ по основным условиям поставок газа в сентябре 2010 года, однако до сих пор стороны не согласовали формулу цены.

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Соцполитика

Сессия будет продлена, если ВР не успеет принять закон о пенсионной реформе, - Литвин

Если Верховная Рада не успеет до конца текущей сессии принять закон о пенсионной реформе, то сессия будет продлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в интервью телеканалу «Рада».

Отвечая на вопрос, будет ли до конца сессии принят закон о пенсионной реформе, В.ЛИТВИН сказал: «Если не успеем до конца сессии, то сессия будет продлена».

«На сколько? Это будет зависеть от того, насколько мы будем готовы принять компромисс. Мы не можем здесь пережать друг друга, мы не должны исходить из принципа – отрапортовать. Мы уже нарапортовались достаточно», - отметил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР напомнил, что у народных депутатов, правительства, Нацбанка и Президента, которые являются субъектами законодательной инициативы, есть две недели для внесения поправок в этот законопроект.

В.ЛИТВИН отметил, что после того, как законопроект будет доработан, он будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал.

«В этом плане стахановские темпы демонстрировать не нужно», - сказал В.ЛИТВИН.

Напомним, что 16 июня вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сказал, что в целом Закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» будет принят до конца текущей сессии.

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Дефицит бюджета ПФ сократился на 40% - до 17,8 млрд. грн. – Минсоцполитики

Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФ) на 2011 год составляет 17,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

«Более чем на 40% дефицит Пенсионного фонда в 2011 году сократился, по сравнению с дефицитом в 2010 году», - отметил В.НАДРАГА.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

«В 2009 г. было 30 миллиардов гривен (дефицит бюджета ПФ - УНИАН), в 2010-м … - 37 млрд. 482 млн.», - сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Напомним, в конце 2010 года в правительстве ожидали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн. Кроме того, в правительстве обещают, что в результате пенсионной реформы в 2014 году бюджет ПФ может быть бездефицитным.

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Украинцы смогут находиться на территории Словакии до 90 дней без виз - соглашение

Жители пограничных со Словакией территорий смогут находиться на ее территории до 90 дней без виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в соглашении между Украиной и Словацкой Республикой о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой о местном пограничном движении, подписанном сегодня в Братиславе в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Словацкой Республики Ивана ГАШПАРОВИЧА.

Положениями соглашения предусматривается увеличение срока непрерывного пребывания граждан обеих стран в пограничных зонах государств с 30 до 90 дней в течение 180 дней, вводится бесплатный порядок оформления разрешений компетентных органов сторон на местное пограничное движение, а также уменьшение срока рассмотрения заявлений граждан об оформлении указанных разрешений с 60 до 30 дней.

Реализация положений соглашения будет способствовать дальнейшему развитию контактов между жителями пограничных районов обоих государств и будет обеспечивать улучшение условий поездок граждан Украины в Словакию в режиме местного пограничного движения.

Указанное соглашение является первым двусторонним международным документом, которым вносятся изменения в существующие двусторонние соглашения о местном пограничном движении, заключенные Украиной с государствами Европейского Союза.

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Промышленность

Заключены соглашения о сотрудничестве ряда регионов Украины и Словакии

В Братиславе заключены соглашения о сотрудничестве ряда регионов Украины и Словакии.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашения о сотрудничестве между Харьковской областной государственной администрацией и Трнавским автономным краем, Запорожской областной государственной администрацией Украины и Банско-Быстрицким автономным краем, между Днепропетровской областной государственной администрацией и Братиславским автономным краем были заключены в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Словацкой Республики Ивана ГАШПАРОВИЧА.

В соответствии с этими тремя соглашениями, стороны будут развивать сотрудничество в областях экономического развития, сельского хозяйства, науки, техники, образования и здравоохранения, культуры и искусств, туризма и спорта, экологии и рационального использования природных ресурсов и энергетики, использования альтернативных источников энергии.

Положениями соглашений, среди прочего, предусмотрена возможность заключать отдельные соглашения по конкретным направлениям двустороннего сотрудничества в соответствии с законодательством Украины и Словакии, а также разработка и согласование конкретных ежегодных программ сотрудничества.

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В Украине производство марганцевого концентрата сократилось на 12,2%

В Украине за январь-май 2011 г. производство марганцевого концентрата сократилось относительно аналогичного периода 2010 г. на 12,2%, или на 67,3 тыс. тонн, - до 482,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период уменьшило производство марганцевого концентрата на 15 тыс. тонн, или на 5%, по сравнению с январем-маем 2010 г. – до 286,9 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за 5 месяцев т. г. произвело 181 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 31,2%, или на 82,3 тыс. тонн, меньше по итогам января-мая 2010 г.

За указанный период ОГОК произвел 168,6 тыс. тонн марганцевого агломерата – на 21,4 тыс. тонн (на 14,5%) больше, чем за январь-май 2010 г.

Справка УНИАН. В Украине за 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5%, или на 657 тыс. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.

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