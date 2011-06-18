Янукович заявляет, что не позволит отдельным политикам мешать реформам и евроинтеграции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не позволит отдельным политикам мешать движению Украины по пути реформ и евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Украинско-Словацком бизнес-форуме.

«Политики должны помнить, что если народ дал возможность получить руль на каких-то уровнях - этот срок очень короткий, и он очень быстро истекает», - сказал глава государства.

По его словам, бездарные и некомпетентные чиновники - это проблема, которая есть в каждой стране, но преодолевать эту проблему можно путем выборов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня на пути реформ власть привлекает к этой работе все больше активной части населения, политические партии, общественные организации. «И это движение приведет к тому, и мы все об этом мечтаем, что государство будет объединяться, что люди будут объединяться вокруг конкретных дел», - сказал Президент.

При этом он отметил, что не будет иметь значения, о чем идет речь. В.ЯНУКОВИЧ привел пример европейской интеграции страны: «Как может быть так, что власть стремится, чтобы евроинтеграционные процессы были более качественные и эффективные, а небольшая часть оппозиции стоит преградой этому движению. Такого не будет».

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что национальный интерес, принцип национального прагматизма в международных отношениях будет для всех политиков одинаковым, а для всех регионов одинаковой будет государственная политика, которая будет создавать равные условия и предоставлять регионам возможности для развития.