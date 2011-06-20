Анонс на 20 июня

* Президент Украины Виктор Янукович встретится с Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао во время его Государственного визита в Украину.

* Пресс-конференция на тему: «Есть ли угроза заражения украинцев кишечной палочкой E.coli?». Участники: Анатолий Пономаренко, главный государственный санитарный врач Украины; Виктор Мариевский, директор ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. Громашевского» НАМНУ; Ольга Голубовская, зав.кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.Богомольца.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии обновленного хирургического корпуса Национального института рака.

* Пресс-конференция адвоката Татьяны Монтян на тему: «Проект Жилищного кодекса: правовая трагедия страны».

* Пресс-конференция министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка на тему: «Земельная реформа: проблемы и последствия».

* В редакции газеты «АиФ» состоится прямая линия заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Евгения Прусенко и читателей «АиФ». Темы: Когда в Украине появятся автобаны? Почему наши дороги хуже европейских? Когда наши дороги начнут ремонтировать, а не латать?

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