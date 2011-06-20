ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 июня

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Самые востребованные специалисты в 2011 году» пишет – за март-май текущего года компании разместили в 2,5 раза больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. Самые востребованные специалисты - ИТ и менеджеры по продажам…

http://delo.ua/education/samye-vostrebovannye-specialis-159354/

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Также «Дело» в публикации «Казахстан хочет создать организацию по контролю за мировой добычей энергоресурсов» пишет – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает создать мировую энергетическую организацию…

http://delo.ua/world/kazahstan-hochet-sozdat-organi-159379/

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«Дело» в публикации «Суд рассмотрит дело Тимошенко уже в пятницу» пишет – уголовное дело лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко будет рассмотрено Печерским райсудом 24 июня…

http://delo.ua/ukraine/sud-rassmotrit-delo-timoshenko-159381/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Все в сборке», в котором пишет - "Энергоатом" расширяет сотрудничество с американской Westinghouse – конкурентом основного поставщика ядерного топлива в Украину российским ТВЭЛом. В НАЭК считают, что создание конкуренции между компаниями позволит стране получить топливо более высокого качества. Но отсутствие единого поставщика может стать и препятствием для внедрения топлива нового поколения, полагают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1663354

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сергей Тигипко остался при банковском деле», в котором пишет – вице-премьер Сергей Тигипко отказался от продажи своего последнего банковского актива. "Бизнес Стандарт" решено развивать под брендом ТАСкомбанк и через два года вывести его в топ-30. Эксперты считают, что политик не смог договориться о приемлемой цене – возможность выгодно продать банк у него может появиться через 2-3 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1663356

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«Экономические известия» публикуют материал «Экспорт газа снова возможен», в котором пишут – польской государственной газонефтяной компании (PGNiG) удалось разрушить запрет «Газпрома», оговоренный в контракте российской монополии с «Нафтогазом Украины», на экспорт газа с украинской территории. Участники рынка не исключают, что особые договоренности стали возможны благодаря уступкам поляков в разрешении скандала, связанного с их участием

в разработке Сахалинского газоконденсатного месторождения…

http://markets.eizvestia.com/full/eksport-gaza-snova-vozmozhen

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Также «Экономические известия» в материале «Масштабная социальная афера проведена тихо» пишут – власть добралась до социальных выплат и льгот украинских граждан — на прошлой неделе часть из них была де-факто отменена народными депутатами. Это, правда, не означает, что у власти совершенно не осталось проблем как с выплатой социалки, так и с погашением социальной задолженности. Это всего лишь означает, что властители не собираются платить гражданам то, что положено по закону. И для этого регионалы будут задействовать все возможные инструменты…

http://markets.eizvestia.com/full/masshtabnaya-socialnaya-afera-provedena-tiho

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«Экономические известия» в материале «Химики приближают обвал рынка» пишут – рост цен на удобрения в мире опережает рост котировок на продовольствие. Происходящее очень напоминает сценарий 2008 г., когда платежеспособность агрохозяйств рухнула, а химики резко сократили или даже закрыли производства…

http://markets.eizvestia.com/full/himiki-priblizhayut-obval-rynka

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Газета «Сегодня» в публикации «В транспорте с кондиционерами поедем через год» пишет – к Евро-2012 закупят автобусы с кондиционерами, а вот в маршрутках придется париться…

http://www.segodnya.ua/news/14260460.html

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Также «Сегодня» в публикации «Китайский лидер Ху Цзиньтао жил в Крыму в номере императора» пишет - лидер КНР поразил музейщиков знаниями истории и поужинал с Януковичем варениками…

http://www.segodnya.ua/news/14260434.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Послание президенту» пишет – в России у высшей бюрократии надо забрать власть, бизнес, чиновников - ротировать, сокращать и выселять из центра Москвы, следует из программной речи Дмитрия Медведева. Но он не уверен, что сам будет осуществлять этот план…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262387/poslanie_prezidentu

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Также «Ведомости» в публикации «Агент Медведева» пишут – президентской приватизации может помешать непрофессионализм Росимущества, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Как стало известно, ведомство могут лишить функций продавца госактивов, передав их специальному учреждению…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/262389/agent_medvedeva

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Издание «Известия» в публикации «Темпы космической инфляции увеличили цену ГЛОНАСС» пишет – по данным Счетной палаты РФ, за девять лет российские навигационные спутники подорожали в 9 раз, ракета «Протон» — в 5,4 раза. Счетная палата определила причины многократного превышения бюджета ФЦП «Глобальная навигационная система»…

http://www.izvestia.ru/news/492367

(УНИАН)