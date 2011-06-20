Сегодня в Киеве пройдет встреча Президента Украины с председателем КНР

Сегодня в Киеве состоится встреча Президента Украины с председателем Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александра ДИКУСАРОВА, 20 июня состоится официальная часть государственного визита в Украину лидера КНР.

Главы двух государств проведут переговоры как в узком кругу, так и в составе официальных делегаций.

Также предусмотрены встречи ХУ Цзиньтао с Председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ и премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

В рамках визита запланировано подписание ряда двусторонних документов, в том числе совместной декларации об установлении и развитии отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР, межправительственных и межведомственных соглашений, коммерческих контрактов, отметил А.ДИКУСАРОВ.

Китайский лидер начал визит в Украину с посещения Крыма 18 июня.