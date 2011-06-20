В Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге начинается июньская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Ассамблеи ожидается выступление украинского министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО, который представит Коммюнике Комитета министров Совета Европы.

Завтра, 21 июня, перед депутатами ПАСЕ выступит Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, в течение недели перед депутатами Ассамблеи выступят Президент Армении Серж САРГСЯН и Президент Палестинской национальной администрации Махмуд АББАС.

В ходе дебатов, европейские депутаты также планируют обсудить поддержку молодым арабским демократиям, вопросы ответственности за расселение беженцев и людей в поиске убежища в Европе, обсудить ситуацию с правами человека в Европе, а также обсудить вопросы реформирования ПАСЕ.