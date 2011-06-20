Медведев: РФ не рассматривает постсоветское пространство как зону привилегированных интересов

Россия не рассматривает постсоветское пространство как зону привилегированных интересов. Об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в интервью газете «Файнэншл Таймс», сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля.

«Наши привилегированные интересы заключаются только в одном – в том, что у нас есть соседи, с которыми у нас существуют исторически очень добрые отношения, и в этом смысле мы бы хотели, чтобы эти отношения были таковыми надолго, навсегда. И в этом наша привилегия, привилегия быть соседями и друзьями. А не в том смысле, что есть какая-то страна, которую нельзя трогать без нашего согласия или решения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он уверен, что такие подходы в прошлом.

«Смешно в XXI веке говорить о том, что мир поделён на части и за каждую эту часть отвечает какое-либо государство: за эту часть – Америка, за эту – Россия, за эту – Китай. Это просто несерьёзно, это не соответствует и моим представлениям», - сказал он.

По его словам, мир действительно многополярен, а привилегии именно в выстраивании особых, очень добрых отношений с соседями.

Российский Президент также отметил, что не считает распад Советского Союза самой большой геополитической катастрофой XX века.

«Я так не считаю. Это действительно было очень драматическое, очень тяжёлое событие, я его отлично помню, потому что я уже был взрослый мальчик, мне было 26 лет… Я всё помню. Считать это (распад СССР) главной геополитической катастрофой я не могу, потому что была Вторая мировая война, в ходе которой погибло 30 млн. граждан нашей страны, была Гражданская война очень страшная, в ходе которой погибли миллионы наших граждан. Простите меня, но распад Советского Союза произошёл практически бескровно. Это не главная катастрофа, и я с этим не могу согласиться, хотя это очень сложное, очень тяжёлое событие для огромного количества людей», - сказал он.