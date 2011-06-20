Главное на 20 июня (день)

Финансы

Валовой внешний долг Украины вырос до 120,5 млрд. долларов

Валовой внешний долг Украины в январе-марте 2011 года вырос на 2,7%, или на 3,1 млрд. долл., - до 120,5 млрд. долл. (84,1% ВВП).

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, обнародованном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, за счет операций платежного баланса в I квартале 2011 года объем внешнего долга Украины увеличился на 2 млрд. долл. США. Курсовые разницы и прочие изменения увеличили объем долга на 1,1 млрд. долл. США.

Более половины (55,9%) прироста валового внешнего долга в отчетном квартале сформировалось в других секторах экономики (включая межфирменный долг). Остальная часть прироста приходится на секторы государственного управления и денежно-кредитного регулирования (41% валового прироста внешнего долга Украины).

Внешние обязательства секторов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования выросли на 1,3 млрд. долл. США (на 4,3%) - до 33,8 млрд. долл. США (23,6% от ВВП). За счет курсовой разницы и других изменений объем долга этих секторов увеличился на 0,7 млрд. долл. США, а за счет собственно операций - на 0,6 млрд. долл. США.

В I квартале 2011 года правительство разместило облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на 1,6 млрд. долл. США, часть из которых была использована на плановое погашение ОВГЗ 2004 года на 600 млн. долл. США. Инвестиции нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа сократились на 261 млн. долл. США.

Обязательства органов денежно-кредитного регулирования по кредитам МВФ увеличились за отчетный квартал на 0,2 млрд. долл. США за счет изменения курса специальных прав заимствований.

В I квартале 2011 года объем внешнего долга банковского сектора почти не изменился и по состоянию на 1 апреля 2011 года составил 28,2 млрд. долл. США (19,7% от ВВП).

Основной валютой внешних заимствований по состоянию на 1 апреля 2011 года остается доллар США (69,3%), обязательства в СПЗ составляют 13,9%. Удельный вес обязательств в евро за I квартал вырос с 10,7% до 11,2%. Доля внешней задолженности в гривне остается незначительной – 2,6%, с начала года она увеличилась на 0,3%.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения с начала года увеличился на 1,7 млрд. долл. США и составил 51,0 млрд. долл. США. Уровень его покрытия международными резервами на конец I квартала вырос до 71,4% (по сравнению с 70,1% на конец 2010 года).

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2010 году увеличился на 13,5% или на 13,9 млрд. долл. США – до 117,345 млрд. долл. США (85,7% от ВВП).

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Янукович предложил китайскому бизнесу новые формы сотрудничества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает китайские компании напрямую инвестировать в украинскую экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время украинско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в Киеве под руководством В.ЯНУКОВИЧА и главы Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

В.ЯНУКОВИЧ отметил важность привлечения масштабных инвестиций китайского капитала и технологий в Украину. Он напомнил, что самым актуальным проектом среди инфраструктурных инвестиций является сооружение скоростной железной дороги между аэропортом «Борисполь» и Киевом. Президент Украины отметил, что этот проект должен быть реализован в установленные сроки на самом высоком качественном уровне.

Также, отметил Президент Украины, продолжается техническая работа по сооружению с привлечением китайских инвестиций парогазовой установки в Щелкино (АР Крым). В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что ее запуск решит проблему обеспечения восточного Крыма электроэнергией.

Как напомнил Президент, эти проекты реализуются при помощи кредитов китайских банков под государственные гарантии Украины.

«Хотел бы предложить китайской стороне внедрить другие, более эффективные формы взаимодействия. В частности, осуществление прямых инвестиций, лизинг и концессии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он видит широкие перспективы в создании на территории Украины совместных производств с последующим реэкспортом продукции в третьи страны. В.ЯНУКОВИЧ считает, что для Украины целесообразно было бы совместить усилия государственных и коммерческих банков, заинтересованных в сотрудничестве с Китаем.

«Мы можем предложить банкам Китая несколько эффективных схем поступления китайского капитала в Украину, в частности, открытие филиалов банковских учреждений в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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ТЭК

«Нафтогаз» оценивает модернизацию ГТС в 3,5 млрд. долларов

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает модернизацию украинской газотранспортной системы, которую планируют начать осенью текущего года, в 3,5 миллиарда долларов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы НАК Вадим ЧУПРУН в эфире "5 канала".

"Модернизация будет стоить, мы запланировали в мастер-плане, в пределах 3,5 миллиардов долларов", - сказал В.ЧУПРУН.

Он также отметил, что Украина в текущем году самостоятельно начинает модернизацию ГТС, но надеется на поддержку Евросоюза и России.

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Ситуация в Греции обвалила цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 20 июня, цена нефти снижается на фоне сохранения обеспокоенности по поводу влияния греческого долгового кризиса на мировую экономику.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже опустились на 1,03 доллара, или на 1,11% - до 91,98 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,01 доллара, или на 0,89% - до 112,2 доллара за баррель.

В понедельник стало известно, что министры финансов стран еврозоны заявили по итогам совещания в Люксембурге, что принятие мер Грецией, столкнувшейся с долговым кризисом, "откроет дорогу к предоставлению транша в период до середины июля", однако для получения транша Греции надо будет реализовать жесткие меры экономии, передает Bloomberg.

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Минэнергоугля ликвидирует ГП «Шахта имени 50-летия Советской Украины»

Министерство энергетики и угольной промышленности начало подготовку к ликвидации госпредприятия «Шахта имени 50-летия Советской Украины», которое до 2009 года входило в состав угледобывающего объединения «Антрацит» (Луганская область).

Об этом сказано в приказе Минэнергоугля от 30 мая, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, Минэнергоугля поручило руководству шахты начать подготовку по передаче и списанию запасов угля, а также оборудования, ненужного для выполнения работ по физической ликвидации шахты. Кроме того, руководству поручено сократить численность работников предприятия и погасить задолженность по зарплате и другим социальным выплатам.

Справка УНИАН. ГП «Шахта имени 50-летия Советской Украины» создано в декабре 2008 года путем выделения из состава объединения «Антрацит». Шахта была введена в эксплуатацию в 1954 году. Добыча на шахте сегодня практически не ведется. Остаточные запасы оцениваются в 3 млн. тонн, однако все они находятся глубоко под землей и затоплены. В связи с этим добыча угля на шахте экономически нецелесообразна.

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Соцполитика

Около 44 млн. беженцев зарегистрировано в мире в 2010 году - доклад ООН

Число беженцев в 2010 году составило 43,7 миллиона человек, причем 80% из них - жители развивающихся стран.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в докладе управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ), опубликованном во всемирный день беженцев, который отмечается в понедельник.

В 2009 году их число составляло - 43,3 миллиона.

Как отмечается в докладе, количество лиц, не имеющих гражданство, в 2010 году составило 3,5 миллиона человек. При этом, согласно неофициальным данным, их было 12 миллионов.

Число лиц, перемещенных внутри страны, составило 27,5 миллиона, ищущих убежища - 850 тысяч человек, отмечается в докладе.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) - ведущее гуманитарное учреждение в системе ООН по оказанию помощи беженцам. Его важнейшей функцией является предоставление международной защиты - попытка обеспечить уважение основных прав человека в отношении беженцев, в том числе получения убежища, а также недопущение принудительного возвращения никого из них в страну, где они имеют основания опасаться репрессий.

В 1951 году Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предложило к ратификации конвенцию "О статусе беженцев", в которой определены права людей, вынужденно покидающих свой дом, и обязанности государств по отношению к этим людям. С тех пор конвенцию ратифицировало свыше 140 государств.

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Россия и ЕС составляют план перехода к безвизовому режиму – Лавров

Москва. Россия и Европейский Союз составляют план перехода к безвизовому режиму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«В результате настойчивой работы экспертов на саммите (Россия-ЕС - УНИАН) в Нижнем Новгороде, который состоялся буквально несколько дней назад, руководители России и ЕС констатировали прогресс в составлении совместного перечня шагов, осуществление которых позволило бы перейти к безвизовому режиму», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, этот перечень сейчас досогласовывается.

Глава МИД РФ отметил, что Россия выступает за то, чтобы этот перечень был конкретным, и выполнение всех его пунктов будет означать автоматический переход к безвизовому режиму.

Он напомнил, что еще в 1990 году ОБСЕ в своих декларациях на высшем уровне провозгласило принцип свободы передвижения, упрощения визовых режимов, однако с тех пор сделано не много.

С.ЛАВРОВ отметил, что РФ и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. При этом он подчеркнул, что пора перейти к безвизовому режиму.

«Мы бы предпочли иметь безвизовый режим на всем евроатлантическом пространстве», - сказал он.

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Фондовый рынок

АМКУ разрешил ЕБРР приобрести опосредованно более 25% Кредитпромбанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на опосредованное приобретение более 25% акций Кредитпромбанка (Киев).

Об этом говорится в сообщении АМКУ, обнародованном на сайте ведомства.

В частности, АМКУ предоставил разрешение компании «Калума Холдингз Лимитед» (Лимассол, Кипр) на приобретение акций ПАО «Кредитпромбанк» (Киев), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления кредитно-финансового учреждения. Кроме того, предоставлено разрешение ЕБРР на приобретение 25% компании «Калума Холдингз Лимитед».

Как сообщалось, в октябре 2010 года директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине Андрес КУУСВЕК заявил, что кредиторы «Кредитпромбанка», в т.ч. и ЕБРР, за счет реструктуризации обязательств приобретут 49% капитала этого кредитного финансового учреждения. Согласно соглашению, которое было подписано 21 сентября 2010 года, была осуществлена конвертация краткосрочных кредитов на общую сумму около 300 млн. долл. в более длинные инструменты, другая часть кредитов банку на уровне 100 млн. долл. инвестирована в акционерный капитал. Среди кредиторов, которые таким образом станут акционерами «Кредитпромбанка», А.КУУСВЕК назвал ЕБРР, «Райффайзен Банк» и др.

Справка УНИАН. ПАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 14,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 11,255 млрд. грн., обязательства - 12,763 млрд. грн., уставный капитал - 1,838 млрд. грн., собственный капитал - 1,825 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» в I квартале сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 663 тыс. грн.

Основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 24,974%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 4,915%, опосредованное – 70,0799%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) напрямую владеет 45,1089% акций.

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Промышленность

Украина и Россия могут к осени создать СП в судостроительной отрасли

Украина и РФ могут к осени выйти на создание СП в судостроительной отрасли

Об этом президент «Объеденной судостроительной корпорации» («ОСК») Роман ТРОЦЕНКО сказал в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с «Укроборонпромом». Мы находимся в стадии исследования этого вопроса и рассчитываем, что все ответы, в основном, что касаются экономики, будут к осени этого года», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.

Он также отметил, что скорее всего СП будет создано на паритетной основе.

По его словам, для России интерес представляет судостроительный комплекс в Николаеве – Черноморский судостроительный завод, завод «Им. 61 Коммунара», а также производитель турбин для Военно-морского флота «Заря Машпроект».

Р.ТРОЦЕНКО подчеркнул, что в отличии от авиации все проектные мощности в судостроение остались в России, а в Украине – только производственные мощности и комплектаторы.

«Поэтому у нас этот вопрос не стоит так сложно как в случае с авиацией, когда есть «Антонов» и «Сухой» как разработчики двух продуктов. В любом случае в (судостроении) разработчик продукта и комплектатор мы и в этом плане мы с Украиной более комплементарно дополняющие друг друга, чем конкурирующие», - сказал он.

Р.ТРОЦЕНКО отметил, что в случае создания СП на украинских верфях могут строиться корабли 2-го и 3-го ранга, патрульные суда.

Он отметил, что обычно первый корабль из серии строиться обычно 3,5-4 года и если будут приняты все решения по организации СП, то получается ,что к концу 2015 года может быть построен первый корабль.

Р.ТРОЦЕНКО уточнил, что проблемным вопросом на переговорах с украинскими партнерами является экономическая модель, которая сложилась в Украине.

«Когда вы начинаете смотреть предприятие и понимаете, что государство считает его своим, потому, что акции принадлежат ему, на практике там есть гендиректор, которого поставила какая-то финансово-промышленная группа, а также есть кредиторы, которые пытаются обанкротить это предприятие. У меня вопрос с кем говорить?», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.

По его словам, если сложить желания все сторон, то получаются суммы которые многократно превышают реальную стоимость активов.

«В этом проблема. Проблема в завышенных ожиданиях при низком качестве имущественного комплекса. При этом мы говорим о предприятиях, которые последний раз перевооружались в 1975 году», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.

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Метинвест намерен удвоить выплавку стали

Горно-металлургическая компания Метинвест намерена через несколько лет удвоить выплавку стали на своих предприятиях, доведя ее до 30 млн. тонн в год.

Как сообщает пресс-служба Метинвеста, об этом заявил 18 июня в Донецке генеральный директор компании Игорь СЫРЫЙ в ходе торжественной встречи руководителей трудовых коллективов Метинвеста, с представителями украинского и международного бизнес-сообществ, посвященной пятилетнему юбилею компании.

Рассказывая о планах компании, гендиректор Метинвеста И.СЫРЫЙ отметил: «Сегодня Метинвест производит 15 миллионов тонн стали в год. Но уже через несколько лет мы собираемся удвоить производство стали. Мы проведем широкомасштабную модернизацию наших производственных мощностей. Добьемся лидирующих позиций в эффективности производства, в качестве нашей продукции. Внедрим самые передовые технологии. Станем лидером в области экологической безопасности и охраны труда на наших предприятиях».

Также с приветственной речью перед гостями мероприятия выступил президент компании СКМ Ринат АХМЕТОВ. Он, в частности, сказал:

«У нас - амбициозная цель: мы хотим, чтобы на предприятиях Метинвеста были самые высокие зарплаты в мире! Но для этого мы должны выиграть чемпионат мира по себестоимости, чемпионат мира по качеству, чемпионат мира по продажам. Мы к этому стремимся и мы в это верим. Потому что мы знаем, что от успеха Метинвеста выиграет, прежде всего, Украина и каждый украинец».

Справка УНИАН. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".

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Украина заинтересована в совместных проектах с Китаем в авиастроении - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина заинтересована в совместных проектах с Китаем в отрасли авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время украинско-китайских переговоров в расширенном составе, которые проходят в Киеве под руководством В.ЯНУКОВИЧА и главы Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что есть хорошие перспективы украинско-китайского сотрудничества в отрасли авиастроения. Он напомнил, что с украинской стороны партнером в этой отрасли является государственное предприятие «Антонов».

По мнению Президента, Украина и Китай могли бы заняться совместной разработкой большого и среднего транспортных самолетов, разработкой турбореактивного транспортного самолета, а также совместно производить самолеты Ан-70, Ан-148 и Ан-158. В.ЯНУКОВИЧ предложил поручить правительствам обеих стран разработать для дальнейшего рассмотрения эти вопросы.

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