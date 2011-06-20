Украина и Китай подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Украина и Китай подписали совместную декларацию об установлении и развитии отношений стратегического партнерства.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали сегодня в Киеве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и глава Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

В документе фиксируется установление отношений стратегического партнерства между двумя странами, а также основные принципы, на которых эти отношения будут базироваться.

В частности, речь идет о взаимной поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности; уважении пути развития, избранного каждым из государств; взаимном неприменении силы или угрозы силой, экономического или другого давления; активизации межгосударственного политического диалога на высшем, высоком и других уровнях; деятельности двусторонней Комиссии по сотрудничеству; самых приоритетных сфер двустороннего практического сотрудничества; расширении взаимодействия в рамках ООН; совместных усилиях по обеспечению мира, стабильности и безопасности в мире и отдельных регионах и т.п.

Китайская сторона обязуется не применять и не угрожать применением ядерного оружия против Украины как государства, которое не имеет такого оружия.