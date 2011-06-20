Суд отказался освободить Луценко из-под стражи

Печерский районный суд Киева отказался освободить экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-под стражи. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО, которые просили назначить ему любую другую меру пресечения, не связанную с содержанием под арестом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК, отметив, что адвокаты ЛУЦЕНКО не предоставили суда доказательств об ухудшении состояния здоровья их подзащитного.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.