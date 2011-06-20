Баррозу: Еврокомиссия будет действовать, если свобода передвижений окажется под угрозой

Брюссель. Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ обещает, что Еврокомиссия не будет колебаться в случае угрозы Шенгенским правилам.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, об этом идет речь в письме Ж.М.БАРРОЗУ на имя Президента Европейского Совета Хермана Ван РОМПЕЯ, отправленном накануне запланированного на 23-24 июня заседания Европейского Совета.

В своем послании Президент Еврокомиссии отметил, что свобода передвижений предлагает большие возможности для граждан ЕС как в области путешествий, так и в вопросах работы и ведения бизнеса.

“Комиссия не будет колебаться, если эти базовые основы Европейского проекта буду поставлены под вопрос», - подчеркнул Ж.М.БАРРОЗУ.

При этом он отметил необходимость солидарности и разделения ответственности за ситуацию на внешних границах ЕС, что должно предполагать взаимное доверие стран-участниц Шенгенской зоны к обязательствам друг друга и к способности реализовывать одобренные меры на практике.

Ж.М.БАРРОЗУ также высказался за создание эффективной системы предоставления убежища, гарантирующей при этом равное отношение к тем, кто просит о предоставлении убежища.