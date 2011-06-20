Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси, сообщает Agence France-Presse. На заседании Министров иностранных дел стран ЕС было решено ввести меры против трех белорусских компаний и трех близких к Президенту Александру ЛУКАШЕНКО чиновников.

Впервые санкции должны ударить по белорусскому бизнесу, отмечате Лента.ру. Речь идет об экономическом советнике Президента Владимире ПЕФТИЕВЕ, которого называют банкиром А.ЛУКАШЕНКО, а также компаниях "Белтехэкспорт", мобильном операторе "Белтелеком" и "Спорт-Пари".

В.ПЕФТИЕВ, как пишет газета Independent, является вторым по богатству человеком в стране (его состояние оценивается в 900 миллионов долларов). "Белтехэкспорт" занимается торговлей оружием и принадлежит В.ПЕФТИЕВУ. Ему же принадлежат и две другие компании.

Причиной для введения этих санкций стало быстрое ухудшение ситуации с правами человека в этой стране, сказал ИТАР-ТАСС источник в кулуарах встречи глав МИД ЕС.

В январе 2011 года Евросоюз уже вводил санкции против 188 белорусских чиновников, которым был запрещен въезд во все 27 стран ЕС. Этот список включает и А.ЛУКАШЕНКО. Санкции вызваны жестким подавлением акции оппозиции 19 декабря 2010 года, а также общей ситуацией с правами человека в Беларуси.