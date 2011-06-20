Анонс на 21 июня

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии обновленного хирургического корпуса Национального института рака.

* Состоится расширенное заседание Совета Союза арендаторов и предпринимателей Украины при участии представителей региональных и всеукраинских отраслевых организаций. Вопросы: об изменениях в налоговое законодательство и о проблеме легализации заработной платы; о роли общественных объединений предпринимателей во взаимоотношениях с властью в контексте принятия Закона Украины «О социальном диалоге в Украине» и др. Участники: народные депутаты Украины Виталий Хомутынник, Анатолий Кинах, Юрий Мирошниченко, Ксения Ляпина, Леонид Грач, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко.

* Состоятся слушания Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики на тему: «Общественное обсуждение проекта новой редакции Таможенного кодекса Украины». Соорганизатор: Украинско-европейский совещательный центр по вопросам законодательства (UEPLAC). Участники: народные депутаты Украины, представители центральных органов исполнительной власти, международных совещательных центров, отраслевых ассоциаций, общественности, ученые.

* Пресс-конференция на тему: «Как турагентства будут обманывать туристов летом в 2011 году». Организатор - еженедельник «КОММЕНТАРІ:». Будут презентованы результаты аналитического исследования юридических договоров, которые самые крупные туристические агентства навязывают отдыхающим. Исследование было организовано и проведено еженедельником «КОММЕНТАРІ:», порталом comments.ua и юридической компанией «Moris group». Участники: Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «КОММЕНТАРІ:»; Андрей Романчук, управляющий партнер юридической компании «Moris group».

* Пресс-конференция на тему: “Прогноз инфляции и ВВП Украины. Планы Всемирного банка в Украине в новом финансовом году”, посвященная выходу нового макроэкономического прогноза Всемирного банка для Украины и итогам работы Банка в прошлом финансовом году. Участники: Мартин Райзер, директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Пабло Сааведра, координатор программ экономического развития в Украине, Беларуси и Молдове, Руслан Пионтковский, старший экономист Представительства ВБ в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Украина готова к массовому выпуску электронных паспортов и ID-карт». Будут продемонстрированы уникальные украинские биоматематические технологии, технологии по персонализации электронных документов: прототипов загранпаспортов и идентификационных карт Участники: Георгий Бейлин, член Совета директоров консорциума «ЕДАПС»; Андрей Первушин, гендиректор ОАО «КП ВТИ»; ученые Национальной академии наук Украины, представители госведомств, которые отвечают за защиту информации.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги визита главы Китая в Украину». Участники: китаист, заместитель зав.отделом внешней политики Национального института стратегических исследований Андрей Гончарук и финансовый аналитик Эрик Найман.

* Пресс-конференция на тему: «Каждая вторая семья в Украине может остаться без жилья». Участники: зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Юрий Сербин и специалист в отрасли права Александр Пономаренко.

* В УНИАН в рамках Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам" состоится мастер-класс основателя и ведущего эксперта Центра психологии семьи «Лелека» Татьяны Дугельной «Синдром эмоционального выгорания. Диагноз или возможность изменить образ жизни?». В программе мастер-класса: Метафизические причины возникновения болезней и симптомов. Целостный подход к человеку. Как осознанность жизни влияет на здоровье? Истинные причины возникновения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Понятия «целительство», «духовная психология» и «вибрационная медицина». Какой специалист нужен при СЭВ? Что первично - тело или сознание? Практики самоисцеления. Рекомендации для профилактики СЭВ (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Подробнее о записи на мастер-класс можно узнать по ссылке: http://seminars.unian.net/ukr/detail/73

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