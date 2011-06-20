Главное на 20 июня (вечер)

Финансы

Майский уровень инфляции соответствовал ожиданиям НБУ

Уровень роста потребительских цен в мае (0,8%) находился в пределах квартального прогноза НБУ и незначительно превышал средний показатель за последние пять лет (0,5%), говорится в аналитическом обзоре «Анализ инфляции за май 2011 года» размещенном на сайте Национального банка Украины.

По информации Нацбанка, продолжение роста потребительской инфляции в годовом измерении (до 11,0% с 9,4% в апреле, 5,5% с начала года) помимо прочего связано с низкой базой прошлого года (в мае 2010 года - -0,6%).

Также отмечается, что третий месяц подряд потребительская инфляция в значительной степени определялась ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки (0,8% - изменение в мае, 0.4 п.п. - вклад в изменение ИПЦ). Главными факторами продуктовой инфляции (годовое изменение — 10,4%) являются: рост цен на мировых продовольственных рынках, вторичные эффекты от подорожания топлива и кормовых культур, а также более позднее начало посевных работ.

Цены на сырые продукты в мае выросли на 0,8% (вклад в изменение ИПЦ - 0.2 п. п., 10,9% - годовое изменение). Административно регулируемые цены и тарифы в мае повысились на 1,3% (вклад в изменение ИПЦ - 0.2 п. п., 22.3% в годовом измерении) в основном за счет продовольственной составляющей. Продолжалось удорожание топлива (2,5% за месяц, 29,2% в годовом измерении). В целом рост небазового ИПЦ в мае составил 1,0% (0.4 п. п. - вклад в ИПЦ, в годовом измерении — 15,6%).

Факторы спроса продолжали умеренно влиять на развитие инфляционных процессов (разрыв ВВП в I квартале составил -0.5%). Базовая инфляция в годовом измерении составила 7,8% (вклад в ИПЦ - 4.2 п. п.) и с сентября 2010 года ее месячные изменения (0,6% в мае) обуславливались, главным образом, динамикой цен по продовольственной компоненте (0.4 п. п. - вклад в БИПЦ).

Повышение узкой базовой инфляции в годовом измерении до 3,0% (0,3% за месяц) по оценкам НБУ является отражением как девальвации НЭОК (номинально эффективный обменный курс), так и действия вторичных эффектов от роста цен на топливо, вследствие чего повышалась стоимость транспортных расходов.

Рост индекса цен производителей на 2,6% в мае произошел главным образом вследствие повышения цен в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (8,6% - изменение за месяц, 1.6 п.п. - вклад в ИЦП). Вместе с тем, снижение годовых темпов роста ИЦП в 18,8% обусловлено незначительным замедлением мировой экономической активности и эффектом высокой базы сравнения (в мае 2010 года ИЦП вырос на 4,4%).

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Валовой внешний долг Украины в этом году составит 78% ВВП - эксперт

В этом году следует ожидать роста валового внешнего долга Украины до 128 млрд. долл., что составляет 78% прогнозного ВПП. Об этом сообщила УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее словам, в прошлом году валовой внешний долг составил 85% ВВП.

Как отмечает экономист, тот факт, что задолженность банковского сектора практически не меняется в течение двух кварталов подряд, свидетельствует о том, что процесс снижения доли заемного фондирования в секторе заканчивается, хотя структура заемного капитала меняется, т.к. банки продолжают выплачивать внешние кредиты, заменяя их депозитами нерезидентов. Как отмечает Е.БЕЛАН, увеличение государственного долга произошло в результате размещения суверенных еврооблигаций на 1,5 млрд. долл. в феврале, и в дальнейшем можно ожидать дальнейший рост этого компонента внешнего долга за счет новых заимствований правительства, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Экономист также отмечает, что увеличение объема торговых кредитов в связи с аккумулированием кредиторской задолженности компаниями, занимающимися внешней торговлей, способствовало как росту объемов внешнего долга, так и увеличению выплат, подлежащим погашению в течение ближайших 12 месяцев, до почти рекордных 51 млрд. дол. Е.БЕЛАН также отмечает, что коэффициент покрытия резервами краткосрочной задолженности по-прежнему находится ниже общепризнанного «порога безопасности» в размере 100%. В то же время, по ее словам, "учитывая немалую долю кредитов связанным лицам в структуре задолженности корпоративного сектора (около 50%) и существенное участие иностранных банков в отечественном банковском секторе, резервов НБУ должно быть достаточно для финансирования всех внешних выплат по внешнему долгу".

Как сообщал УНИАН, в соответствии с информацией Национального банка Украины, валовой внешний долг в январе-марте 2011 года вырос на 2,7%, или на 3,1 млрд. долл., - до 120,5 млрд. долл. (84,1% ВВП).

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Литвин: изменения в Налоговый кодекс будут приниматься частями

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что изменения в Налоговый кодекс будут приниматься частями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я вижу, что запаса прочности стало намного меньше у вдохновителей Налогового кодекса, так я думаю, что мы будем, очевидно, принимать изменения в него частями», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, соответствующий законопроект по упрощенному налогообложению уже стоит в повестке дня следующей пленарной недели.

Кроме того, Председатель ВР считает, что закон о государственной службе лучше принять на следующей сессии. «Мы данный закон можем принять и на этой сессии, а лучше всего – на следующей сессии в первые недели. Он сейчас прорабатывается в комитете и он нам не горит, по большому счету, поскольку он вступает в действие с 1 января 2012 года», - пояснил он.

В.ЛИТВИН считает маловероятным принятие на нынешней сессии проекта закона о земельном кадастре. «Есть ряд новшеств, с которыми не соглашается киевская городская власть, поскольку предлагаются соответствующие полномочия забрать у Киевского совета, есть соответствующее обращение и мотивируется тем, что отработана и настроена система, не нужно ее ломать», - сообщил он.

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Янукович: по результатам визита главы КНР подписаны контракты на 3,5 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что по результатам визита председателя Китайской Народной Республики в Украину подписаны двусторонние контракты на сумму около 3,5 млрд. американских долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил в заявлении для прессы по результатам переговоров украинской и китайской делегаций.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, ключевым итогом визита лидера Китая в Украину является установление отношений стратегического партнерства между двумя странами. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что стороны сегодня подписали соответствующую совместную декларацию. Также, отметил Президент Украины, было подписано ряд других двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.

Как сообщил Президент Украины, финансовое измерение подписанных по результатам визита руководителя КНР в Украину контрактов составляет 3,5 млрд. долларов. В.ЯНУКОВИЧ добавил, что начато ряд проектов в сфере инфраструктурного строительства, энергетики, высоких технологий.

Со своей стороны председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао также отметил, что с сегодняшнего дня Украина и Китай вышли на новый стратегический уровень взаимоотношений. По его словам, было достигнуто много важных договоренностей, результатом которых станет продолжение и расширение сотрудничества в разных сферах. ХУ Цзиньтао отметил, что Китай готов расширить импорт конкурентоспособных товаров из Украины. Вместе с тем китайские компании готовы вкладывать инвестиции в украинскую экономику и создавать совместные предприятия.

Также председатель КНР отметил, что Китай принял решение с 2012/2013 учебного года увеличить квоту предоставления стипендий украинским студентам для учебы в китайских высших учебных заведениях с 20 до 100 человек.

Кроме того, ХУ Цзиньтао сказал, что в знак поддержки Украины в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Китай приглашает 200 детей из пострадавших районов пройти курс лечения и реабилитации в Китае летом следующего года.

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Кабмин утвердил доходы ПФ на уровне 193,5 млрд. грн., расходы – 209 млрд. грн.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда (ПФ) на 2011 год, в частности, доходная часть фонда составит 193,452 млрд. грн., расходная – 209,008 млрд. грн.

Бюджет ПФ утвержден правительственным постановлением от 9 июня 2011 года №643, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, собственные доходы ПФ в текущем году составят 150,214 млрд. грн., в частности, сумма единого взноса – 143,565 млрд. грн.; сумма средств предприятий на покрытие расходов на выплату и доставку пенсий работникам, занятым на работах с особо тяжелыми и вредными условиями по списку №1, - 4,339 млрд. грн.; средства, уплаченные банками за использование временно свободными деньгами ПФ, - 25,25 млн. грн.; другие поступления – 2,22 млрд. грн. Остаток средств на начало года составил 2,2 млрд. грн.

Дотация из госбюджета на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям составит в 2011 году 40,534 млрд. грн.

Фонд общеобязательного соцстрахования на случай безработицы в т.г. перечислит в бюджет ПФ 62,253 млн. грн., Фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 442,287 млн. грн.

В расходной части утвержденного бюджета ПФ отмечается, что сумма выплат за счет собственных поступлений составит 172,483 млрд. грн., в том числе: на обеспечение лиц, пенсия которым назначена согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, будет перечислено 161,358 млрд. грн.; на пенсионное обеспечение военнослужащих в части, которая не превышает размер трудовой пенсии, - 4,852 млрд. грн.; на пенсионное обеспечение граждан, проживающих за границей, и иностранных пенсионеров – 64,935 млн. грн.

Сумма расходов на руководство и управление в сфере пенсионного обеспечения в 2011 году составит 2,08 млрд. грн., на создание программно-технического обеспечения системы информационно-аналитической поддержки органов ПФ – 76,285 млн. грн., на создание автоматизированной системы Накопительного фонда общеобязательного государственного пенсионного страхования – 9,724 млн. грн.

Ожидаемый дефицит фонда по итогам деятельности в 2011 году, согласно бюджету ПФ, составит 17,755 млрд. грн. Он будет покрыт за счет средств госбюджета.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

«В 2009 г. было 30 миллиардов гривен (дефицит бюджета ПФ - УНИАН), в 2010-м … - 37 млрд. 482 млн.», - сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Напомним, в конце 2010 года в правительстве ожидали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн. Кроме того, в правительстве обещают, что в результате пенсионной реформы в 2014 году бюджет ПФ может быть бездефицитным.

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ТЭК

Украина и Китай договорились о сотрудничестве в энергетической сфере

Украина и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в энергетической сфере.

Соответствующий документ подписали сегодня в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжан ПИН, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно сообщению, документ предусматривает развитие сотрудничества двух стран в энергетике, в частности, совместное участие в реализации проектов в нефтегазовой сфере, обмен информацией о строительстве энергетических объектов, сотрудничество в сфере мирного использования ядерной энергии.

В рамках меморандума стороны договорились создать рабочую группу по вопросам энергетики, которая будет работать в составе межправительственной украинско-китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В Минэнергоугля отмечают, что в настоящее время Украина и КНР реализуют и готовят к реализации ряд общих проектов в энергетической сфере. Это, в частности, проект строительства парогазовой электростанции (ПГЭС) в г. Щелкино (АР Крым). Проект реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Минтопэнерго, Китайской компанией промышленного машиностроения, Китайской международной машиностроительной компанией, а также Экспортно-импортным банком Китая, подписанной в сентябре 2010 года.

Кроме того, стороны обсуждают возможность участия китайских компаний в проекте реконструкции электросетей энергоснабжающей компании ОАО «Крымэнерго». В рамках проекта планируется модернизация и реконструкция 24 подстанций 35-110 кВ, 19 линий 110 кВ протяженностью 300 км, воздушных и кабельных линий 10 кВ - 3000 км. и 0,4 кВ - 1500 км.

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Минэнергоугля и китайская Sinohydro договорились о строительстве ГЭС в Украине

Министерство угольной промышленности и Sinohydro Corporation Limited (Китай) договорились о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций в Украине.

Соответствующий меморандум министерство и китайская компания подписали 8 июня, сообщила пресс-служба Минэнергоугля в понедельник, 20 июня.

Пресс-служба министерства не уточняет никаких других подробностей достигнутых договоренностей.

Справка УНИАН. Sinohydro Corporation Ltd основана в 2004 году. Уставный капитал компании составляет 122 млн. долл. Специализируется на строительстве и модернизации ГЭС.

В Украине эксплуатируется 10 крупных ГЭС и ГАЭС. Оператором 9 станций общей установленной мощностью 5007,6 МВт является государственная компания «Укргидроэнерго». Строящаяся Ташлыкская ГАЭС в настоящее время в составе двух гидроагрегатов (302 МВт в турбинном режиме) входит в состав НАЭК «Энергоатом».

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«Газпром» заработает на поставках газа в Европу 60 млрд. долларов за год

«Газпром» повысил прогноз по выручке от экспорта газа в Европу на текущий год до 60 млрд. долл.

Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ на брифинге в понедельник, передает РИА "Новости".

«У нас есть прогноз - это 60 миллиардов долларов с учетом роста объемов», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Ранее «Газпром» ожидал выручку от поставок газа в Европу в 2011 году на уровне 53-55 млрд. долл.

В мае «Газпром» скорректировал в сторону повышения свой прогноз по экспорту газа в Европу на 2011 год - до 155 млрд. куб. м против ожидавшихся ранее 151,5 млрд. куб. м, оптимистичный прогноз составляет 158 млрд. куб. м.

В прошлом году компания экспортировала в страны Европы 138,6 млрд. куб. м. Таким образом, рост экспорта газа в Европу может по итогам текущего года составить 11,8% или 14%.

Ранее глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сообщал, что холдинг в апреле увеличил экспорт газа в Европу по сравнению с апрелем прошлого года на 20,5%, в мае суточные поставки на экспорт в дальнее зарубежье превышают прошлогодний уровень на 27,8%.

«Газпром» уже отмечал ранее рост спроса на газ на европейском рынке в апреле по сравнению с зимними месяцами, по долгосрочным контрактам цена на декабрь составляла уже 500 долл. за тыс. куб. м.

«Газпром» прогнозировал рост цены на газ для Европы в 2011 году на 15% - до 352 долл. за тыс. куб. м. В минувшем году, по данным «Газпрома», экспортная цена газа составляла 306 долл. за тыс. куб. м.

А.МИЛЛЕР также сообщал ранее, что «Газпром» в январе-марте текущего года увеличил экспорт газа на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 73 млрд. куб. м, средняя цена экспортных контрактов возросла до 346 долл. за тыс. куб. м с 293 долл. за тыс. куб. м годом ранее. При этом спрос на газ «Газпрома» в странах дальнего зарубежья, и, соответственно, его закупки, по оперативным данным, выросли на 12% - с 39,4 млрд. куб. м до 44,1 млрд. куб. м.

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Американские аудиторы проводят проверку по «газовому делу» Тимошенко - Власенко

Юридическая фирма «Covington & Burling LLP» и аудиторская компания BDO в ближайшее время предоставят свой отчет по «газовому делу» экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Компании изучают газовое дело и в ближайшее время мы ожидаем их отчет по газовому делу», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что в соответствии с обнародованным отчетом этих компаний, со стороны бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО относительно киотских денег и закупки автомобилей «Опель-комбо» нет доказательств нарушения закона.

По словам С.ВЛАСЕНКО, во время подготовки отчета использовались официальные документы, которые были основанием для отчета компании «Trout Cacheris», а также официальные ответы государственных органов в Украине, в том числе на запросы народных депутатов, которые были предоставлены украинской стороной.

С.ВЛАСЕНКО сообщил, что это исследование будет использовано защитой Ю.ТИМОШЕНКО в обращении в Европейский суд по правам человека.

В то же время он не уточнил, когда именно защита Ю.ТИМОШЕНКО обратится в Евросуд, но заметил, что это произойдет в ближайшее время.

Что касается результата анализа по газовому делу Ю.ТИМОШЕНКО, то, по словам С.ВЛАСЕНКО, эти материалы планируется приобщить к материалам защиты.

«Мы будем делать попытку приобщить этот отчет к материалам дела. Я не убежден, или, скорее всего, убежден, что его не приобщат, потому что власти не нужны какие-либо очередные доказательства невиноватости ТИМОШЕНКО», - сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО добавил, что заказчиком этих проверок этих компаний является непосредственно Ю.ТИМОШЕНКО и партия «Батькивщина». В то же время он ушел от ответа на вопрос, в какую сумму оцениваются услуги.

«Мы нашли источники финансирования», - сказал он, добавив, что об окончательной сумме можно будет говорить по окончанию всех проверок.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

Также в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

17 июня Генпрокуратура передала в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям.

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Агро

Кабмин одобрил законопроект о рынке земель

Кабинет министров Украины в понедельник, 20 июня, одобрил законопроект «О рынке земель».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Законопроект о рынке земель был сегодня рассмотрен на заседании Кабинета министров, одобрен и в ближайшее время пойдет на регистрацию в Верховную Раду», - сказал он.

Министр отметил, что покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, согласно законопроекту, смогут граждане Украины, фермеры и государство в лице или государственного земельного банка или государственного земельного фонда.

«Мы констатируем, что рынок земли – это необязательно продажа и, конечно, необязательно покупка», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что рынок земли будет действовать только между гражданами Украины.

«Владелец пая вносить долю в совместное предприятие с иностранцем не будет иметь права, фермер тоже не будет иметь права. При купле-продаже земли тот, кто покупает землю, должен будет, согласно украинскому законодательству, декларировать средства, на которые он покупает землю», - пояснил он.

Согласно пресс-релизу Минагропрода, в случае приобретения земель стоимостью свыше 150 тыс. грн. (25-30 га) покупатель будет обязан декларировать источники доходов, согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризму».

Предусматривается, что с введением в действие оборота сельскохозяйственных земель арендатор с долгосрочной арендой земли сможет отдавать землю в залог. При этом будут существовать ограничения для продажи сельскохозяйственной земли украинским и иностранным юридическим лицам.

«Мы будем предусматривать, что право аренды будет правом залога для банка. Если арендатор обанкротится, банк имеет право продать право аренды другому арендатору или государству», - уточнил министр.

Вместе с тем планируется, что государственный земельный банк будет предоставить льготные кредиты для покупки сельхозземли фермерами.

Н.ПРИСЯЖНЮК также отметил, что государственный земельный фонд сконцентрирует 6,6 млн. га сельскохозяйственных земель, из которых 2,9 млн. га сегодня находится в запасе и резерве за пределами населенных пунктов, 1,8 млн. га – отмершее наследство,1,4 млн. га – невытребованные паи, около 550 тыс. га – бывшие земли коллективной собственности.

С введением оборота рынка сельхозземель министр надеется убедить владельцев земельных паев не продавать землю.

«Мы понимаем, что на сегодняшний день сложилась такая уникальная ситуация, к которой причастны все мы, что за этот период никто не хочет завершения земельной реформы. Потому что владельцы земельных паев думают, что они сдали землю в аренду и это их земля, но арендаторы, скорее, думают, по-другому… Моя задача сегодня как министра – не породить стихийный рынок сельскохозяйственных земель. Мы обязаны убедить владельца земельного пая, что продавать земельный пай нет никакой необходимости, а наоборот, завершение земельной реформы дает возможность стабильного дохода и стабильной собственности», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он напомнил, что для завершения земельной реформы, помимо закона о рынке земель, необходимо принять законы о государственном земельном кадастре, о плодородности сельскохозяйственных земель, о консолидации сельскохозяйственных земель.

Н.ПРИСЯЖНЮК рассчитывает, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном земельном кадастре во втором чтении до конца сессии.

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Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной не подпишут в сентябре - Тейшейра

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Европейский Союзом и Украиной не будет подписано в сентябре.

Как передает корреспондент, об этом сказал глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, отвечая на вопросы журналистов,.

«В сентябре соглашение о создании комплексной зоны свободной торговли подписано не будет, поскольку до сентября остается очень мало времени и остается несколько моментов, которые еще не были окончательно разрешены», - сказал он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА напомнил, что очередной раунд переговоров по заключению соглашения об ассоциации, частью которого является соглашение о зоне свободной торговли, будет проходить в Киеве на этой неделе.

«По разным компонентам, включая зону свободной торговли и другим элементам, которые мы называем политическое соглашение, вопросы сотрудничества, остались очень незначительные нерешенные моменты, которые в большей мере зависят от политической воли в Украине и желания выполнять определенные условия», - добавил он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что соглашение об ассоциации является стандартным документом, который при условии его подписания предлагает значительно новые возможности для сотрудничества Украины и ЕС.

Он отметил, что политики, которые принимают решения в этом вопросе, должны думать о будущем, а не смотреть в прошлое. По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, в этом аспекте очень позитивным является опыт ближайших соседей Украины – Польши, Словакии и Чехии, которые также подписали это соглашение и сферы их экономики, которые не были конкурентными, не получили преимуществ в новых условиях, но определенные секторы экономики этих стран в целом получили значительное преимущество в отношении экспорта их товаров и создания новых рабочих мест.

Как сообщали недавно некоторые СМИ со ссылкой на анонимного работника одной из служб Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, Украина в случае успешного завершения запланированного на июнь раунда переговоров с Европейским Союзом сможет подписать соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли в сентябре этого года.

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В Украине собраны первые 35 тыс. тонн зерна - Минагропрод

На сегодняшний день в Украине собрано около 35 тыс. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«На сегодняшний день уже южные области начали жатву, начали делать обкосы. По нашей статистике, мы первых 35 тыс. тонн намолотили», - сказал он.

Относительно влияния погодных условий на урожайность зерновых министр заметил, что определенные природно-климатические условия, которые были до начала этой недели, вызывали определенную тревогу, «но потом пришли дожди и ситуация сбалансировалась в позитивную сторону».

По оценкам министра, сухая и жаркая погода повлияла на состояние зерновых.

«Где-то будет урожайность ячменя и сои меньше. Но в целом, эти дожди, которые пришли, дали свой определенный позитив», - уточнил он.

В то же время Н.ПРИСЯЖНЮК затруднился спрогнозировать объемы урожая зерновых в текущем году.

«Какой будет прогноз урожая? Думаю, что будет нормальный. Цифры не хочу называть. Рискованно», - добавил министр.

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Промышленность

Курирование сельскохозяйственного машиностроения может перейти к Минагропроду

Функции по координации сельскохозяйственного машиностроения могут перейти от Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (бывшее Минпромполитики) к Министерству аграрной политики и продовольствия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Готовится указ Президента о том, что сельскохозяйственное машиностроение будет передано под координацию нашего министерства. И, конечно, есть поручение премьер-министра и первого вице-премьер-министра – мне, как министру, разработать план развития сельскохозяйственного машиностроения», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что Государственная зерновая компания в виде лизинга закупила 550 комбайнов производства Беларуси.

«Сегодня отработаны графики, эти комбайны начали свою работу. И это в определенной степени будет какая-то помощь сельхозпроизводителю», - добавил он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что правительство поставило задачу за 3-4 года полностью технически переоснастить зерноуборочную технику, а параллельно приступить к обновлению сеялок и другой сельскохозяйственной техники.

«Наша задача сегодня этот пробел заполнить», - подчеркнул министр.

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Международные отношения

Украина через 5-10 лет сможет выполнить большую часть критериев членства в ЕС - Тейшейра

Глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА считает, что через 5-10 лет после подписания соглашения об ассоциации Украина сможет выполнить большую часть критериев относительно членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал в ходе прямой линии в газете «Аргументы и Факты».

«Украине было предложено подписать с ЕС соглашение об ассоциации и в случае, если такое соглашение будет подписано и реализовано, то, по нашей оценке, где-то через 5-10 лет Украина будет в состоянии выполнить большую часть из необходимых критериев, и тогда вопросы полноправной интеграции Украины в ЕС могут стать более реальными», - сказал он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что нет ограничений относительно количества стран, которые могут входить в состав Европейского Союза. По его словам, единственным ограничением является естественная граница Европы. Он отметил, что согласно Римскому договору о создании Европейского Союза, любая страна, находящаяся в Европе, может претендовать на членство в ЕС.

Он также отметил, что для членства в ЕС страна должна выполнить все необходимые требования членства в Евросоюзе. Для этого будет необходимо принять то законодательство, которое является общим для всего Европейского Союза и создать необходимые институционные механизмы, которые позволят это законодательство реализовывать.

Как сообщал УНИАН, власть Украины и руководство Евросоюза надеются, что соглашение об ассоциации будет подписано в этом году.

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Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси

Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси, сообщает Agence France-Presse. На заседании Министров иностранных дел стран ЕС было решено ввести меры против трех белорусских компаний и трех близких к Президенту Александру ЛУКАШЕНКО чиновников.

Впервые санкции должны ударить по белорусскому бизнесу, отмечате Лента.ру. Речь идет об экономическом советнике Президента Владимире ПЕФТИЕВЕ, которого называют банкиром А.ЛУКАШЕНКО, а также компаниях "Белтехэкспорт", мобильном операторе "Белтелеком" и "Спорт-Пари".

В.ПЕФТИЕВ, как пишет газета Independent, является вторым по богатству человеком в стране (его состояние оценивается в 900 миллионов долларов). "Белтехэкспорт" занимается торговлей оружием и принадлежит В.ПЕФТИЕВУ. Ему же принадлежат и две другие компании.

Причиной для введения этих санкций стало быстрое ухудшение ситуации с правами человека в этой стране, сказал ИТАР-ТАСС источник в кулуарах встречи глав МИД ЕС.

В январе 2011 года Евросоюз уже вводил санкции против 188 белорусских чиновников, которым был запрещен въезд во все 27 стран ЕС. Этот список включает и А.ЛУКАШЕНКО. Санкции вызваны жестким подавлением акции оппозиции 19 декабря 2010 года, а также общей ситуацией с правами человека в Беларуси.

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